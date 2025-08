Lecture Zen Résumer l'article

[Deal du jour] Le tout nouveau téléviseur Bravia 5 55XR5 de Sony s’avère un excellent modèle pour celles et ceux à la recherche de l’écran parfait pour regarder des films et jouer à des jeux. En plus, il est déjà 200 € moins cher.

Si vous avez le budget, investir dans un téléviseur haut de gamme n’est pas une mauvaise idée, surtout si vous consommez beaucoup de films et séries, et jouez régulièrement aux jeux vidéo. Certains modèles parviennent à sortir du lot avec des performances bluffantes pour tous les usages. C’est notamment le cas chez Sony avec son nouveau téléviseur de la gamme Bravia, déjà en promotion.

Le téléviseur Sony 55BRAVIA 5 IA XR est sorti en mai 2025 à 1 399 €. Il est en ce moment en promotion au prix de 1 199 € sur le site de Boulanger.

C’est quoi, ce téléviseur OLED de Samsung ?

Le téléviseur de Sony possède un design raffiné, presque sans bordures, supporté par deux pieds discrets. La dalle Mini LED de 55 pouces assure sur l’ensemble des points : rétroéclairage précis, contrastes et colorimétrie bien calibrés, ainsi qu’une luminosité élevée. La dalle 4K est bien sûr compatible avec les normes HLG, HDR10 et Dolby Vision, pour des images optimisées. Un écran parfait pour savourer le reboot de Buffy contre les vampires dans les moindres détails, bien loin de la qualité d’un téléviseur cathodique de 36 cm de l’époque.

Niveau audio, les quatre haut-parleurs de 10W chacun du BRAVIA 5 offrent une puissance totale suffisante pour insonoriser correctement un coin TV. La technologie S-Master Digital Amplifier et la norme Dolby Atmos se chargent d’amplifier l’ensemble. N’ayez pas peur cependant d’investir les économies faites avec cette promotion dans une barre de son, qui offrira de meilleures basses.

Est-ce que ce téléviseur vaut le coup pour les soldes ?

C’est encore un prix élevé pour un téléviseur, mais si votre budget le permet, c’est une très bonne affaire avec 200 € de réduction. Le BRAVIA 5 est en effet un téléviseur haut de gamme qui vous durera de nombreuses années et n’est pas près de devenir obsolète, dépassé ou de perdre de sa qualité. Le téléviseur de Sony est aussi un excellent modèle pour les joueuses et les joueurs. La connectique HDMI 2.1 et le taux de rafraîchissement de 120 Hz permettent de jouer en 4K à 120 FPS, afin d’en prendre plein les yeux sur le prochain Battefield.

Ce téléviseur connecté utilise l’interface Google TV pour accéder facilement à vos contenus, avec des recommandations personnalisées et une navigation fluide. La commande vocale est présente via l’Assistant Google, tout comme le Chromecast intégré pour diffuser depuis votre smartphone.

Les points à retenir sur le BRAVIA 5 de Sony :

Une dalle Mini LED de 55 pouces compatible HLG, HDR10 et Dolby Vision

HDMI 2.1 et 120 Hz

Google TV

