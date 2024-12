Lecture Zen Résumer l'article

Dans le plus grand des secrets, Apple organise tous les ans une cérémonie pour récompenser les meilleurs logiciels et jeux des 12 derniers mois. L’édition 2024 des App Store Awards met à l’honneur 17 développeurs venus du monde entier, que Numerama a eu l’occasion de rencontrer pour discuter de l’avenir de leurs applications.

45 finalistes, 17 gagnants. Tous les ans, Apple organise les Oscars des applications. La cérémonie des « App Store Awards », qui a eu lieu le 10 décembre 2024 à New York, a vu 17 développeurs recevoir un petit trophée bleu beaucoup plus lourd qu’il n’en a l’air. La marque, dans une ode au secret digne de sa réputation, n’avait pas annoncé aux lauréats la raison de leur venue. Eux pensaient s’être déplacés pour une séance photo en tant que finalistes, mais Apple leur a dévoilé qu’ils avaient gagné quand ils se sont assis devant la caméra.

Depuis le début d’année, les équipes de l’App Store essayent quotidiennement des applications et des jeux afin de préparer ce bilan annuel, qui pourrait bien changer la vie des développeurs sélectionnés. Apple a choisi début décembre 45 finalistes, puis a désigné une application par catégorie. Numerama vous présente les 11 applications qui ont gagné les App Store Awards 2024 (en plus des 6 autres désignés comme choix culturels).

Les 17 gagnants des App Store 2024 selon Apple, avec ici Smokey Fontaine, le responsable éditorial de l’App Store. // Source : Numerama

1) Kino : l’application iPhone de l’année ajoute un mode pro à la caméra

Le grand gagnant de l’année s’appelle Kino. Commercialisé au tarif de 9,99 euros, sans abonnement, ce logiciel s’adresse aux personnes qui souhaitent réaliser de meilleures vidéos avec leur iPhone. « Nous voulions créer une application qui permet à n’importe qui de créer des vidéos cinématographiques, mais nous voulions que cette application soit simple à utiliser pour des personnes sans expérience », nous explique Ben Sandofsky, le co-fondateur de Lux, l’entreprise derrière Kino.

Contrairement à l’application Appareil photo d’Apple, Kino permet de jouer avec tous les réglages de la caméra. Sa principale particularité est de tirer parti du format Log ProRes des iPhone 15 Pro et iPhone 16 Pro avec un éditeur intégré pour changer le style colorimétrique d’une vidéo sans passer par un logiciel de montage. L’application est ergonomique et adaptée aux nouveaux iPhone, notamment avec le support du bouton Camera Control.

Kino propose tout ce que l’appareil photo de l’iPhone ne propose pas. // Source : Numerama

Grâce à son titre d’app de l’année, Ben Sandofsky se dit « optimiste pour les téléchargements » de son application, qui a seulement six mois d’existence. En plus de jouer avec la colorimétrie d’une vidéo, Kino a été pensé pour choisir automatiquement le bon framerate et indiquer des détails sur les réglages utilisés. De futures mises à jour de l’application mettront l’accent sur l’audio, nous indique son développeur.

2) Moises : la future application préférée des musiciens

Sur iPad, le grand gagnant s’appelle Moises. Ce service sur abonnement, qui est aussi disponible sur iPhone et Mac, est une sorte de dictaphone dopé à l’intelligence artificielle générative. Moises permet d’enregistrer un morceau directement, ou de le téléverser manuellement. Il envoie ensuite l’extrait sur un serveur dans le cloud, puis isole en quelques secondes chaque piste (la voix, la guitare, la batterie…) et réalise plusieurs opérations sophistiquées. L’application détecte chaque note, ajoute un métronome, des paroles et permet de retravailler son morceau facilement, sans avoir à utiliser un logiciel professionnel.

Utilisation de l’app Moises. // Source : Numerama

À l’avenir, l’équipe de Moises nous dit que son logiciel pourra ajouter des instruments générés par une IA. « Nous pensons que cela peut avoir un grand impact sur la manière dont les gens consomment de la musique », explique son développeur.

L’équipe derrière Moises a interprété un mini-concert pour nous montrer son application. Les instruments et voix ont été découpés en différentes pistes. // Source : Numerama

3) F1 TV : la Formule 1 révolutionne sa diffusion à la télé

Sur Apple TV, c’est le service de streaming F1 TV qui remporte le grand prix.

Peu connu en France, où Canal+ dispose des droits de la Formule 1, F1 TV permet de regarder les grands prix avec énormément de données, comme une carte interactive en temps réel, du multi-cam ou la possibilité de se connecter à la radio d’une écurie, le tout à un tarif agressif. « Les fans méritent du meilleur contenu », nous explique Robert Garcia-Brooks, le responsable de l’application. La F1 a fait le choix de se lancer dans l’exploitation de ses propres droits dans plusieurs pays, avec un logiciel extrêmement réussi qui a de quoi rendre jaloux les amateurs d’autres sports (nous avons rapidement évoqué avec le responsable de F1 TV le cas DAZN en France, qui l’a extrêmement surpris).

Des cartes interactives comme dans un jeu vidéo ou du multi-cam pour changer de pilote : F1 TV est très moderne. // Source : Numerama

En France, F1 TV est limité au replay, puisque Canal+ dispose des droits sur le direct. À l’avenir, l’entreprise nous explique discuter d’un moyen de récupérer ses droits en direct, tout en continuant de travailler avec les équipes éditoriales de Canal+. F1 TV pourrait rapidement devenir incontournable pour les fans de F1. Une arrivée sur Apple Vision Pro, pour des courses immersives, est aussi à l’étude.

Les autres grands gagnants des App Store Awards

En plus de Kino (iPhone), Moises (iPad) et F1 TV (Apple TV), qui sont nos trois coups de cœur des App Store Awards, d’autres applications ont remporté le premier prix dans des catégories. Voici la liste complète :

4) Adobe Lightroom : le gagnant de la catégorie meilleure application pour Mac est étonnant, puisqu’il s’agit d’un géant. Lightroom, le logiciel d’organisation et de traitement d’images d’Adobe, remporte le trophée. Il est peu probable que ce prix habituellement réservé aux petits développeurs l’impacte d’une quelconque manière.

le gagnant de la catégorie meilleure application pour Mac est étonnant, puisqu’il s’agit d’un géant. Lightroom, le logiciel d’organisation et de traitement d’images d’Adobe, remporte le trophée. Il est peu probable que ce prix habituellement réservé aux petits développeurs l’impacte d’une quelconque manière. 5) What If…? An Immersive Story : pour la première fois, l’Apple Vision Pro a son application de l’année. C’est le film interactif de Marvel, What If, qui remporte ce prix. Il permet d’interagir avec le MCU en réalité mixte et virtuelle.

: pour la première fois, l’Apple Vision Pro a son application de l’année. C’est le film interactif de Marvel, What If, qui remporte ce prix. Il permet d’interagir avec le MCU en réalité mixte et virtuelle. 6) Lumy : sur Apple Watch, c’est une app de « suivi solaire » qui remporte le grand prix. Lumy fournit des informations sur le lever/coucher du soleil, l’heure dorée et permet de planifier des activités en fonction de la lumière. Elle est aussi disponible sur iPhone et iPad.

Les fameuses séances photo durant lesquelles les développeurs ont découvert qu’ils avaient gagné un App Store Award. // Source : Numerama

En plus des applications, Apple a récompensé cinq jeux (un par plateforme). Les gagnants des App Store Awards 2024 sont les suivants :

7) Balatro+ : A-t-on besoin de présenter Balatro, le jeu mobile qui a tout raflé en 2024 (et qui devrait tout gagner aux Game Awards) ? La version Apple Arcade du jeu de cartes roguelike est sacrée meilleur jeu de 2024 par Apple. Il mélange des éléments de poker et de solitaire avec des mécaniques de construction assez inédites. Toutes les personnes qui l’ont essayé se disent accros.

A-t-on besoin de présenter Balatro, le jeu mobile qui a tout raflé en 2024 (et qui devrait tout gagner aux Game Awards) ? La version Apple Arcade du jeu de cartes roguelike est sacrée meilleur jeu de 2024 par Apple. Il mélange des éléments de poker et de solitaire avec des mécaniques de construction assez inédites. Toutes les personnes qui l’ont essayé se disent accros. 8) AFK Journey : le gagnant du meilleur jeu iPhone de l’année est un RPG en monde ouvert dans un univers fantaisiste. Il combine des mécaniques de jeu de rôle et de jeu de stratégie.

9) Squad Busters : sur iPad, c’est un jeu de stratégie multijoueur qui remporte le prix de jeu de l’année. Squad Busters mélange des personnages de différents jeux Supercell, son développeur, dans des combats en arène. Il y a notamment des personnages tirés de Clash Royale ou Brawl Stars.

10) Thank Goodness You’re Here! : sur Mac, c’est un jeu d’aventure comique qui est primé. Dans Thank Goodness You’re Here, le joueur incarne un vendeur itinérant qui doit résoudre des problèmes loufoques dans une ville du nord de l’Angleterre. Sa direction artistique animée est très agréable visuellement.

11) THRASHER: Arcade Odyssey : commercialisé 20 euros, Thrasher remporte le premier titre de jeu de l’année de l’histoire du Vision Pro. Inspiré du Snake et aussi disponible sur les autres casques VR, il s’agit d’un jeu où l’on pilote une anguille spatiale avec ses doigts. L’objectif est de traverser un maximum d’anneaux rapidement.

Thrasher remporte un des deux premiers prix de l’histoire du Apple Vision Pro. // Source : Numerama

The Wreck : un jeu français récompensé par Apple

En plus de ces 11 gagnants, Apple profite des App Store Awards pour récompenser six développeurs qui ont eu « un impact culturel » en 2024. Nous avons fait le choix de nous intéresser à un d’entre eux pour une raison évidente : The Pixel Hunt est un studio de jeux vidéo français.

Testé (et adoré) par Numerama en 2023, The Wreck est un jeu conçu pour faire pleurer. Il raconte l’histoire de Junon, « une jeune femme qui vit la pire semaine de sa vie ». Le but est d’explorer ses souvenirs à la recherche de traumatismes inavoués, avec à la clé plusieurs moments touchants, le tout dans une ambiance esthétique mémorable.

« Dans le monde, il y a beaucoup d’histoires qui nous arrivent tous les jours, mais on ne les utilise pas beaucoup dans le jeu vidéo », confie à Numerama Florent Maurin, le fondateur de l’entreprise, qui est aussi le co-scénariste de l’histoire avec sa sœur. Il est venu accompagné d’Alexandre Grilletta, le directeur artistique et lead 3D du studio, pour récupérer son App Store Award.

Alexandre Grilletta et Florent Maurin sont les deux Français à l’honneur des App Store Awards. // Source : Numerama

Initialement lancé sur PC et console, The Wreck a connu un renouveau lors de son arrivée sur iPhone et iPad. « Le fait d’être sur iOS, a ouvert pas mal de perspectives. Ça permet de toucher un public qui correspond à ce que l’on fait », nous explique Florent Maurin, qui indique que 90 % des installations du jeu viennent d’iOS. Un jeu émotionnel vise un public peu gamer, qui n’a pas forcément de console.

Le premier niveau de The Wreck est gratuit, mais la suite doit être achetée (6,99 euros). Avec son App Store Awards, le jeu français peut espérer rencontrer un plus grand public.

Capture d’écran de The Wreck sur iPad. // Source : App Store

Les gagnants des App Store Awards 2024 seront grandement mis en avant dans le magasin d’applications dans les prochains jours. Tous peuvent s’attendre à une augmentation du nombre de téléchargements, qui pourrait avoir un impact sur des équipes souvent très petites.

C'est sûr : vous payez votre forfait mobile trop cher Forfait mobile : comparez toutes les offres 4G et 5G sans engagement Comparateur forfait mobile sans engagement

Cet article existe grâce à Numerama+ Les abonnés Numerama+ offrent les ressources nécessaires à la production d’une information de qualité et permettent à Numerama de rester gratuit. Zéro publicité, fonctions avancées de lecture, articles résumés par l’I.A, contenus exclusifs et plus encore. Découvrez les nombreux avantages de Numerama+. S'abonner à Numerama+

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+