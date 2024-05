Lecture Zen Résumer l'article

Tous les utilisateurs gratuits de ChatGPT peuvent désormais poser des questions à GPT-4o, le modèle de langage lancé en mai 2024. Plusieurs fonctions jusque-là réservées aux utilisateurs payants sont disponibles gratuitement.

Comme promis, OpenAI déploie GPT-4o, son nouveau modèle de langage lancé en mai 2024, chez tous ses utilisateurs.

Depuis le 29 mai, tous les utilisateurs de ChatGPT peuvent poser des questions à cette version plus performante du modèle de langage développé par OpenAI. L’entreprise indique néanmoins qu’elle a mis des limites, pour éviter de faire saturer ses serveurs (mais ne dit pas au bout de combien de messages son système rebascule sur GPT-3.5). L’arrivée gratuite de GPT-4o s’accompagne de fonctions inédites dans la version gratuite de ChatGPT, puisqu’il fallait le modèle multimodal GPT-4 pour en bénéficier.

C’est sur Twitter qu’OpenAI a annoncé l’arrivée gratuite de GPT-4o. // Source : X

ChatGPT peut analyser des images et des documents gratuitement

Avec le passage à GPT-4o, la version gratuite de ChatGPT gagne des capacités d’analyse jusque-là réservées à la version payante. On peut désormais téléverser une image ou un document (PDF, Word, Google Docs…) ou effectuer des recherches sur le web. La nature multimodale de GPT-4o lui permet de réaliser ces tâches.

Quand les serveurs de GPT-4o seront saturés, ChatGPT devrait rebasculer automatiquement vers GPT-3.5 pour ses utilisateurs gratuits. Le fait qu’OpenAI ne permette pas de choisir entre les deux modèles laisse supposer que l’ancienne version du modèle de langage, lancée en 2023, est sur le point de disparaître.

Les utilisateurs gratuits ne peuvent pas choisir leur modèle de langage. // Source : Numerama

Autre ajout à ChatGPT : pour la première fois, les utilisateurs de la version gratuite peuvent accéder aux GPTs, des chatbots dédiés à des tâches précises. Le GPT Store est accessible en haut à gauche sur la page de ChatGPT.

GPT-5 bientôt disponible dans ChatGPT Plus ?

Avec l’arrivée gratuite de GPT-4o, la question de l’intérêt de l’abonnement ChatGPT Plus à 24 dollars par mois se pose. La version payante permet de discuter plus longtemps avec GPT-4o (jusqu’à 5 fois plus, selon OpenAI), dispose de serveurs dédiés et donne accès à la génération d’images et à l’application Mac… mais l’écart est de plus en plus faible. En l’état, une personne qui paye ChatGPT Plus seulement pour GPT-4 n’a aucun intérêt à conserver son abonnement.

Dans les prochaines semaines, il semble logique qu’OpenAI réserve des fonctions à ses abonnés payants. GPT-5, que certains pensent prévu pour le moins prochain, pourrait être la grande nouveauté exclusive aux abonnés ChatGPT Plus.

