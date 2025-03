Lecture Zen Résumer l'article

Alors que Nintendo n’a pas dévoilé grand-chose sur sa Switch 2, l’enregistrement auprès de la FCC permet de découvrir certaines caractéristiques. Notamment du côté des technologies de communication.

Sans surprise, la Nintendo Switch 2 n’aura pas les dernières technologies en termes de communication. Dans un article publié le 7 mars, The Verge dévoile quelques caractéristiques aperçues sur le site de la Federal Communication Commission (FCC), agence chargée de réguler tout ce qui a attrait à la télécommunication. On apprend ainsi que la Switch 2 se contentera de la technologie Wi-Fi 6 (canaux de 80 MHz au maximum).

Les fans se diront que c’est toujours mieux que la première Switch, limitée au Wi-Fi 5, mais Nintendo aurait quand même pu proposer du Wi-Fi 6E (avec la troisième bande des 6 GHz), voire du Wi-Fi 7 (comme c’est le cas sur la PS5 Pro). Le Wi-Fi 6 permet quand même de doubler le débit théorique maximale (de 5 300 Mbps à 10 530 Mbps), tout en assurant une meilleure stabilité.

La Nintendo Switch 2 est limitée au Wi-Fi 6

Dans ses fichiers, la FCC précise que la Switch 2 n’aura pas accès à la banque de fréquence de 6 GHz, qui est apparue à partir du Wi-Fi 6E. Le 6 Hhz permet d’obtenir des débits très puissants dans une zone proche de la box et aurait permis d’accélérer drastiquement les téléchargements de jeux ou de mises à jour. Il est possible de faire du WI-Fi 7 sans 6 GHz, même si la plupart des constructeurs haut de gamme incluent les trois bandes.

Faut-il être déçu de ces informations techniques ? Oui et non. Certes, on aurait aimé que la future console de Nintendo soit toujours plus rapide pour télécharger des fichiers (jeux et mises à jour, principalement), mais il faut quand même rappeler que leur taille ne devrait pas atteindre des sommets non plus. La déception vient surtout de l’absence de vision long terme chez Nintendo : en 2030, les premiers acheteurs de Nintendo Switch 2 seront certainement frustrés de voir leur console incompatible avec le Wi-Fi 6E, le Wi-Fi 7 et le futur Wi-Fi 8.

Sur la première Switch, les jeux dépassent rarement quelques dizaines de Go et se téléchargent assez vite si on a une bonne connexion internet. Avec le Wi-Fi 6 et en estimant que ses jeux seront plus lourds (mais pas beaucoup plus lourds non plus), la Switch 2 devrait assurer une expérience similaire. Il n’empêche, qu’avec du Wi-Fi 7, la console aurait été encore meilleure, à une époque où cette norme est amenée à se démocratiser (Bouygues et Free la proposent déjà sur leurs dernières box). Dans quelques années, quand la Switch 2 sera dans son pic de forme commercial, elle accusera du retard sur ce point. Si un gros fichier doit être téléchargé, cela pourrait poser problème.

Grâce à la FCC, on apprend aussi que la Switch 2 sera logiquement équipée d’une puce pour la NFC, plus spécifiquement au sein du Joy-Con droit (comme pour la première Switch). Elle sera notamment utile pour les amiibo. Le deuxième port USB-C, situé sur la tranche supérieur, pourra recharger la console et ne sera pas une simple interface pour alimenter un accessoire. Il sera donc possible de brancher la Switch 2 sur la partie située vers le haut pour éviter d’avoir un câble susceptible de gêner quand elle est branchée en bas. En termes d’ergonomie, c’est mieux.

