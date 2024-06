Lecture Zen Résumer l'article

Avec la mise à jour macOS Sequoia, il devient possible de contrôler son iPhone directement sur Mac. Apple en a fait l’annonce lors de la conférence WWDC 2024, qui démarre le 10 juin.

C’est un changement qui devrait chambouler l’utilisation de l’iPhone. À l’occasion de la conférence WWDC 2024, qui se déroule du 10 au 14 juin à Cupertino (Californie), Apple a présenté macOS Sequoia, la nouvelle version du système d’exploitation des ordinateurs d’Apple. Et l’option qui retient assurément l’attention est le « mirroring ».

Utiliser l’iPhone directement sur Mac

Dans les grandes lignes, il s’agit de permettre à n’importe qui de pouvoir contrôler son iPhone directement sur un Mac — et pas se contenter de le projeter à l’écran. En clair, on peut très bien laisser son iPhone dans sa poche ou dans son sac, mais le manipuler quand même à distance, grâce à la mise à jour macOS Sequoia.

La fonction iPhone Mirroring de macOS Sequoia // Source : Capture d’écran Numerama

La fonction iPhone Mirroring de macOS Sequoia // Source : Capture d'écran Numerama

On peut ainsi lancer des applications et interagir directement dessus, tout en laissant l’écran de l’iPhone afficher d’autres informations — comme on peut le voir sur les captures. Dans les exemples donnés par Apple, on pouvait voir à gauche un bulletin météo et à droite un extrait de l’agenda. Pendant ce temps, des manipulations sur le téléphone avaient lieu.

