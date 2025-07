Lecture Zen Résumer l'article

Sorti le 17 juillet 2025, Donkey Kong Bananza s’impose déjà comme un des premiers grands succès de la Switch 2. Le digne héritier de Super Mario Odyssey embarque un mode Artiste qui permet de créer des sculptures en 3D. Forcément indispensable.

Le mode Artiste de Donkey Kong Bananza est un espace créatif bonus qui offre la possibilité de sculpter et de peindre librement des modèles 3D. Les joueuses et les joueurs commencent avec un bloc de matière généré aléatoirement, qu’ils peuvent tailler, modeler et peindre à leur guise. Sculpter se fait à l’aide de la fonction souris du Joy‑Con 2. En plus d’être un excellent moyen de présenter la précision du mode souris, c’est un mode de jeu détendu et amusant, qui renvoie inévitablement à Mario Paint, sorti sur Super Nintendo en 1992.

It’s me, Luigi ! // Source : Chrononaut_X / Reddit

Forcément, les joueuses et les joueurs du monde entier se sont rapidement emparés du mode Artiste pour laisser libre cours à leur imagination, que ce soit pour des créations inspirées de l’univers Donkey Kong, des clins d’œil à d’autres franchises ou des sculptures originales. Ce terrain de jeu numérique est devenu en quelques jours un nouvel espace d’expression libre, tout comme Super Mario Maker avait su l’être en son temps. En donnant aux fans les outils pour créer, détourner et partager leur propre vision de l’univers Nintendo, la firme japonaise invente aussi un puissant outil marketing, puisque des centaines de créations sont partagées chaque jour, notamment sur Reddit, en ce mois de juillet 2025.

Samus de Metroid. // Source : Familiar-Clothes8116 / Reddit

Nintendo donne des outils, Internet fait le reste

Il est inutile de préciser que certains artistes en ont profité pour tester les limites du mode création et de ses restrictions. Le mode Artiste de Donkey Kong Bananza permet la création de sculptures inappropriées qui feraient passer le titre de Nintendo dans la catégorie PEGI 18. Bien que l’outil de sculpture soit en effet particulièrement libre, la politique en matière de partage est toutefois bien plus stricte.

Donkey Kong et Homer des Simpson. // Source : Lumpy_Information883, Quinnafred24 / Reddit

Les créations jugées offensantes, à caractère sexuel, explicites ou contraires aux règles de la communauté seront soumises à des sanctions, pouvant aller jusqu’à la suspension de votre compte Nintendo. En résumé, rien ne vous empêche de recréer L’Origine du monde de Gustave Courbet dans Donkey Kong Bananza, après tout, l’outil vous en donne les moyens. Mais si vous choisissez de partager votre œuvre en ligne, sachez que Nintendo pourrait ne pas apprécier votre sens artistique. Mieux vaut donc réfléchir à deux fois avant d’exposer ce genre de création sur les serveurs officiels.

