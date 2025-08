Lecture Zen Résumer l'article

Intégré à Google Gemini mais réservé aux abonnés de l’abonnement Ultra, le nouveau modèle Gemini 2.5 Deep Think s’appuie sur une approche multi-agent inédite, qui lui permet de « réfléchir » simultanément à plusieurs choses. Il s’agit du modèle qui a remporté une médaille d’or en mathématiques il y a quelques jours.

En attendant GPT-5, dont l’annonce pourrait intervenir la semaine prochaine, Google sort l’artillerie lourde. Dans un communiqué publié le 1ᵉʳ août, le géant du web annonce déployer Gemini 2.5 Deep Think, son modèle le plus avancé à ce jour, chez ses abonnés Ultra (son forfait à 275 euros par mois). Il s’agit d’une version dérivée du modèle qui a remporté une médaille d’or de mathématiques en juillet 2025, le premier capable de « réfléchir » à plusieurs choses en même temps.

Avec Gemini 2.5 Deep Think, Google prend de l’avance sur ses concurrents

Après avoir largement rattrapé son retard avec Gemini 2.5 Pro, pour ne pas dire dépasser tout le monde, Google en remet une couche avec son nouveau modèle Deep Think.

Présenté à la Google I/O en mai, Gemini 2.5 Deep Think n’était jusque-là accessible que sous une forme expérimentale destinée à des chercheurs présélectionnés par Google. Deep Think est disponible aujourd’hui dans l’application Gemini pour les abonnés Ultra, dans une version inédite. Ses résultats sont moins précis qu’avec le modèle testé lors des Olympiades Internationales de Mathématiques, mais ses réponses sont plus rapides (quelques minutes versus plusieurs heures). Gemini 2.5 Deep Think aurait remporté une médaille de bronze aux Olympiades de Mathématiques selon Google.

Gemini 2.5 Deep Think est-il le meilleur modèle d’IA du marché ? Dans les faits, tout laisse penser que oui. Le modèle dispose d’une capacité de réflexion « parallèle ».

Contrairement aux autres modèles de réflexion, qui automatisent plusieurs recherches, s’interrogent et émettent des hypothèses à la chaîne avant de répondre, Gemini 2.5 Deep Think génère plusieurs idées simultanément et peut les envisager toutes en même temps. Chaque agent émet ses propres hypothèses et les confronte aux autres. À la fin, Gemini 2.5 Deep Think, un peu à la manière d’un jury, génère un résultat consensuel basé sur toutes les pistes évoquées. Ce comportement lui permet de fusionner des idées, de changer d’avis et d’améliorer son habileté à résoudre des problèmes complexes. Son temps de réflexion est plus long que dans d’autres modes comme Deep Research, ce qui permet à Deep Think de travailler plus d’hypothèses que les autres modèles du marché.

Le patron de Google s’est félicité du lancement de Deep Think. // Source : X

Au vu de ses capacités d’exception, Deep Think ne se destine pas à tous les utilisateurs. Le modèle peut analyser des données de manière ultra-précises et potentiellement générer du code complexe. Il marque un premier pas vers des modèles de planification capables de gérer des problèmes que les humains peineraient à résoudre, tout en permettant à Google d’éclipser ses concurrents dans les benchmarks.

Gemini 2.5 DeepThink est le meilleur modèle du marché sur plusieurs aspects, devant Gemini 2.5 Pro, OpenAI o3 et Grok 4. // Source : Google

Au vu de la puissance de calcul nécessaire par réponse, Gemini 2.5 Deep Think devrait rester réservé aux abonnés Ultra encore longtemps. Google dit aussi déployer pour quelques mathématiciens partenaires un accès à son modèle médaillé d’or. Le timing de son annonce n’est certainement pas anodin : Google sait qu’OpenAI, avec GPT-5, pourrait lui reprendre la couronne du meilleur modèle d’IA.

