Lecture Zen Résumer l'article

Après l’iMac, au tour du Mac mini. Pour la première fois depuis 2010, le petit ordinateur de bureau d’Apple a le droit à un redesign. Les puces M4 et M4 Pro lui permettent de réduire considérablement sa taille, ce qui le transforme en un appareil facile à à transporter.

Le nouveau Mac mini ressemble à une Apple TV, en un peu plus grand.

Amazon l’avait révélé il y a quelques heures, ce 29 octobre 2024. Apple profite de son triple-événement d’octobre (une mini-keynote par jour, avec l’iMac M4 annoncé lundi) pour changer le design de son petit ordinateur de bureau. Il devient une sorte d’appareil hybride entre un Mac Studio et une Apple TV. La machine, qui sera commercialisée le 8 novembre à partir de 699 euros, pourrait s’adresser à un nouveau public.

À côté d’un écran, le Mac mini 2024 semble tout petit. // Source : Apple

Mac mini M4 : le premier ordinateur conçu pour les puces Apple Silicon ?

Dans un communiqué de presse publié le mardi 29 octobre, Apple dévoile ce qui est son plus petit ordinateur à ce jour.

D’une certaine manière, le nouveau Mac mini est conçu pour combler le vide. Ses prédécesseurs disposent du même design depuis 2010, époque à laquelle Apple logeait un lecteur DVD dans sa machine. La marque a renoncé aux disques en 2011, mais n’a jamais vraiment réutilisé cette place. Le Mac mini de 2024 met fin à ce problème, avec un design pensé pour une architecture Apple Silicon (ARM).

Dans sa mini-keynote de 12 minutes, Apple dissimule le nouvel iPad mini sous l’ancien. // Source : Capture Numerama

Mis à jour pour la dernière fois en janvier 2023, avec les puces M2 et M2 Pro, le Mac mini n’a jamais cessé de rétrécir à l’intérieur… sans jamais toucher à son grand carré d’aluminium. Le nouveau modèle propose un design beaucoup plus portable, avec des dimensions de 12,7 centimètres par 12,7 centimètres. Cela rend techniquement possible le fait de le déplacer de la maison jusqu’au travail tous les matins, en le transportant dans une grande poche ou un sac à dos. Ce n’est pas aussi miniature qu’une Apple TV (9,3 × 9,3 cm), mais c’est déjà mieux qu’avant (19,7 × 19,7 cm).

On peut aussi imaginer un usage set-top-box, avec un Mac mini caché derrière une télé, ou un usage serveur… Le nouveau Mac mini nous rappelle le Raspberry Pi, le petit ordinateur ultra-personnalisable que les geeks aiment tant. Évidemment, il s’agit d’une machine conçue pour macOS.

Malgré son petit design, le Mac mini dispose d’un ventilateur. // Source : Apple

Apple dévoile la puce M4 Pro, version plus puissante de la M4

Pour rétrécir son ordinateur, Apple a logiquement fait plusieurs concessions, tout en améliorant l’expérience utilisateur.

Les ports USB-C ne sont plus exclusivement à l’arrière, puisque l’on en trouve deux à l’avant (comme sur le Mac Studio). À l’arrière de l’ordinateur, en fonction du modèle choisi, on dispose de trois ports Thunderbolt 4 ou de trois ports Thunderbolt 5 (cinq au total, donc). Les ports USB-A disparaissent logiquement, il faudra désormais avoir recours à un adaptateur. En revanche, et c’est une bonne nouvelle, il y a toujours un port Ethernet, un port HDMI (ce qui est parfait pour le brancher facilement à un écran) et une prise jack (à l’avant). L’alimentation reste la même.

Les ports du Mac mini 2024. // Source : Apple

Proposé avec 16 Go de RAM au minimum, le petit Mac mini peut être configuré avec la puce M4 (la même que l’iMac ou que l’iPad Pro) ou la puce M4 Pro, qu’Apple annonce par la même occasion. On passe alors d’un CPU 10 cœurs à un CPU 12 cœurs (avec une option 14 cœurs), et d’un GPU 10 cœurs à un GPU 16 cœurs (avec une option 20 cœurs). Le Neural Engine, qui s’occupe de l’IA et d’Apple Intelligence, reste le même. Le stockage maximal est de 8 To, avec au minimum 256 Go.

Les prix en euros du Mac mini 2024. // Source : Apple

Avec son mini Mac mini à 699 euros, Apple pourrait séduire un nouveau public, alors que le précédent modèle était trop fixe pour être multi-usages. Le prochain renouvellement devrait concerner les MacBook Pro, avec puces M4, M4 Pro et M4 Max. Une troisième petite keynote est attendue demain.

Pour rappel, le Mac mini est un ordinateur vendu sans périphériques. Apple ne recommande pas forcément ses propres claviers et souris, puisque son site met en avant des accessoires Logitech.

Découvrez les bonus Numerama+ + rapide, + pratique, + exclusif Zéro publicité, fonctions avancées de lecture, articles résumés par l'I.A, contenus exclusifs et plus encore. Découvrez les nombreux avantages de Numerama+. S'abonner à Numerama+

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+