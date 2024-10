Lecture Zen Résumer l'article

MacBook Air avec 16 Go de RAM, nouveaux MacBook Pro moins chers, Mac mini rétréci et abordable… Les nouveaux ordinateurs d’Apple gomment quasiment tous les défauts des précédents modèles. Il s’agit sans doute de la gamme la plus complète de l’histoire d’Apple.

Les 28, 29 et 30 octobre 2024, Apple a annoncé trois nouveaux Mac. Il y a d’abord eu l’iMac, qui gagne en puissance et rafraîchit ses couleurs. Il y a ensuite eu le Mac mini, désormais suffisamment petit pour tenir dans une main. Puis il y a eu le MacBook Pro qui, à la surprise générale, coûte moins cher pour de meilleures caractéristiques. En bonus, Apple a aussi mis à jour son ordinateur le plus abordable, le MacBook Air, avec 16 Go de RAM au lieu de 8, pour le même prix.

À première vue, ces rafraîchissements semblent assez anecdotiques. Les nouvelles puces M4, M4 Pro et M4 Max sont meilleures, mais seul le Mac mini bénéficie d’une révision majeure. Après quelques heures de réflexion et une analyse plus poussée de la gamme d’Apple, il nous semble possible que l’entreprise propose la meilleure line-up de son histoire.

Le nouveau Mac mini peut tenir dans une main. // Source : Apple

MacBook Air, MacBook Pro, Mac mini… le tiercé gagnant

À la fin des années 90, Steve Jobs avait théorisé le fait qu’une gamme d’ordinateurs ne pouvait être réussie que lorsqu’elle était simple. Le patron d’Apple imaginait une grille 2×2 avec des produits pour le grand public et des produits pour les professionnels. À chaque fois, il fallait un ordinateur de bureau et un ordinateur portable.

25 ans plus tard, Apple a grandi et l’informatique a changé. Sa gamme se compose de 6 variétés de Mac, mais 4 sont plus importantes que les autres. Si la gamme a logiquement perdu en simplicité pour pouvoir correspondre à tous les besoins (notamment avec diverses tailles d’écran), les Mac proposés par Apple en novembre 2024 semblent renouer avec la philosophie de Steve Jobs :

MacBook Air : l’ordinateur portable pour le grand public, avec un tarif d’entrée de 1 199 euros, pour la première fois avec 16 Go de RAM. La mémoire vive de la précédente génération était son plus grand défaut, Apple l’a réglé ici, avec un prix vraiment séduisant. Il existe en deux tailles, pour convenir à tous les besoins.

l’ordinateur pour le avec un tarif d’entrée de 1 199 euros, pour la première fois avec 16 Go de RAM. La mémoire vive de la précédente génération était son plus grand défaut, Apple l’a réglé ici, avec un prix vraiment séduisant. Il existe en deux tailles, pour convenir à tous les besoins. Mac mini : l’ordinateur de bureau pour le grand public , avec un tarif d’entrée très compétitif de 699 euros. À ce prix, on dispose d’un petit boîtier carré extrêmement facile à transporter qui peut se connecter à n’importe quel écran. C’est le meilleur Mac pour un usage à la maison, avec une option M4 Pro pour les besoins plus exigeants.

l’ordinateur de pour le , avec un tarif d’entrée très compétitif de 699 euros. À ce prix, on dispose d’un petit boîtier carré extrêmement facile à transporter qui peut se connecter à n’importe quel écran. C’est le meilleur Mac pour un usage à la maison, avec une option M4 Pro pour les besoins plus exigeants. MacBook Pro : l’ordinateur portable pour les professionnels , même si la version M4 peut aussi correspondre au grand public technophile. Il s’agit du meilleur ordinateur portable d’Apple, avec des configurations très personnalisables et beaucoup plus de puissance. L’autonomie et l’écran sont aussi meilleurs, avec un tarif d’entrée fixé à 1 899 euros. Là encore, il y a deux tailles.

l’ordinateur pour les , même si la version M4 peut aussi correspondre au grand public technophile. Il s’agit du meilleur ordinateur portable d’Apple, avec des configurations très personnalisables et beaucoup plus de puissance. L’autonomie et l’écran sont aussi meilleurs, avec un tarif d’entrée fixé à 1 899 euros. Là encore, il y a deux tailles. Mac Studio : l’ordinateur de bureau pour les professionnels , qui est une sorte de super Mac mini. Il s’agit d’une mini-tour un peu plus haute avec une puce plus puissante. Un rafraîchissement se fait attendre (la dernière révision date de juin 2023), mais il s’agit d’un appareil conçu pour des besoins exigeants. Il coûte au minimum 2 399 euros.

Le MacBook Pro M4 coûte moins cher que la version M3, malgré plusieurs nouveautés intéressantes. // Source : Apple

Et l’iMac et le Mac Pro dans tout ça ? Ils ont le mérite d’exister, pour les personnes en quête d’un produit différent. L’iMac vise les personnes qui recherchent un bel ordinateur avec un écran intégré (une sorte de Mac mini coloré avec un écran de 24 pouces), les Mac Pro visent des professionnels très particuliers. Mais ils ne répondent pas à cette logique de gamme 2×2.

Avec 16 Go de RAM, le MacBook Air d’entrée de gamme devient facile à recommander

Le 30 octobre, quand Apple a annoncé son nouveau MacBook Pro M4 avec au minimum 16 Go de RAM, nous avons immédiatement pensé que cette machine allait tuer le MacBook Air. À 1 899 euros contre 1 299 euros (13 pouces) ou 1 599 euros (15 pouces) pour le Air M3, le MacBook Pro M4 semblait nettement plus intéressant. L’ajout de 16 Go de RAM coûtait autrefois 230 euros sur MacBook Air, ce qui nous semblait trop élevé. Les 16 Go de RAM étaient pourtant recommandables, notamment pour éviter les ralentissements avec trop d’onglets ouverts.

Finalement, Apple a été clairvoyant. En ajoutant gratuitement l’option 16 Go à tous les MacBook Air, la marque a soudainement donné un sens à sa gamme. Un MacBook Air à 1 199 euros (M2) ou 1 299 euros (M3) a sa place, au même titre qu’un MacBook Pro M4 avec un meilleur écran et plus d’autonomie à 1 899 euros. L’écart de prix entre chaque ordinateur est suffisamment raisonnable pour que l’on puisse recommander tous les Mac (y compris le MacBook Air 15 pouces, même si le MacBook Pro M4 est peut-être un meilleur investissement). Les MacBook Pro M4 Pro et M4 Max, par leur positionnement, justifient leur prix par l’usage qu’en feront leurs utilisateurs.

Le MacBook Air 15 (à gauche) à côté du MacBook Air 13 (à droite). Tous deux ont désormais 16 Go de RAM par défaut, pour plus de fluidité. // Source : Thomas Ancelle / Numerama

Du côté des ordinateurs de bureau, le nouveau Mac mini a aussi du sens. Sa nouvelle taille lui donne de nouvelles possibilités avec un prix toujours fixé à 699 euros. Il est parfait pour intéresser un grand nombre de personnes, notamment les gens qui cherchent un ordinateur pour la maison. Il est plus que jamais facile de recommander un Mac mini, d’autant plus que l’option M4 Pro crée une alternative intéressante et moins chère au Mac Studio.

Si vous êtes à la recherche d’un premier Mac, le MacBook Air 13 pouces et le Mac mini M4 sont parfaits. Si vous privilégiez un grand écran, le MacBook Air 15 pouces est une alternative attrayante. Si vous voulez un écran de meilleure qualité et plus de ports, le MacBook Pro M4 à 1 899 euros est très bien positionné. Enfin, pour des besoins plus exigeants, les MacBook Pro M4 Pro, MacBook Pro M4 Max, Mac mini M4 Pro et Mac Studio sont vendus à des tarifs raisonnables. Bref, tous les Mac sont bons. Une phrase imprononçable depuis plusieurs années.

