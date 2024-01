Le 24 janvier 1984, Steve Jobs dévoilait le tout premier Macintosh. Une gamme qui existe toujours quatre décennies plus tard, même si on la connaît sous l’abréviation Mac aujourd’hui. Dans cet article, Numerama rend hommage à 10 designs iconiques qui nous plaisent toujours autant en 2024.

Officiellement, le premier ordinateur d’Apple date de 1976. La marque n’a d’ailleurs pas attendu le Macintosh pour passer aux interfaces graphiques et aux souris puisque le Lisa, sorti en 1983, arborait déjà ces caractéristiques. Pourtant, c’est en 1984 que tout a véritablement changé.

Le 24 janvier 1984, Steve Jobs dévoile le Macintosh et son look devenu culte. Un ordinateur qui a totalement transformé l’entreprise, malgré le succès relatif de la première génération, à cause d’un tarif trop élevé et des caractéristiques inférieures à celles souhaitées initialement par Jobs. Ce lancement raté a coûté sa place à Steve Jobs, viré en 1985, mais le développement du Mac s’est poursuivi les années suivantes, jusqu’au retour du visionnaire en 1997, qui a transformé à tout jamais l’ordinateur personnel.

Dans cet article, Numerama a sélectionné, en toute subjectivité, les 10 plus beaux Mac de l’histoire, alors que ces produits se sont souvent distingués de leurs concurrents grâce à leurs looks très modernes et colorés.

10. MacBook Air (2008)

Comment oublier l’introduction du premier MacBook Air en 2008 ? Après avoir rêvé d’un ordinateur ultraportable pendant des années, Steve Jobs impressionnait le monde avec son nouvel ordinateur tout droit sorti d’une enveloppe en papier. Si ce produit a été assez controversé au lancement, à cause de son prix et de ses performances, le MacBook Air s’est imposé petit à petit comme un des plus grands succès d’Apple. Son design ultra-fin a marqué l’époque.

Steve Jobs le 15 janvier 2008, avec le premier MacBook Air. // Source : CC / Flickr

9. Mac Pro (2013)

Le Mac Pro. // Source : Apple

Voilà un produit controversé ! En 2013, Phil Schiller, vice-président d’Apple, se moquait des personnes qui reprochaient à Apple de ne plus innover avec son nouveau Mac Pro cylindrique (« Can’t innovate anymore? My ass »). En résulte un ordinateur visuellement unique, mais globalement très peu pratique. Apple est finalement revenu à un design plus banal en 2019, au plus grand bonheur des pros.

8. iBook (1999)

Le premier ordinateur avec du Wi-Fi s’appelle l’iBook. En 1999, Steve Jobs dévoilait un drôle d’ordinateur portable, en forme de palourde et décliné en plusieurs coloris transparents. Une poignée intégrée permettait de le transporter facilement, tandis que le patron d’Apple avait utilisé un cerceau pour prouver qu’il recevait Internet sans-fil. Une autre époque !

L’iBook était présenté comme un iMac portable. // Source : Apple

7. MacBook Black (2006-2009)

En 2006, Apple remplace l’iBook par le MacBook. Ce produit a régné sur l’entrée de gamme pendant plusieurs années avec son coloris blanc très identifiable. La version la plus puissante était aussi déclinée en noir et était, avouons-le, magnifique.

6. Macintosh (1984)

Le Macintosh est celui qui a tout commencé en 1984. Les plus jeunes ne l’ont pas connu, mais son design iconique est encore présent dans la culture populaire (on le voit parfois dans des films ou en tant qu’icône pour représenter un ordinateur). À l’époque, il fallait insérer des disquettes pour le faire fonctionner et changer d’applications. Il s’arrache aujourd’hui à prix d’or.

Steve Jobs et le Macintosh en 1984. // Source : Apple

5. PowerMac G4 Cube (2000)

S’il n’est pas resté longtemps au catalogue, le PowerMac G4 Cube a longtemps séduit grâce à son design carré et coloré. C’est lui que l’on voit dans l’épisode des Simpsons sur Apple, en tant que compagnon de l’iPod (le gros phénomène culturel du début des années 2000). Malheureusement, Apple avait mal jaugé la demande. L’exploit technologique était fort, mais son prix trop élevé et ses caractéristiques trop limitées le rendaient peu intéressant pour les particuliers et les professionnels.

4. MacBook (2015-2017)

En 2015, Apple annonce le MacBook nouveau format, qui est encore plus fin qu’un MacBook Air. Cet ultra-ultra-portable n’a qu’un seul port USB-C, est extrêmement léger et impressionne avec son design minimaliste. Il est en quelque sorte l’aboutissement ultime du travail de Jony Ive même si, une nouvelle fois, ses performances limitées l’ont rapidement conduit à la porte. Le MacBook Air a fait son retour depuis. L’arrivée des puces Apple Silicon ouvre cependant la porte à son retour.

Le MacBook est l’ordinateur Apple le plus fin. // Source : Numerama

3. iMac M1 (2021)

Après plusieurs années avec un look unibody (aluminium gris et noir, qui n’a jamais été notre préféré), Apple lance un nouvel iMac coloré en 2021. Un hommage au design historique du produit, qui est encore le design utilisé en 2024.

L’iMac M3 en jaune. // Source : Thomas Ancelle / Numerama

2. iMac (1998-2001)

L’iMac de 1998. // Source : Apple

Au retour de Steve Jobs, les Macintosh n’étaient pas très sexy. Le cofondateur d’Apple se lance alors dans le projet de l’iMac, qui vise à rafraîchir drastiquement les ordinateurs personnels. L’iMac ne ressemble en rien aux PC avec sa coque colorée et transparente, sa poignée de transport et son design tout-en-un, sans unité centrale. Il devient rapidement un des plus grands succès d’Apple.

1. iMac tournesol (2002-2004)

Le GOAT des Mac. L’iMac G4 est si beau que son design est encore populaire en 2024, avec des milliers de fans qui rêvent de son retour. Rien que sa pub, qui montre son bras articulé et son lecteur de disques, est géniale. Ce design illustre parfaitement Apple.

Bonus point : le pire Mac, celui des 20 ans

En conclusion de cet article, rendons hommage au pire Mac : le Twentieth Anniversary Macintosh, lancé en 1997. Son design n’avait aucun sens à l’époque, il en a toujours aussi peu aujourd’hui. La faute de goût ultime.

Twentieth Anniversary Macintosh.

Quelle suite pour le Mac ? Apple semble beaucoup miser sur le Vision Pro, son premier ordinateur spatial, même s’il est peu probable que les ordinateurs portables soient remplacés dans les prochaines années. Rendez-vous le 2 février pour en savoir plus.

