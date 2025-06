Lecture Zen Résumer l'article

Jusqu’alors privés de la 5G+, la « vraie 5G », les utilisatrices et utilisateurs d’iPhone ont reçu une bonne nouvelle le 6 juin. Orange, Free et Bouygues ont activé l’option.

La 5G+ va — enfin — davantage se démocratiser. Dans un communiqué publié le 6 juin et reçu par Numerama, Orange officialise l’arrivée du réseau 5G+ (ou 5G SA) pour les propriétaires d’iPhone. Depuis son déploiement en mars dernier, seuls les utilisatrices et utilisateurs de certains terminaux Android pouvaient en profiter. L’opérateur étend peu à peu la compatibilité. Il en va de même pour Free, peut-on confirmer, ainsi que Bouygues Telecom.

Bonne nouvelle, et sans surprise, il ne sera pas nécessaire de payer une option supplémentaire pour profiter de la 5G+ sur son iPhone. Tous les abonnés à la 5G peuvent en profiter : ils « accéderont via cette option activable gratuitement, aux toutes dernières fonctionnalités de la 5G+ », précise Orange dans son communiqué. Où l’entreprise rappelle aussi les mérites de la 5G+ en citant la réactivité du réseau, la promesse d’une qualité constante pour tous les usages ou encore une meilleure sécurité.

La 5G+ chez Orange. // Source : Numerama

La 5G+ désormais accessible aux propriétaires d’un iPhone

Orange précise quand même dans son communiqué que seuls les iPhone 15 et les iPhone 16 sont compatibles avec la 5G+ — en attendant la gamme iPhone 17 attendue pour le mois de septembre. Cela veut dire que seules les deux dernières générations sont concernées par l’accès à la « vraie 5G ».

La 5G+ est considérée comme la vraie 5G puisqu’elle repose sur une nouvelle infrastructure dédiée, ce qui permet alors d’améliorer les performances. L’une des fonctionnalités mises en avant est le VoNR (Voice over New Radio), qui permet les usages voix et data en simultanée en 5G+. Orange donne un exemple concret : la possibilité de télécharger un film en passant un appel, sans aucune friction ou baisse de qualité. Bien entendu, il faudra se trouver dans une zone couverte par la 5G+ pour en profiter.

Pour activer la 5G+ dans votre iPhone, il faut aller dans Réglages > Général > Informations sur votre iPhone afin de mettre à jour les paramètres de votre opérateur (une notification apparaîtra à l’écran). Pour voir si la 5G+ est bien activée, il faut ensuite se rendre dans Réglages > Données cellulaires > Cartes SIM > Voix et données : si les options 5G SA et Voix sur 5G Standalone ne sont pas grisées, votre iPhone et votre forfait sont compatibles. Attention, il faudra peut-être activer l’option via l’espace client de votre opérateur.

