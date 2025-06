Lecture Zen Résumer l'article

La nouvelle numérotation des chaînes de la TNT est active depuis ce 6 juin 2025. Dans la grande majorité des cas, ce changement se fera sans souci, hormis la nécessité de se souvenir des nouveaux numéros de telle ou telle chaîne. Mais s’il y a des soucis, l’agence nationale des fréquences fournit de l’aide.

C’est fait : depuis ce 6 juin 2025, une nouvelle numérotation des chaînes de la télévision numérique terrestre (TNT) est active en France, cinq mois après une décision de autorité de régulation de l’audiovisuel (Arcom). Ce faisant, quelques chaînes ont déménagé. BFM est désormais au niveau 13, LCI récupère le 15 et France 4 récupère le 4.

Cette liste actualisée des nouveaux numéros des chaînes de télévision est la conséquence de la fin de C8 et de NRJ 12, qui n’ont pas eu droit au renouvellement de leur autorisation d’émettre sur la TNT, et de la décision de Canal+ de retirer ses quatre chaînes payantes en guise de protestation (C8 était une filiale de Canal).

Cette réorganisation imposera aux téléspectateurs et aux téléspectatrices une période d’adaptation pour s’habituer à la nouvelle numérotation. Mais cela peut aussi nécessiter une petite intervention technique si d’éventuels soucis ont surgi durant ces dernières heures. Et cela passe par une nouvelle recherche de chaînes.

Il y a du changement à la TV à partir de ce 6 juin 2025. // Source : Photo de Karolina Grabowska, Pexels.

Faire une recherche des chaînes

L’agence nationale des fréquences (ANFR) met à disposition un site web dédié appelé recevoirlatnt.fr qui contient notamment un guide explicatif sur la manière d’effectuer une recherche des chaînes. C’est une action à suivre justement dans ce cas-là, car de nouvelles chaînes sont référencées (la T18 et la future Novo19) et la numérotation a changé.

En principe, cette démarche n’est pas requise si vous recevez les chaînes TNT par Internet et par des applis. La réorganisation de la présentation des chaînes sur les interfaces est d’ailleurs possible à tout moment. Quant à la réception des chaînes de la TNT via la box d’un opérateur, la mise à jour est aussi automatique, pointe l’ANFR.

En cas de souci, il est indiqué de se reprocher de l’assistance d’Orange, SFR, Bouygues Telecom ou Free pour de l’aide. Des pages explicatives sont aussi fournies pour rappeler la nouvelle numérotation.

L’Agence nationale des fréquences fournit le détail de la procédure d’une recherche de chaînes. Il y a aussi une vidéo qui permet d’avoir un support visuel. Attention : la manœuvre peut porter un autre nom (installation des chaînes ou ajouter des chaines, par exemple) et nécessiter de renseigner un mot de passe. L’opération peut prendre plusieurs minutes.

Si des problèmes persistent ou si vous avez des difficultés avec les aides de votre opérateur ou du site recevoirlatnt.fr, l’ANFR rappelle qu’il est possible de la contacter par téléphone au 0970 818 818, du lundi an vendredi de 9h à 12h et de 13h à 17h. Avec ce changement, son centre d’appel sera ouvert exceptionnellement en plus les 7 et 8 juin 2025.

