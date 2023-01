Le 15 janvier 2008, Steve Jobs dévoilait le MacBook Air. Initialement destiné aux personnes en quête de finesse, le MacBook Air est peu à peu devenu l’ordinateur d’entrée de gamme d’Apple, même si toutes ses itérations n’ont pas convaincu. 15 ans après, même s’il a failli être abandonné, le MacBook Air reste un produit incontournable.

Chez Apple, il fut un temps où le mois de janvier était riche en nouveautés.

Le 15 janvier 2008, une petite année après la révolution de l’iPhone, Apple annonçait le MacBook Air, l’ordinateur portable qui allait l’aider à conquérir le grand public. Comment oublier l’annonce de cet ultraportable que Steve Jobs décrivait comme « si fin qu’il peut rentrer dans une enveloppe », avant de justement aller chercher une enveloppe et de sortir le fameux MacBook Air ? Un tour de passe-passe mémorable, qui est encore considéré aujourd’hui comme l’un des plus marquants de l’histoire d’Apple (on se souvient aussi du hula loop pour l’annonce du Wi-Fi).

15 ans plus tard, le MacBook Air est toujours là. Renouvelé en juin 2022 avec un tout nouveau design (son quatrième), l’ordinateur ultrafin a, au fil du temps, changé de cible. Dans cet article, Numerama revient sur l’histoire souvent compliquée du MacBook Air, parfois adoré, parfois détesté.

Les 4 vies du MacBook Air

En 2008, Apple mise tout sur la finesse

Le premier MacBook Air se veut impressionnant. À l’époque, Apple ne semble pas vouloir en faire un best-seller. Le produit présenté par la marque le 15 janvier 2008, celui qui sort de l’enveloppe, mise tout sur la finesse. Apple met en avant une épaisseur record de 4 millimètres et dissimule les ports de l’appareil dans une petite trappe, tandis qu’elle abandonne le lecteur SuperDrive (CD, DVD…). De quoi provoquer de nombreux débats dans la sphère informatique, convaincue qu’un ordinateur ne peut pas réussir sans lecteur disque (il fallait un accessoire ou un autre ordinateur pour installer ses logiciels). La suite a donné raison à Apple.

Le site d’Apple en janvier 2008. On peut voir la trappe où se cachent l’USB, la prise jack et le Mini Display Port. // Source : Capture Numerama

Si le design du MacBook Air est incroyable en 2008, époque où les ordinateurs portables étaient encore extrêmement épais, les caractéristiques du premier MacBook Air constituent son point faible. Faute de place, l’ordinateur utilise un petit disque dur de 1,8 pouce (80 Go) ou un SSD de 64 Go en option (une option à plus de 1 000 euros !). Les performances sont aussi moyennes, la faute à un ventilateur parfois capricieux. Malgré ces défauts évidents, le MacBook Air coûtait cher. Il fallait dépenser 1 699 euros au minimum pour profiter de sa finesse, soit davantage que le MacBook (le modèle blanc) ou le MacBook Pro. De quoi en faire un produit de niche, pour les fans d’Apple et de design.

En juin 2009, le MacBook Air a le droit à une discrète révision. Son prix d’appel descend à 1 399 euros, mais les défauts du modèle originel sont toujours-là.

En 2010, Apple casse les prix et lance un petit modèle

En 2010, Apple « réinvente » le MacBook Air. Pour la première fois, l’ordinateur ultrafin sort de sa niche. Il adopte le design emblématique de la gamme — avec la forme > — et met fin au règne des disques durs en devenant le premier ordinateur Apple seulement proposé avec un SSD. Apple compare alors son MacBook Air à l’iPad, en promettant une sortie de veille instantanée avec un risque de défaillance quasiment à zéro.

Le MacBook Air de 2010 a été lancé en deux tailles. // Source : Apple

Mais, ce n’est pas tout. En plus d’être encore moins cher (1 299 euros pour la version 13,3 pouces, ce qui met fin à l’ère du MacBook Air blanc, abandonné quelques mois plus tard), le nouveau MacBook Air est décliné en une version miniature avec un écran de 11 pouces. L’ultraportable, vendu à partir de 999 euros, devient l’ordinateur Apple le plus abordable. Extrêmement pratique à transporter, il permet à Apple de s’attaquer sérieusement au marché étudiant.

Jusqu’en 2015, Apple a renouvelé son MacBook Air tous les ans, en continuant de baisser les prix et en améliorant les performances. Très populaire, l’ordinateur est devenu une référence sur le marché de l’informatique, au point de s’imposer dans de nombreux foyers. Impossible de ne pas croiser en un dans les amphithéâtres ou dans les séries à la télévision, le MacBook Air est devenu la star d’Apple.

Le design le plus emblématique du MacBook Air a tenu 7 ans. // Source : Apple

Son règne aurait pu s’arrêter ici. En ressuscitant le MacBook en 2015 avec un modèle de 12 pouces encore plus fin, avec un seul port USB-C, Apple a délaissé le MacBook Air. Complètement abandonné par la marque (il n’a pas eu droit à l’écran Retina malgré une petite révision en 2017, qui a vu au passage la mort de la version de 11 pouces), le MacBook Air a failli être complètement abandonné. Entre 2015 et 2018, personne ne croyait vraiment en son avenir.

En 2018, Apple ressuscite le MacBook Air (et le booste en 2020)

Fin 2018, Apple annonce le retour de son ordinateur vedette, qu’il chouchoute enfin. Le nouveau MacBook Air adopte un design plus moderne avec deux ports USB-C, un capteur d’empreintes Touch ID, un look bicolore et, surtout, un écran Retina. Seul bémol : les performances. Comme le premier MacBook Air dix ans auparavant, le MacBook Air de 2018 chauffe beaucoup, n’est pas très puissant et peine à justifier son prix de 1 349 euros (et Apple conserve le modèle au catalogue à un prix plus agressif). Difficile alors de croire au retour du MacBook Air.

Le MacBook Air lancé en 2018 dispose enfin d’un écran Retina. Il était temps, tous les autres produits Apple y avaient eu droit bien avant. // Source : Julien Cadot pour Numerama

Il faut attendre fin 2020 pour voir le MacBook Air revenir au top niveau, grâce à la puce M1.

En étant un des premiers ordinateurs Apple à basculer vers l’architecture Apple Silicon, le MacBook Air redevient une référence. La puissance est là, l’autonomie aussi, il ne chauffe plus (il n’a même plus de ventilateurs)… En 2020, le MacBook Air redevient le meilleur rapport qualité/prix du marché, comme lors de son pic aux alentours de 2012-2015. Difficile de ne pas tomber sous son charme, d’autant plus qu’on le trouve souvent à un prix canon inférieur à 1 000 euros.

En 2022, Apple rend le MacBook Air cool

Enfin, il y a la révision de juin 2022. Un an et demi après l’arrivée de la puce M1, Apple annonce la puce M2 dédiée au MacBook Air. L’ordinateur a alors le droit au troisième redesign de son histoire, avec un écran bord à bord avec encoche, un clavier amélioré, le retour du port MagSafe et de nouvelles couleurs. Difficile de ne pas aimer son design.

Le MacBook Air M2 était à disposition des journalistes après le keynote. // Source : Numerama

Vendu à partir de 1 499 euros, ce nouveau MacBook Air a pour défaut de rehausser les prix qu’Apple avait pourtant réussi à diminuer avec le temps. Une première étape avant une révision moins coûteuse ? On l’espère. En attendant, le modèle M1 est toujours commercialisé.

Quel avenir pour le MacBook Air ?

Après le redesign de 2022, que va-t-il arriver au MacBook Air à l’avenir ? En toute logique, le nouveau look devrait durer plusieurs années, on l’espère avec une baisse de prix pour se débarrasser de la génération précédente. Plusieurs évolutions sont possibles, comme l’adoption d’un écran mini-LED pour faire aussi bien que le MacBook Pro.

Selon les rumeurs, après le petit modèle de 2010, le futur serait grand. Bloomberg parle régulièrement d’un MacBook Air de 15 pouces conçu pour séduire un public plus large, mais ce produit ne verra probablement pas le jour avant 2024. Quoi qu’il en soit, le MacBook Air est de nouveau au cœur de la gamme des Mac, en croissance perpétuelle depuis l’arrivée des puces Apple Silicon.

