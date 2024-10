Lecture Zen Résumer l'article

[Deal du jour] Le Samsung Galaxy S23 Ultra est encore aujourd’hui un smartphone haut de gamme de grande qualité, malgré la sortie des nouveaux modèles. Il est bien moins cher grâce à cette promotion.

C’est quoi, cette promotion sur smartphone Samsung ?

Le Samsung Galaxy S23 Ultra 256 Go est vendu à sa sortie 1 419 €. Il est en ce moment proposé au prix de 801 € sur le site de Darty.

C’est quoi, ce smartphone de la gamme des S23 ?

Le Galaxy S23 Ultra est un grand smartphone, avec des dimensions de 163,4 × 78,1 × 8,9 mm et un poids de 234 g. Un modèle de grande taille qui offre pourtant une bonne préhension, grâce à des tranches fines et plates. Niveau finitions, la conception est impeccable et le smartphone bénéficie d’une certification IP68 et résiste à une immersion dans l’eau.

La dalle Dynamic AMOLED 2x d’une définition QHD+ de 3 080 x 1 440 pixels offre une incroyable luminosité et une colorimétrie parfaite. Son taux de rafraîchissement adaptatif de 120 Hz apporte la fluidité attendue dans un smartphone de cette gamme de prix. Le S23 Ultra embarque une puce Snapdragon 8 Gen 2 et 8 Go de RAM. Aussi à l’aise avec le multitâche et les jeux vidéo, le smartphone ne souffre jamais de ralentissements et ne chauffe pas.

À ce prix, ce S23 Ultra est-il une bonne affaire ?

À 801 €, c’est une excellente affaire pour un modèle fiable qui constitue un excellent investissement dans le temps. Le Samsung Galaxy S23 Ultra est tout simplement l’un des meilleurs photophones sur le marché. Avec un capteur principal grand-angle de 200 Mpx, un ultra-grand-angle de 12 Mpx et deux téléobjectifs de 10 Mpx chacun, le smartphone de Samsung est un appareil polyvalent qui délivre des clichés d’une grande qualité. Il s’accompagne désormais de Galaxy AI, la suite de logiciels dédiés à l’intelligence artificielle de Samsung, avec OneUI 6.1.1.

Niveau autonomie, la batterie de 5 000 mAh tiendra facilement deux journées d’autonomie avec un usage régulier. Vous pourrez même pousser le smartphone sur une troisième journée, dans le cas d’un usage très modéré. La recharge 45 W permet sur le papier de récupérer 100 % de batterie en une heure environ.

