Avec Donkey Kong Bananza, Nintendo offre un digne héritier de Super Mario Odyssey aux propriétaires de la Switch 2. Envie de vous lancer dans l’aventure ? Voici quelques conseils bien utiles.

Donkey Kong Bananza est bien plus qu’un simple jeu où on peut tout casser. C’est une vraie aventure en 3D pour le plus célèbre des singes de Nintendo — la deuxième de sa carrière, seulement. Il s’impose comme un digne héritier de Super Mario Odyssey, et a d’ailleurs été conçu par la même équipe.

Cette exclusivité Nintendo Switch 2 est globalement simple, tout au moins en ce qui concerne l’aventure principale. La firme nippone sait comment faire des jeux accessibles, et Donkey Kong Bananza ne déroge pas à la règle. Il y a néanmoins quelques astuces à connaître pour prendre encore plus de plaisir.

9/10 Donkey Kong Bananza Lire le test 59,90 € sur Amazon 59,90 € sur Cdiscount Points forts De la vraie destruction massive

Visuellement réussi

Plein de bananes à ramasser, pour autant d’heures de plaisir Points faibles Ça rame un peu (parfois)

Campagne principale un peu trop simple

Toujours très peu d’efforts sur la narration

5 petits conseils pour vous aider dans Donkey Kong Bananza

1. Utiliser le radar en tapant au sol (et penser à l’améliorer)

Tout est destructible, ou presque, dans Donkey Kong Bananza. Cela a permis aux développeurs de cacher un maximum de choses dans les décors. Et si l’exploration se veut assez organique, avec très peu d’indicateurs, le primate dispose quand même d’un radar pour indiquer temporairement les objets situés aux alentours. Pour ce faire, Donkey Kong frappe violemment le sol. Il est donc vivement recommandé de solliciter cette aptitude, afin de donner un minimum de cap à l’exploration. Et n’oubliez pas de l’améliorer pour augmenter la portée.

2. Améliorer la force en priorité

Donkey Kong Bananza permet de récolter des bananes dorées, dont le héros velu raffole. Il y en a absolument partout et elles ne font pas uniquement office d’indicateurs de progression. À chaque fois qu’on ramasse cinq bananes dorées, on récolte un point pour améliorer les statistiques de Kong. Le critère à booster en priorité est la force, qui améliore la capacité à briser des surfaces — qui sont de plus en plus dures à mesure qu’on se rapproche du centre de la Terre. Avec une destruction plus simple, le plaisir est décuplé et la navigation est encore plus cool.

Donkey Kong Bananza // Source : Capture Switch 2

3. Parler à tout le monde

Dans Donkey Kong Bananza, on peut trouver des bananes simplement en creusant. Mais on peut aussi en obtenir en remplissant des petites missions, très souvent données par des personnages croisés çà et là. Dès lors, il ne faut pas hésiter à parler à tout le monde lors des balades : certains autochtones peuvent être liés à une petite tâche à accomplir. Elles peuvent prendre différentes formes et, parfois, il suffira d’engager la conversation. Dans d’autres cas, il faudra suivre les instructions. Dans les scénarios les plus complexes, il sera demandé de résoudre un petit puzzle basé sur l’environnement.

4. Ne pas oublier les bonhommes ouvriers (avec un casque) pour déverrouiller des chemins/raccourcis

Toujours dans cette optique de parler aux autres, on vous conseille de ne pas oublier les personnages ouvriers. Ils ne sont pas difficiles à reconnaître, puisqu’ils portent un casque de chantier. Ils ne vous fourniront pas de bananes dorées. En revanche, ils vous permettront de déblayer certains chemins ou de créer des raccourcis très utiles, moyennant un paiement (les pépites d’or que vous ramasserez tout le temps). En fonction de l’installation, ce sera plus ou moins cher, mais il est vraiment difficile d’avoir un compte en banque à zéro dans Donkey Kong Bananza.

Donkey Kong Bananza // Source : Capture Switch 2

5. Gérer les tenues

On ne ramasse pas que des bananes dorées dans Donkey Kong Bananza, mais aussi des fossiles, lesquels ont plusieurs tailles. À quoi servent-ils ? À remplir la garde-robe de Kong et Pauline, auprès des magasins dédiés. Les tenues revêtent un intérêt esthétique, afin d’avoir le swag quand on détruit tout. Mais pas uniquement : elles fournissent quelques bonus passifs qui peuvent s’avérer utiles dans certains biomes. Un point qu’on aurait tendance à oublier au fil des heures. Bref, quand vous arrivez dans un nouveau lieu, regardez si une tenue spécifique n’offre pas un petit coup de pouce bienvenu.

