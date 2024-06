Lecture Zen Résumer l'article

iOS 18 sera lancé en septembre 2024, mais une première bêta sort le 10 juin 2024. Cette nouvelle version du système d’exploitation mobile pour iPhone sera proposée pour plusieurs générations du smartphone. Cependant, certaines fonctions d’iOS 18 nécessiteront les modèles les plus puissants — et coûteux.

Apple a lancé le 10 juin 2024 la nouvelle édition de sa conférence WWDC à destination des développeurs. C’est à cette occasion que l’entreprise américaine a donné des nouvelles de la prochaine grande version de son système d’exploitation pour iPhone, iOS 18. Sa disponibilité pour le grand public est attendue pour le mois de septembre 2024.

D’ici là, iOS 18 va passer par plusieurs phases de bêta, pour peaufiner le fonctionnement de l’OS. Apple a toutefois déjà communiqué sur la liste de ses téléphones qui y auront droit au moment de la sortie. En tout, on compte 24 modèles pris en charge en date du 10 juin 2024. Cette liste s’étoffera, en incluant les futurs modèles de la gamme.

Quels iPhone compatibles avec iOS 18 ?

Évidemment, on s’attend à ajouter prochainement l’iPhone 16, qui sera assurément dévoilé par Apple durant troisième trimestre 2024. Ce modèle sera décliné en plusieurs variantes (certainement 16 Plus, 16 Pro et 16 Pro Max), ce qui ajoutera 4 téléphones de plus à accéder à iOS 18. Ce sera aussi le cas pour les iPhone des années suivantes.

Pour la clientèle d’Apple, cette large disponibilité d’iOS va permettre de donner accès à de nombreuses nouvelles fonctionnalités du système sans avoir besoin de changer d’appareil. Cette opportunité a toutefois certaines limites, liées aux performances matérielles. Certains appareils sont en effet un peu trop anciens pour pouvoir faire tout fonctionner.

C’est typiquement le cas de la nouvelle fonctionnalité Apple Intelligence. Celle-ci ne sera disponible que sur l’iPhone 15 Pro et l’iPhone 15 Pro Max, a annoncé Apple. Les générations précédentes comme les modèles moins puissants de la même famille (iPhone 15 Plus, iPhone 15) sont écartés. Pour accéder à Apple Intelligence, il faudra un iPhone dernier cri.

