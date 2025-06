Lecture Zen Résumer l'article

Apple pourrait lancer ses lunettes connectées bourrées d’intelligence artificielle l’année prochaine. On fait le point sur les rumeurs du nouveau grand projet d’Apple.

Ce 9 juin, Apple organise sa WWDC 2025, sa grande conférence dédiée aux développeurs, où l’entreprise devrait présenter iOS 26 (et non pas 19). On s’attend aussi à quelques annonces autour du Vision Pro, un peu plus d’un an après son lancement. Mais le grand projet d’Apple serait une paire de lunettes connectées.

Ce qu’on sait des lunettes connectées d’Apple

Les informations à propos des lunettes de réalité augmentée d’Apple viennent de Bloomberg, média toujours très informé au sujet des projets d’Apple. Ces lunettes seraient des lunettes « intelligentes », puisqu’elles auront accès à Siri et à des fonctions d’Apple Intelligence. Elles pourront reconnaître leur environnement grâce à des caméras notamment, ou traduire des conversations grâce à des microphones et des haut-parleurs.

Un essai des lunettes Meta Ray-Ban. // Source : Numerama

On devrait aussi pouvoir passer des appels téléphoniques ou écouter de la musique. Il devrait aussi être possible de suivre un itinéraire grâce à Apple Plans. Pour faire tout ça, Apple travaillerait sur sa propre puce en silicium, qui pourrait être un dérivé de l’Apple R1 — celle dédiée au Vision Pro (et pourquoi pas d’une puce Apple M).

Arrivée prévue fin 2026

Selon Bloomberg toujours, Apple produirait de nombreux prototypes dès la fin de l’année avec des fournisseurs étrangers. De quoi préparer la production en 2026, pour une sortie en fin d’année.

Les nouvelles lunettes de Google. // Source : Google

L’entreprise se lancerait sur le marché fin 2026, poussée par une concurrence qui est de plus en plus soutenue. Il y a Meta et ses Ray-Ban et son impressionnant prototype Orion (qui n’arrivera pas avant longtemps) ; Snapchat et ses Spectacles. On compte aussi Google et son système Android XR ou son prototype de lunettes présenté le mois dernier. L’enjeu est encore plus large : ancien designer d’Apple, Jony Ive a rejoint OpenAI pour concevoir des produits d’IA, dont, pourquoi pas, des lunettes connectées.

