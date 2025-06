Lecture Zen Résumer l'article

Après plusieurs signalements de brûlures et d’incendies, la marque de batteries externes Anker a récemment lancé une campagne de rappel en raison d’un problème majeur visant plus d’un million d’unités.

Il s’agit d’un communiqué dont Anker se serait bien passé. Selon la Commission américaine de sécurité des produits de consommation (CPSC), 19 cas d’incendies et d’explosions ont été signalés à l’entreprise. La marque est désormais contrainte de rappeler des millions de batteries externes, depuis le 12 juin 2025.

Les batteries concernées par le rappel d’Anker

Comme le relaye le média The Verge, le rappel vise le modèle Anker PowerCore 10 000 portant le numéro de modèle A1263. Ces batteries externes ont été vendues entre juin 2016 et décembre 2022 sur différentes marketplaces comme Amazon, Newegg et eBay. Au total, 1 158 000 unités sont concernées par un potentiel risque d’incendie ou de brûlures,

Comment savoir si je suis concerné ?

Pour vérifier si votre batterie est concernée, il suffit de regarder sous la batterie externe et de consulter la dernière ligne. C’est ici qu’est inscrit le numéro de série de la batterie.

Le numéro de série se trouve en bas à gauche. // Source : Anker

Vous pouvez le rentrer dans l’outil de recherche de la marque pour être certain que votre batterie n’est pas concernée.

Que faire si je suis concerné ?

Si le modèle correspond bien à celui indiqué dans la campagne de rappel, Anker demande de ne plus l’utiliser pour recharger vos appareils (smartphones, PC portable, etc.) et propose un dédommagement en contrepartie. Il y a quelques étapes à suivre après avoir identifié votre batterie :

Préparez vos informations : nom, coordonnées, preuve d’achat (facultatif), chargeur avec numéro de modèle et SN visible,

: nom, coordonnées, preuve d’achat (facultatif), chargeur avec numéro de modèle et SN visible, Prenez les photos nécessaires : photo du chargeur montrant modèle + SN. Si vous n’avez pas de preuve d’achat : écrivez « rappel » + date sur le chargeur et prenez une photo.

: photo du chargeur montrant modèle + SN. Si vous n’avez pas de preuve d’achat : écrivez « rappel » + date sur le chargeur et prenez une photo. Soumettez votre demande sur le site Anker.

Si toutes les étapes ont été effectuées correctement, vous pouvez prétendre à une carte-cadeau de 30 $ (la conversion en euros n’est pas précisée par Anker, mais cela devrait être environ 26 €) à utiliser sur leur site, ou à une batterie de 10 000 mAh (A1388) en remplacement.

