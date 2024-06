Lecture Zen Résumer l'article

iPadOS 18 amène la fonctionnalité la plus attendue depuis la création de l’iPad : une… calculatrice. Avec un gros truc en plus.

En 1642, Blaise Pascal a inventé une calculatrice mécanique, la pascaline, considéré comme la première machine à calculer. Apple a attendu 2024 pour en intégrer une, virtuelle bien sûr, dans l’iPad. Car, au cas où vous ne le sauriez pas, l’iPad n’a aujourd’hui aucune calculatrice native — une fonctionnalité pourtant présente sur l’iPhone.

C’est avec iPadOS 18, officialisé à l’occasion de la WWDC 2024, en marge de iOS 18 pour iPhone, que l’iPad va gagner une calculatrice. L’annonce a généré un tonnerre d’applaudissements sur place, c’est-dire si elle était particulièrement attendue par les utilisatrices et les utilisateurs.

Une grande calculatrice

Sur l’iPad, la calculatrice sera nécessairement immense, puisqu’elle s’étendra sur tout l’écran — qui peut grimper à 13 pouces sur les derniers iPad Pro et iPad Air. Au-delà du troll et des moqueries, celles et ceux qui ont fait de la tablette leur outil de travail principal seront forcément ravis de cette arrivée. On pense aux étudiants qui ont opté pour un iPad plutôt que pour un ordinateur pour prendre leurs cours et ont parfois besoin de faire un calcul rapide.

Les nouvelles calculatrices pour iPad // Source : Capture d’écran Numerama

Math Notes, la vraie fonction pour les calculs

Mais Apple ne serait pas Apple s’il s’était contenté d’une calculatrice basique. En plus de cet outil simpliste qu’on apprend à utiliser très tôt dans sa vie, iPadOS 18 amène une fonctionnalité bien plus avancée : Math Notes.

Les nouvelles calculatrices pour iPad // Source : Capture d’écran Numerama

Math Notes peut être défini comme une super calculatrice. Concrètement, vous allez pouvoir écrire des équations sur la tablette, qui les résoudra pour vous. Vous modifiez l’une des données ? Le résultat s’adaptera en fonction.

Bref, Apple n’ajoute pas qu’une calculatrice dans l’iPad, il le transforme en un vrai compagnon de calcul, y compris pour celles et ceux qui évoluent dans des études scientifiques.

Les nouvelles calculatrices pour iPad // Source : Capture d’écran Numerama

