Dans une déclaration envoyée à quelques médias américains, Apple reconnaît que certains iPhone 15 Pro souffre d’un problème de surchauffe, ce qui peut affecter leur autonomie. La marque met en avant un bug avec sa puce A17 Pro, mais aussi à un manque d’optimisation de certaines applications tierces.

Depuis leur lancement le 22 septembre, les iPhone 15 Pro et iPhone 15 Pro Max sont victimes d’un drôle de bug. Plusieurs propriétaires des nouveaux smartphones haut de gamme d’Apple, dont le journaliste qui les a testés pour Numerama, ont remarqué que les iPhone 15 Pro chauffent beaucoup plus que leurs prédécesseurs. Un comportement d’autant plus fâcheux que leurs bords en titane diffusent plus la chaleur, ce qui peut rendre l’utilisation du smartphone très inconfortable. Encore plus problématique, la batterie chute plus vite quand l’iPhone surchauffe, ce qui peut pousser à recharger l’appareil au milieu de la journée.

Jusqu’au 30 septembre, Apple n’avait pas souhaité commenter cette polémique. La marque californienne a finalement envoyé une déclaration à Forbes et CNET, dans lequel elle reconnaît la problématique. La bonne nouvelle est qu’il s’agit apparemment d’un bug logiciel, qui va être rapidement mis à jour.

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) J’accepte tout Gérer mes choix

Trois problèmes à l’origine de la surchauffe

Dans son communiqué, Apple rappelle d’abord que la surchauffe est normale les premiers jours d’un iPhone, puisque plusieurs processus fonctionnent en arrière-plan. Cependant, la marque confirme que le problème dépasse la configuration des premiers jours : « Nous avons identifié quelques conditions qui peuvent faire que l’iPhone fonctionne plus chaudement que prévu ».

Apple indique qu’une mise à jour d’iOS 17, dont la date de sortie n’est pas connue, optimisera le comportement de la puce A17 Pro, plus sensible à la surchauffe. Apple indique cependant que les performances de la puce ne seront pas bridées.

En main, l’iPhone 15 Pro Max devient parfois brûlant. // Source : Thomas Ancelle / Numerama

« Nous avons également trouvé un bug dans iOS 17 qui affecte certains utilisateurs et qui sera corrigé dans une mise à jour logicielle. Un autre problème concerne certaines mises à jour récentes d’applications tierces qui entraînent une surcharge du système. Nous travaillons avec ces développeurs d’applications sur des correctifs qui sont en cours de déploiement »

Autre problème mis en avant par Apple : le mauvais comportement de certaines applications tierces qui satureraient artificiellement le CPU de la puce A17 Pro (et on imagine de puces plus anciennes, puisque d’autres iPhone sous iOS 17 souffrent du même problème). Apple dit être notamment en contact avec les développeurs d’Instagram, Uber et Asphalt 9, puisque leurs applications posent problème. Certains utilisateurs supposaient justement Instagram de faire surchauffer la puce sans raison.

Cette mise à jour d’iOS 17 risque d’être particulièrement scrutée, puisque de nombreux propriétaires d’iPhone 15 Pro l’attendent avec impatience. Elle risque cependant de ne pas tout régler d’un coup, puisqu’il faudra attendre les mises à jour des applications tierces problématiques pour revenir, espérons-le, à la normale.