Bonne nouvelle pour les clients Revolut, mais aussi pour leurs proches : la néobanque va proposer Wero. Il s’agit d’un service de virements instantanés gratuits disponible chez un certain nombre de banques.

La néobanque Revolut va en quelque sorte s’associer avec les banques traditionnelles. Elle annonce ce 3 juin 2025 rejoindre l’European Payments Initiative (EPI), un consortium de banques qui vise à proposer Wero, un service simplifiant les virements. L’arrivée de Revolut dans ce système est prévue dès le mois de juillet. Encore un signe que ce système de virements instantanés gratuits, lancé en début d’année, gagne petit à petit en popularité.

Vous allez pouvoir faire des Wero à vos amis, même avec Revolut

Revolut et l’EPI ont signé un accord, « une étape importante pour les deux acteurs européens », précise le communiqué de presse de la néobanque, reçu par Numerama ce mardi. Revolut explique qu’elle permettra à ses clients en France, en Belgique et en Allemagne d’utiliser la solution Wero, dès le mois prochain.

Revolut va proposer Wero dès juillet 2025. // Source : Revolut

Wero, qui en fait le remplaçant de Paylib, est intégré directement dans les applications des banques. Le service permet de faire des virements entre particuliers, instantanément et gratuitement. Pour faire un virement, c’est facile : il suffit de scanner le QR code d’un proche, ou de renseigner son numéro de téléphone. On met le montant (sans ajouter un 0 en trop), on valide et c’est envoyé directement ; pas besoin d’attendre, ou de payer un euro pour effectuer un virement instantané.

Pourquoi c’est une bonne nouvelle

Que vous soyez un client de Revolut ou non, c’est plutôt une bonne nouvelle. Dès cet été, vous pourrez effectuer des virements depuis et/ou vers un compte Revolut. Si vous avez un ami qui ne jure que par Revolut et qui veut que vous le remboursiez par un virement vers sa banque, plus besoin d’attendre : Wero fera instantanément le virement.

Wero permet de générer un QR code pour envoyer ou recevoir de l’argent. // Source : Numerama

L’arrivée de Revolut dans Wero pourrait aussi encourager d’autres banques et néobanques à rejoindre l’EPI et proposer Wero dans les mois ou années à venir. Pour le moment, il reste certaines banques qui ne proposent pas Wero : BoursoBank, Nickel, Fortuneo, BforBank, ING, ou encore N26.

Depuis son lancement, Wero a été utilisé par plus de 40 millions de personnes en France, en Belgique et en Allemagne. L’initiative vise plus largement à remplacer Lydia ou Apple Pay : il devrait être possible de payer sur Internet dans les prochains mois. Par la suite, on pourra même payer ses abonnements ou des articles en magasin avec Wero.

