À la surprise générale, Apple a décidé d’ajouter 16 Go de mémoire vive à ses MacBook Air M2 et M3, sans toucher aux prix. Ce changement accompagne l’annonce des nouveaux MacBook Pro M4, qui commencent également à 16 Go.

Si vous hésitiez à acheter un MacBook Air M2 ou un MacBook Air M3, c’est peut-être votre jour de chance. L’option pour passer de 8 Go de RAM à 16 Go de RAM, autrefois commercialisée 230 euros, n’existe plus. Tous les MacBook Air sont désormais livrés avec 16 Go de mémoire vive au minimum, comme les MacBook Pro. Encore mieux : les prix sont les mêmes.

16 Go pour tous les MacBook Air : c’est la fin des 8 Go

Depuis plusieurs années, les MacBook Air sont livrés avec 8 Go de RAM dans leur version de base. À 1 200 euros la machine, cela devenait anachronique au regard de ce qu’offrent les PC sous Windows (Apple a longtemps défendu l’idée que 8 Go sur macOS étaient équivalents à 16 Go sur Windows).

Le 30 octobre, le constructeur a annoncé ses nouveaux MacBook Pro M4, qui proposent 16 Go de RAM au minimum, comme les iMac et Mac mini annoncés les jours précédents. La marque a décidé d’étendre ce changement à ces MacBook Air, qui conservent les puces M2 et M3.

Les reflets du nouveau Minuit sont un peu différentes. // Source : Nino Barbey / Numerama

Jusqu’à hier, le MacBook Air 15 pouces avec 16 Go de RAM coûtait 1 829 euros, soit 50 euros de moins que le nouveau MacBook Pro M4. La marque règle cette incohérence tarifaire avec ce changement. Le MacBook Air M3 de 15,3 pouces avec 16 Go de RAM coûte désormais 1 599 euros, soit 230 euros de moins. Quant au MacBook Air M2, uniquement disponible dans une taille 13 pouces, il passe lui aussi à 16 Go de mémoire vive. Le tout pour 1 199 euros, comme d’habitude.

Le MacBook Pro M4 reste une alternative intéressante

Toutefois, ces 270 euros de différence peuvent ne pas paraître énormes au regard des avantages que l’on gagne avec un MacBook Pro M4 au lieu d’un MacBook Air M3. Il y a évidemment l’écran qui est un peu plus petit : on perd en taille, mais on gagne en tout. Le poids est équivalent, avec 1,51 kg pour le Air et 1,55 kg pour le Pro. La puce M4 est aussi meilleure.

Le MacBook Pro M4. // Source : Apple

L’écran est bien meilleur : il peut monter à 120 Hz sur le Pro, contre 60 seulement sur l’Air. La luminosité est deux fois plus grande ; 1 000 nits contre 500 seulement. Surtout : le mini-LED n’est disponible que sur le modèle Pro et cette technologie offre un meilleur taux de contraste. Enfin, on peut parler de la connectique, puisqu’avec le Pro, on gagne un troisième port USB-C, un port HDMI et même un port de carte SD.

