Lecture Zen Résumer l'article

Révolté par le partenariat entre Apple et OpenAI, Elon Musk menace d’interdire les iPhone dans ses entreprises. Le milliardaire invente un complot sur le vol des données, qui semble complètement infondé au vu du fonctionnement de ChatGPT sur iPhone.

« Si Apple intègre OpenAI au niveau du système d’exploitation, les appareils Apple seront bannis de mes entreprises. C’est une violation inacceptable de sécurité ».

Sur Twitter, Elon Musk fait du Elon Musk. Dans la foulée de la présentation d’Apple Intelligence, la suite logicielle d’Apple pour entrer dans l’ère de l’IA générative, le milliardaire s’est offusqué de voir ChatGPT débarquer nativement sur iPhone, grâce à un partenariat entre OpenAI et Apple. Il menace même d’enfermer « dans des cages de Faraday » les iPhone des visiteurs, dans ce qui ressemble à une guerre d’égos avec Sam Altman, le patron d’OpenAI.

Les tweets d’Elon Musk sur Apple Intelligence. // Source : X

Elon Musk raconte des bêtises sur Apple Intelligence

À en croire Elon Musk, Apple vient de donner à OpenAI un accès à iOS, iPadOS et macOS, les systèmes d’exploitation des iPhone, iPad et Mac.

Avec des photomontages, le milliardaire laisse entendre qu’OpenAI peut désormais absorber les données des utilisateurs de ces produits, ce qui ferait des iPhone des mouchards pour OpenAI. Elon Musk a retweeté un compte affirmant qu’OpenAI peut accéder à toutes les données d’un téléphone, ce qui est évidemment faux.

Pourquoi cet acharnement ? Elon Musk déteste OpenAI (il l’a cofondée, a tenté de la faire fusionner avec Tesla, mais a échoué) et tente d’influencer ses abonnés sur les annonces d’Apple, en leur faisant croire que l’entreprise de Tim Cook a signé avec un pacte avec le diable. En réalité, Elon Musk n’a pas compris les annonces d’Apple ou fait semblant de ne pas les comprendre.

Elon Musk a partagé ce mème sur Twitter. // Source : X

Contrairement à ce qu’Elon Musk affirme, Apple n’a pas donné les clés d’iOS 18 à OpenAI. Le fonctionnement d’Apple Intelligence est le suivant :

Par défaut, toutes les requêtes utilisent un modèle de langage développé par Apple, qui fonctionne en local ou dans le cloud (avec des requêtes privées sans collecte de données).

Quand Apple Intelligence ne sait pas faire quelque chose (analyser un PDF ou planifier un voyage par exemple), il peut proposer à son utilisateur « Voulez-vous utiliser ChatGPT pour répondre à cette question ? ». S’il accepte, les données sont transmises à OpenAI, comme n’importe quelle autre question posée depuis l’app ChatGPT, mais depuis l’interface de Siri.

OpenAI n’a accès à aucune autre information. Seules les questions transmises manuellement à ChatGPT, sur demande de l’utilisateur, sont transférées aux serveurs de l’entreprise. Il ne s’agit que d’une requête web, pas d’une intégration à l’OS (qui pourrait imaginer Apple faire l’inverse ?).

À chaque réponse, Apple prévient que les réponses de ChatGPT peuvent être fausses et suggère à l’utilisateur d’être prudent.

L’intégration à ChatGPT est facultative et, d’ici septembre, Apple proposera plusieurs modèles de langage, comme Google Gemini (Craig Federighi l’a confirmé lors d’une session à laquelle Numerama a pu assister). Grok, celui d’Elon Musk, peut techniquement en faire partie.

Voilà le message affiché par Siri avant de contacter les serveurs d’OpenAI. L’utilisateur doit accepter. // Source : Apple

Bref, l’intégration de ChatGPT à l’iPhone a pour seul but d’améliorer Siri en retirant l’obligation d’ouvrir l’application ChatGPT pour poser des questions compliquées. Elon Musk veut faire croire qu’OpenAI va voler les données des utilisateurs d’iPhone, alors qu’il ne s’agit que d’une simple fonction facultative et transparente sur son fonctionnement, avec la possibilité de ne pas l’utiliser ou d’utiliser un autre modèle si on le souhaite… On est loin du complot annoncé.

L’intégration de SIri à macOS Sequoia. // Source : Apple

Autre preuve de la dérive complotiste du milliardaire : Windows, avec Microsoft Copilot, intègre aussi nativement la technologie d’OpenAI dans l’OS. Pourtant, le patron de Tesla menace d’interdire seulement les iPhone… Sa mauvaise interprétation a pour seul but de critiquer OpenAI et Apple, deux entreprises qu’il n’affectionne pas. Il lui suffira en réalité de refuser d’utiliser ChatGPT, comme d’autres pourraient refuser d’utiliser Google en moteur de recherche par défaut sur iPhone.

Découvrez les bonus Numerama+ + rapide, + pratique, + exclusif Zéro publicité, fonctions avancées de lecture, articles résumés par l'I.A, contenus exclusifs et plus encore. Découvrez les nombreux avantages de Numerama+. S'abonner à Numerama+

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+

Vous voulez tout savoir sur la mobilité de demain, des voitures électriques aux VAE ? Abonnez-vous dès maintenant à notre newsletter Watt Else !