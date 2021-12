Comment migrer vos données vers votre tout nouveau smartphone iOS ou Android ?

Retrouver ses données sur un nouveau téléphone n’est pas une corvée si l’on sait s’y prendre. Voici comment faire, que vous ayez un smartphone iOS ou Android.

On vous a offert un tout nouveau smartphone pour Noël et vous souhaitez migrer toutes vos données dessus pour en profiter le plus vite possible ? Ça tombe bien, il existe des tas de techniques pour basculer vos données d’un mobile à l’autre. Que ce soit d’Android à Android, d’Android à iOS, ou l’inverse. Petit tour des solutions disponibles.

D’Android à Android

Il existe plusieurs manières de migrer ses données d’un smartphone Android à un autre, mais la façon la plus simple consiste à utiliser l’outil natif mis à disposition par Google. Pour cela, il faut s’assurer que les données de votre ancien téléphone soient bien sauvegardées dans le cloud.

Sur votre ancien téléphone :

Ouvrez l’application Paramètres sur votre ancien mobile.

sur votre ancien mobile. Trouvez le menu Sauvegarde (la plupart du temps dans Système ou Paramètres supplémentaires ).

(la plupart du temps dans ou ). Vérifiez que les sauvegardes sur Google Drive sont bien activées et que votre dernière sauvegarde est assez récente. Sinon cliquez sur Sauvegarder maintenant .



La marche à suivre pour sauvegarder son ancien téléphone. // Source : Capture Numerama

Sur votre nouveau téléphone :

Lors du paramétrage de votre nouveau téléphone, passez les étapes préliminaires (connexion à un réseau Wi-Fi, réglages de l’heure, de la langue, etc.) jusqu’à arriver sur l’écran qui vous propose de copier vos applications et vos données.

Appuyez sur Suivant.

Choisissez d’importer vos données depuis une sauvegarde effectuée à partir du cloud .

. Renseignez votre compte Google.

Choisissez la sauvegarde appropriée (celle qui porte le nom indiqué sur votre ancien téléphone).

Validez avec le code PIN ou le mot de passe de votre ancien téléphone.

Cochez ou décochez toutes les données que vous voulez importer, puis laisser le téléphone mouliner !

La marche à suivre pour restaurer une sauvegarde Android. // Source : Capture Numerama

D’un iPhone à un iPhone

Si vous passez d’un iPhone à un nouvel iPhone, le transfert des données est relativement aisé. Il faut là aussi s’assurer avant tout que votre iPhone effectue bien ses sauvegardes dans le cloud.

Sur votre ancien téléphone :

Ouvrez l’application Réglages .

. Cliquez sur votre photo de profil tout en haut.

Cliquez sur iCloud .

. Vérifiez dans Sauvegarde iCloud que l’option est bien cochée.

que l’option est bien cochée. Vérifiez aussi que votre sauvegarde est récente. Sinon effectuez une nouvelle sauvegarde en cliquant sur Sauvegarder maintenant .



La marche à suivre pour vérifier que la sauvegarde iCloud est bien activée. // Source : Capture Numerama

Sur votre nouveau mobile :

Restaurer vos données doit impérativement se faire pendant la phase de paramétrage. Passez les étapes préliminaires jusqu’à arriver sur la sélection du réseau Wi-Fi.

Sélectionnez le réseau Wi-Fi de votre choix et connectez-vous dessus.

et connectez-vous dessus. Passez les quelques écrans jusqu’à arriver à la section Applications et données .

. Choisissez Restauration iCloud .

. Connectez-vous avec votre identifiant iCloud.

Choisissez la sauvegarde appropriée (selon la date indiquée par votre ancien téléphone).

Laissez votre téléphone mouliner quelques minutes le temps de tout re-télécharger et paramétrer.

La marche à suivre pour restaurer ses données depuis iCloud. // Source : Capture Numerama

D’un Android vers un iPhone

Si on vous a offert un iPhone 13 alors que vous étiez sur Android auparavant, pas de panique, il existe aussi des manières de migrer ses données d’un OS à l’autre.

Sur votre iPhone (nouveau téléphone) :

Passez les étapes préliminaires jusqu’à arriver sur la sélection du réseau Wi-Fi.

Sélectionnez le réseau Wi-Fi de votre choix et connectez-vous dessus.

et connectez-vous dessus. Passez les quelques écrans jusqu’à arriver à la section Applications et données .

. Choisissez Migrer des données à partir d’Android .

. Cliquez sur Continuer .

. Patientez jusqu’à ce qu’un code à dix ou six chiffres apparaisse.

La marche à suivre pour restaurer des données depuis un téléphone Android. // Source : Capture Numerama

Sur votre téléphone Android (ancien téléphone) :

Téléchargez l’application Migrer vers iOS et ouvrez là.

et ouvrez là. Acceptez les conditions d’utilisation.

Cliquez sur Continuer .

. Rentrez le code généré par votre iPhone.

Connectez-vous au réseau Wi-Fi temporaire créé par votre iPhone.

Choisissez le contenu que vous souhaitez transférer.

Cliquez sur Continuer .

. Ne touchez à rien sur vos deux téléphones jusqu’à que la barre de progression affichée sur votre iPhone soit remplie.

La marche à suivre pour exporter des données vers un iPhone. // Source : Capture Numerama

Une fois le transfert fini, choisissez sur OK sur votre appareil Android et Continuer sur votre iPhone. Vos données sont transférées.

D’un iPhone vers un Android

Transférer ses données d’un téléphone iOS vers un téléphone Android vient avec son lot de limitations, mais cela est tout de même possible grâce à Google Drive.

Sur votre iPhone (ancien téléphone) :

Téléchargez l’application Google Drive.

Ouvrez Google Drive .

. Cliquez sur le menu (3 traits en haut à gauche).

(3 traits en haut à gauche). Cliquez sur Paramètres .

. Choisissez Sauvegarder .

. Choisissez les éléments que vous souhaitez sauvegarder (contacts, agendas, photos).

Choisissez Démarrer la sauvegarde .

. Patientez jusqu’à que tout votre contenu se sauvegarde.

Pensez aussi à désactiver iMessage pour continuer à recevoir vos SMS sur votre nouveau smartphone Android. Application Réglages , puis Message , désactivez iMessage .

Déconnectez-vous aussi de votre compte si vous souhaitez revendre, ou léguer le téléphone à quelqu’un d’autre Application Réglages , puis Compte iCloud et Déconnexion



La marche à suivre pour sauvegarder ses données iOS sur Google Drive. // Source : Capture Numerama

Sur votre smartphone Android (nouveau téléphone) :

Paramétrez votre mobile comme vous le souhaitez.

Une fois sur l’écran Copier vos applications et vos données choisissez Passer (oui, oui).

choisissez (oui, oui). Connectez-vous au même compte Google qui vous a servi pour la sauvegarde.

Vos photos, contacts et évènements devraient doucement arriver dans vos apps par défaut, sans que vous n’ayez rien à faire.

La marche à suivre pour restaurer une sauvegarde Android. // Source : Capture Numerama

Via les applis des constructeurs Android

Certains constructeurs Android proposent des applications dédiées qui permettent de facilement exporter ou importer des données entre deux smartphones Android.

Toutes fonctionnent plus ou moins différemment, mais vous guideront convenablement à travers toutes les étapes. On trouve parmi ces apps :

Smart Switch Mobile pour les mobiles Samsung .

. Mi Mover pour les mobiles Xiaomi .

. Clone Phone pour les mobiles OnePlus / Oppo .

. Xperia Transfer pour les mobiles Sony.

Il suffit d’installer l’app sur vos deux téléphones, puis de suivre les indications à l’écran. Certaines applications, comme celles de OnePlus ou de Samsung, peuvent aussi importer certaines données depuis un iPhone.

Les limites du transfert entre OS différents

Qu’importe la méthode choisie, le transfert de données d’iOS vers Android, ou inversement, aura toujours ses limites. Les deux OS ne sont pas construits de la même manière. Seuls les contacts, les photos et les évènements du calendrier seront habituellement transférés facilement. Il faudra la plupart du temps re-télécharger toutes vos apps manuellement.

Si vous souhaitez migrer vos SMS, nos confrères de Frandroid ont un tutoriel qui explique comment faire. Pour vos discussions WhatsApp, vous pouvez suivre notre tutoriel dédié. Les autres applications de discussion instantanée comme Telegram ou Signal proposent aussi souvent d’exporter l’historique des discussions. Ces options se trouvent habituellement dans les paramètres.