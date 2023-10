24 heures après iOS 17.0.3, j’ai enfin pu utiliser mon iPhone 15 Pro Max sans surchauffe pendant une journée entière. Ma batterie a aussi tenu plus longtemps qu’auparavant. Il n’y a plus qu’à espérer que ça dure !

Le problème de surchauffe des iPhone 15 Pro et 15 Pro Max est-il seulement logiciel ? Apple dit que oui et a livré un correctif le 4 octobre, numéroté iOS 17.0.3. Après une journée avec, nous pensons (et espérons) que la marque a bel et bien identifié le problème.

Un iPhone tiède, c’est mieux qu’un iPhone chaud

Dans notre test de l’iPhone 15 Pro Max paru le 19 septembre, nous écrivions : « Côté négatif, le titane chauffe beaucoup plus facilement que l’acier ou que l’aluminium, ce qui fait que la température parfois bouillante de la puce A17 Pro se répand rapidement tout autour de l’appareil.»

Cette impression, nous l’avons particulièrement ressentie dans les jours qui ont suivi la sortie de l’iPhone. À chaque fois que nous prenions beaucoup de photos, que nous utilisions le GPS ou que nous lancions une application énergivore, le smartphone devenait bouillant. Notre iPhone 15 Pro Max n’a jamais cessé de fonctionner à cause de sa chaleur (au contraire, il ne ralentissait même pas), mais la prise en main n’était pas agréable. Nous avions fait des reproches semblables à l’iPhone 14 Pro Max sous iOS 17, mais la chaleur était seulement identifiable au dos, ce qui était moins dérangeant.

Les notes de la mise à jour iOS 17.0.3 mentionnent la surchauffe. // Source : Numerama

Avec iOS 17.0.3 et le même iPhone 15 Pro Max, sur une journée où nous avons fait du télétravail, de la navigation sur les réseaux sociaux, beaucoup de messagerie, un peu de photos, des appels téléphoniques, du GPS en vélo (trois fois), un cours Apple Fitness+ et de l’écoute de podcasts, nous n’avons pas remarqué une seule fois que l’iPhone surchauffait. Au contraire, même sur une utilisation longue, le titane est resté froid. Il lui est arrivé de temps en temps d’être un peu tiède, mais ça n’avait rien à voir avec le comportement précédent, où il était vraiment très chaud.

Côté autonomie aussi, la différence se fait ressentir. Nous avons terminé cette première journée post-mise à jour avec 30 % de batterie, contre 10 % avant (avec souvent une petite recharge dans l’après-midi). Durant les vagues de chaleur d’iOS 17 et iOS 17.0.2, l’autonomie s’effondrait parfois.

À gauche, une chute de batterie lors d’un épisode de surchauffe (17.0.2). À droite, une batterie plus constante (17.0.3). // Source : Numerama

Sur Twitter, plusieurs utilisateurs d’iPhone 15 Pro (et d’anciens modèles) nous disent avoir aussi remarqué des améliorations grâce à la mise à jour. En revanche, les personnes qui ne souffraient pas du bug de la surchauffe n’ont rien constaté côté autonomie.

Attention à la recharge, ça chauffe encore

Seule observation négative, qui nous semble pour le coup lié au matériel, l’iPhone 15 Pro Max reste brûlant quand il se recharge. Ici, c’est un phénomène chimique plutôt compréhensible. Les batteries et la puce chauffent, le titane propage la chaleur… Il sera difficile pour Apple de contenir ce phénomène, dû aux matériaux choisis. La marque explique néanmoins que ses iPhone sont conçus pour résister à la chaleur et que cela ne craint rien. Quoiqu’il en soit, cela fait des iPhone 15 Pro des smartphones moins « froids » que certains de leurs concurrents.

Dans les prochains jours, notamment lorsque nous utiliserons très activement l’iPhone 15 Pro Max, il faudra surveiller de près le comportement de l’appareil. Même chose lors des journées chaudes, le titane est-il trop propice à un emballement trop rapide de la température ? En attendant, iOS 17.0.3 semble prouver que la puce A17 Pro de l’iPhone s’emballait par erreur, à cause d’un processus buggé qui saturait son fonctionnement. Apple semble avoir réglé le problème, espérons que ça dure !