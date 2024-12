Lecture Zen Résumer l'article

En plus des incontournables Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, Snapchat ou WhatsApp, cet article regroupe plusieurs applications appréciées par la rédaction de Numerama. L’objectif : vous faire découvrir de nouveaux usages avec votre nouveau smartphone.

Quand on achète un nouveau smartphone, particulièrement quand on passe d’Android à iOS (ou l’inverse), on parcourt généralement son nouveau magasin d’applications pendant plusieurs heures. L’objectif est de récupérer tous ses logiciels précédemment utilisés, mais aussi d’en découvrir des nouveaux, pour repartir sur une base fraîche.

Sur l’App Store et le Play Store, les éditeurs d’Apple et de Google mettent en avant les applications incontournables. Instagram, Snapchat, Facebook, TikTok, YouTube, Spotify ou myCANAL n’ont plus besoin d’être présentés, au même titre que les applications des banques ou des opérateurs. Cet article vous présente des logiciels moins connus, en espérant vous faire découvrir quelques pépites.

Numerama, un raccourci pour ne rien rater de l’actu 😉

Le plus important d’abord : Numerama vous propose de configurer une web-application pour ne rien rater de l’actu tech (avec de nombreuses exclusivités, évidemment) !

Rendez-vous sur Numerama.com/actualites, cliquez sur le bouton partager puis sur ajouter à l’écran d’accueil. Vous aurez accès à une belle web-application, avec un flux chronologique de nos derniers articles.

L’ajout d’une web-application Numerama sur iPhone. // Source : Numerama

Perplexity : l’application qui va révolutionner vos recherches

Perplexity est notre coup de cœur de 2024. Il s’agit d’un moteur de recherche conçu pour l’ère de l’intelligence artificielle, qui combine en quelque sorte Google et ChatGPT. Posez-lui n’importe quelle question (avec une phrase ou des mots-clés), Perplexity se chargera d’effectuer des recherches, de lire plusieurs pages et de vous générer un article ultra-complet, écrit dans le style de Wikipédia, avec des sources. C’est l’outil parfait pour obtenir rapidement la réponse à une question ou trouver une date.

Perplexity est gratuit, mais un abonnement payant permet d’effectuer des recherches plus profondes.

L’interface de Perplexity sur iPhone, avec un onglet dédié à l’actualité. // Source : Numerama

Perplexity AI Télécharger gratuitement

ChatGPT : l’intelligence artificielle qui change le monde

A-t-on besoin de présenter ChatGPT ? Capable de répondre à des questions compliquées, d’organiser vos prochaines vacances, de vous donner des conseils pour réparer un mur ou d’analyser le contenu d’une image, le chatbot d’OpenAI est la grande révolution technologique des années 2020. ChatGPT peut aussi générer des images et embarque un assistant vocal ultra-perfectionné qui imite le ton d’une voix humaine. C’est définitivement un logiciel à essayer si vous ne l’avez pas déjà fait, avec toujours plus de nouveautés tous les mois.

ChatGPT est gratuit, mais plusieurs abonnements payants sont proposés pour débloquer des modèles plus avancés et accéder à des fonctions en avance.

ChatGPT est un vrai assistant intelligent. // Source : Numerama

ChatGPT Télécharger gratuitement

RainToday : la meilleure application pour prédire la fin de la pluie

Disponible exclusivement sur iOS, RainToday est un logiciel simple, mais terriblement pratique. Il permet de visualiser une carte de la pluie en temps réel, avec des prédictions sur la prochaine heure. Grâce à un slider, on peut ainsi « prédire le futur » et deviner quand le nuage ne sera plus au-dessus de notre tête. Il lui arrive de se tromper de quelques minutes, cependant ses prédictions sont souvent très justes.

L’interface de RainToday. // Source : Numerama

RainToday Télécharger gratuitement

Hello Watt : pour suivre sa consommation d’électricité

Avec la hausse des préoccupations liées à la gestion de l’énergie, Hello Watt s’impose comme un incontournable. Cette application française permet de suivre en temps réel sa consommation d’électricité, de gaz ou d’eau, tout en proposant des astuces pour réduire ses factures. Hello Watt permet notamment d’identifier les appareils qui consomment le plus et suggère des conseils pour réduire la facture, avec des alertes envoyées quand on dépasse des seuils choisis. Le logiciel est gratuit.

L’interface d’Hello Watt, avec ici une consommation en plein hiver. // Source : Numerama

France Identité : la carte d’identité et le permis toujours avec vous

Développée par le gouvernement, France Identité est une application qui permet de transporter des copies numériques de sa carte d’identité et de son permis de conduire sur son smartphone. En cas de contrôle, il suffit alors de tendre son smartphone à l’agent de police. On peut aussi générer des certificats d’identité provisoires. Seule condition pour en bénéficier : posséder la CNI nouveau format, avec une puce obligatoire pour la première connexion.

L’interface de France Identité. // Source : Captures Numerama

France Identité Télécharger gratuitement

Apple Cartes (Wallet) : vous allez l’adorer si vous venez d’Android

Apple Cartes (ou Apple Wallet en anglais) est un logiciel préinstallé sur les iPhone. Cette application polyvalente permet de stocker ses cartes de paiement (Apple Pay), ses cartes de fidélité, ses billets (concert, train, avion), ses clés virtuelles (serrure connectée ou voiture) et, depuis peu, sa carte Navigo en Île-de-France. Des sites comme PassWallet permettent d’importer n’importe quelle carte de fidélité dans l’application, pour ne plus avoir à transporter de porte-monnaie.

Sur Android, il existe des logiciels équivalents comme Google Wallet et Samsung Wallet, mais aucun n’est aussi complet et simple à utiliser qu’Apple Cartes. Ce logiciel est, selon nous, un des mieux conçus de l’iPhone.

Dans Apple Wallet, on trouve ses cartes de paiement, ses titres de transport et ses cartes de fidélité. // Source : Numerama

Next Spaceflight : quand part la prochaine fusée ?

Pour les passionnés d’exploration spatiale, Next Spaceflight est l’application idéale. Ce logiciel regroupe toutes les informations essentielles sur les lancements de fusées, les missions spatiales en cours et les projets futurs des agences comme la Nasa, SpaceX ou encore l’ESA. On trouve à l’intérieur un calendrier détaillé avec des alertes pour ne manquer aucun événement important. Vous pouvez également suivre les diffusions en direct des lancements et consulter des fiches explicatives sur les missions. Un must pour tout passionné de l’univers.

Next Spaceflight est disponible gratuitement sur iOS et Android, avec une version premium pour des alertes personnalisées et des informations encore plus complètes.

L’interface de Next Spaceflight sur Android. // Source : Numerama

Next Spaceflight – Rocket Launch Schedule Télécharger gratuitement

Flighty : le logiciel préféré des voyageurs en avion

Si vous prenez fréquemment l’avion (ou que vous prévoyez un grand voyage), Flighty est l’application rêvée pour suivre vos vols et garder une trace de vos parcours. Elle propose un suivi en temps réel, des notifications anticipées sur les retards ou les changements. Son interface est pensée pour afficher toutes les informations utiles en un clin d’œil, directement sur l’écran verrouillé. Avec son système prédictif, elle peut même détecter les perturbations avant que votre compagnie ne vous avertisse. Les grands voyageurs apprécieront aussi ses fonctionnalités premium, comme les alertes personnalisées et l’intégration à d’autres outils de voyage.

Une version gratuite est disponible, mais l’abonnement payant se révèle vite indispensable. À noter que Flighty a été conçu par un ancien ingénieur d’Apple et n’est pas disponible sur Android.

L’interface de Flighty. // Source : Flighty

Flighty – Live Flight Tracker Télécharger gratuitement

AllTrails : un super service pour les randonnées

Que vous soyez un randonneur aguerri ou un promeneur du dimanche, AllTrails est la référence pour découvrir les meilleurs parcours de randonnée. L’application propose des milliers de sentiers détaillés à travers le monde, avec des cartes interactives, des avis d’utilisateurs et des recommandations adaptées à tous les niveaux. Elle inclut également un mode hors ligne pour explorer sans craindre de perdre le signal. AllTrails fonctionne sur un modèle commentaire, afin d’avoir l’avis d’autres randonneurs.

AllTrails est une jolie application. // Source : Play Store

AllTrails Rando Sentiers Carte Télécharger gratuitement

Yazio, pour bien entamer sa résolution de 2025

Lorsque l’on télécharge Yazio, l’application nous invite à remplir tout un tas de données pour établir notre profil et nos objectifs (perte de poids, prise de muscle ou stabilisation du poids). Une fois ces étapes complétées, Yazio propose un plan adapté avec un apport calorique quotidien et des proportions spécifiques de macronutriments à respecter tout au long de la journée. À chaque repas, il suffit de scanner les codes-barres des aliments pour remplir et traquer ses apports. Une fois connectée à l’application santé, la jauge de calories s’ajuste automatiquement en fonction de vos efforts réalisés dans la journée. Plus vous marchez, plus la barre des calories augmente.

Yazio est gratuit, mais une version payante propose aussi tout un tas de recettes (avec également des plats 100 % végétarien ou vegan), mais aussi plus de détails sur les macronutriments.

Yazio est disponible sur iOS et Android. Les données s’intègrent à différentes applications de santé. // Source : Numerama

YAZIO – Régime et Calorie‪s Télécharger gratuitement

Clue / Flo : des applications pour suivre ses règles

Pour les personnes qui souhaitent suivre leur cycle menstruel, Clue et Flo sont deux applications incontournables. Elles permettent de noter des informations sur ses règles, ses symptômes ou ses émotions. Elles offrent des prédictions précises grâce à leurs algorithmes intelligents. Ces outils sont également utiles pour surveiller la fertilité ou mieux comprendre les fluctuations de son corps. Clue se distingue par sa vue en calendrier, alors que Flo préfère un cercle intuitif.

À noter que les propriétaires d’une montre connectée disposent sans doute d’un système du suivi du cycle encore plus sophistiqué, basé sur la température du corps.

Clue à gauche, Flo à droite. // Source : Numerama

Tricount, pour simplifier les partages d’addition

Avec Tricount, partager les dépenses devient un jeu d’enfant. Que ce soit pour un dîner entre amis, des vacances ou une colocation, l’application vous permet de noter qui a payé quoi et de calculer automatiquement les montants à rembourser. En quelques clics, vous pouvez partager le lien d’un groupe pour que chacun puisse ajouter ses dépenses. L’interface est simple et claire, et la version gratuite suffit largement pour la plupart des utilisateurs.

L’interface de Tricount sur smartphone. // Source : Numerama

Tricount Télécharger gratuitement

Nos vidéos sur les applications présentées dans cet article

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

C'est sûr : vous payez votre forfait mobile trop cher Forfait mobile : comparez toutes les offres 4G et 5G sans engagement Comparateur forfait mobile sans engagement

Cet article existe grâce à Numerama+ Les abonnés Numerama+ offrent les ressources nécessaires à la production d’une information de qualité et permettent à Numerama de rester gratuit. Zéro publicité, fonctions avancées de lecture, articles résumés par l’I.A, contenus exclusifs et plus encore. Découvrez les nombreux avantages de Numerama+. S'abonner à Numerama+

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+