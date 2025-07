Lecture Zen Résumer l'article

[Deal du jour] Vous n’êtes toujours pas passé à la fibre ? Sosh propose son abonnement fibre avec sa Livebox S et le Wi-Fi 7 à moins de 25 € par mois.

Choisir un opérateur pour passer à la fibre n’est pas toujours évident. Entre les débits, les options et les tarifs, il faut souvent passer du temps à comparer les offres pour dénicher la meilleure. Certains opérateurs lancent régulièrement des promotions attractives. C’est le cas de Sosh qui offre en ce moment les frais de mise en service offerts.

La fibre avec la Boîte Sosh, sa Livebox S, le Wi-Fi 7 et un débit boosté jusqu’à 2 Gbit/s, est en ce moment au prix de 24,99 € par mois sans engagement. Les frais de mise en service de 39 € sont en ce moment offerts.

Que propose cette offre fibre de Sosh ?

L’offre fibre avec la Livebox S propose une connexion haut débit, avec des vitesses jusqu’à 2 Gbit/s en téléchargement et 800 Mbit/s en envoi. Ce sont des vitesses confortables pour travailler, regarder du contenu sur vos plateformes de SVOD, ou télécharger et envoyer des fichiers rapidement. La Livebox S offre de plus une connexion WiFi 7, plus stable et plus rapide.

Une ligne de téléphone fixe est ouverte avec appels en illimité vers les fixes en France Métropolitaine, les DOM, et vers plus de 100 destinations à l’international. Les appels illimités vers les mobiles sont au prix de 5 € de plus par mois.

Est-ce que cette offre fibre de Sosh est intéressante à ce prix ?

C’est une bonne affaire avec les frais de services offerts, seulement si vous recherchez juste une connexion à la fibre et rien d’autre. L’offre de Sosh ne comprend en effet pas de box TV, mais vous pourrez faire la demande d’un décodeur Ultra HD 4K, pour 5 € supplémentaires par mois. Vous disposez tout de même d’un accès gratuit à l’application TV d’Orange avec plus de 70 chaînes en HD en direct ou en replay.

Les points à retenir sur la fibre Sosh:

Frais de mise en service de 39 € offerts

De débits revus à la hausse avec la Livebox S et le Wi-Fi 7

Une box TV sur demande pour 5 € de plus par mois

