Lecture Zen Résumer l'article

[Précommande] Légendes Pokémon Z-A arrive le 16 octobre 2025. Ce nouvel épisode de la licence est attendu de pied ferme par les fans des monstres de poche. Si vous voulez l’avoir le jour J sur Switch 1 et 2, le jeu est disponible en précommande.

La Nintendo Switch 2 a débarqué dans les foyers début juin. La nouvelle console de Nintendo est arrivée avec Mario Kart World, et plus récemment, Donkey Kong Bananza. Nintendo ne manque pas de licences phares pour garnir son catalogue de jeu, et c’est avec parcimonie qu’elle distille ses titres au fur et à mesure des mois. C’est en octobre 2025 qu’est prévu le prochain gros jeu de la console, le très attendu Légendes Pokémon Z-A.

Voici où précommander Légendes Pokémon Z-A au meilleur prix

Prévu pour le 16 octobre 2025, Légendes Pokémon : Z-A sortira à la fois sur Nintendo Switch et Switch 2. Ce nouveau spin-off place son aventure dans la ville de futuriste d’Illumis. Pour l’occasion, les combats au tour par tour laissent place à des combats en temps réel dans lesquels les joueuses et les joueurs peuvent se déplacer librement pendant les affrontements.

Pour le reste, la formule semble respectée. Ce nouveau jeu Pokémon, vendu au prix de 59,99 €, promet d’être un joli succès.

Vos données méritent d’être mieux protégées. Les escroqueries, les virus et les ransomwares ne sont plus une fatalité. Protégez votre vie privée et vos données personnelles avec Bitdefender et profitez de votre vie numérique en toute sérénité.

Le jeu est disponible en précommande en version physique pour la Switch 2 sur le site de Leclerc au prix de 51,99 €, et sur Switch 1 au prix de 44,49 €.

Ce nouveau Pokémon s’annonce idéal pour celles et ceux qui découvrent la licence, comme pour les fans de la première heure. Il réussit à mélanger nostalgie et modernité, en ramenant certaines mécaniques qui ont fait les belles heures de la saga, comme la Méga-Évolution, tout en proposant de nouvelles façons de vivre l’aventure.

C’est quoi, ce nouveau jeu Pokémon ?

Légendes Pokémon : Z-A est le prochain jeu de la franchise Pokémon, annoncé comme une aventure inédite se déroulant dans la ville de Illumis, au cœur de la région de Kalos. Ce n’est pas la première fois que la ville est représentée dans un jeu Pokémon, puisqu’elle était déjà présente dans Pokémon X et Y, sorti en 2013 sur Nintendo 3DS.

Vous pourrez explorer librement les rues de la ville et visiter les zones sauvages, où se trouvent de nombreux Pokémon sauvages. Pour les attraper, la classique Poké Ball vous sera toujours d’utilité, en plus de les affaiblir et de les combattre, avec l’aide des Pokémon de votre équipe.

Légendes Pokémon : Z-A // Source : Pokémon Company

Ce nouvel opus promet une refonte complète de la ville, avec une direction artistique plus futuriste, et dont l’architecture rappelle fortement la ville de Paris. Pour la toute première fois, Dresseurs et Pokémon se déplacent ensemble et se battent en temps réel pendant les combats. Le jeu met également l’accent sur une expérience solo enrichie ainsi que des interactions plus poussées avec les Pokémon et les habitants.

Légendes Pokémon : Z-A // Source : Pokémon Company

Prévu pour 2025 sur Nintendo Switch, Pokémon Z-A s’annonce comme une lettre d’amour à Kalos, tout en modernisant la formule classique des jeux Pokémon.

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix Bande-annonce de Légendes Pokémon : Z-A

Découvrez les bonus Numerama+ + rapide, + pratique, + exclusif Zéro publicité, fonctions avancées de lecture, articles résumés par l'I.A, contenus exclusifs et plus encore. Découvrez les nombreux avantages de Numerama+. S'abonner à Numerama+

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+

Toute l'actu tech en un clin d'œil Ajoutez Numerama à votre écran d'accueil et restez connectés au futur ! Installer Numerama

Marre des réseaux sociaux ? Rejoignez la communauté Numerama sur WhatsApp !