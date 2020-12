Une vente aux enchères a été organisée aux États-Unis autour d'objets Apple, dont l'un des tous premiers ordinateurs vendus par la marque et des plans de l'Apple-2. Tous les objets ont été vendus, certains pour des sommes très importantes.

Une douzaine d’objets historiques d’Apple ont été mis aux enchères aux États-Unis, et les fans de la marque à la pomme s’en sont donné à coeur joie : la totalité des objets sont partis, la plupart pour des sommes de plusieurs centaines de milliers de dollars. Une telle vente aux enchères montre que, plus qu’une marque et l’une des multinationales les plus puissantes au monde, Apple est devenu avec les années un véritable symbole, que les passionnés d’informatique s’arrachent à prix d’or.

Des pièces historiques

Parmi les objets vendus par RR Auction se trouvaient des pièces exceptionnelles, telles que l’une des toutes premières souris d’ordinateur, vendue pour plus de 34 000 dollars, ou encore des dessins techniques de Steve Wozniak, l’un des co-fondateurs d’Apple, pour le Apple II, le deuxième modèle d’ordinateur conçu par la toute jeune entreprise. Les dessins, authentifiés par Steve Wozniak lui-même dans une lettre, ont été vendus pour la somme astronomique de 630 272 dollars.

Mais la pièce la plus importante de toutes était un ordinateur Apple-1, « en parfait état », comme précisé par RR Auction. Commercialisés en 1976, seulement 200 Apple-1 furent produits, pour 175 vendus, ce qui fait de cet ordinateur une vraie rareté. Surtout, il était vendu avec entre autres sa boîte d’origine (dédicacée par Steve Wozniak lui-même, s’il vous plaît), une « interface cassette », un manuel, un lecteur de disquette, et un clavier ultra vintage encastré dans du bois.

Et cerise sur le gâteau, cet ordinateur marche toujours (vous ne devriez cependant pas vraiment être en mesure de jouer à Cyberpunk 2077 dessus, hélas). Il a été vendu pour la somme de 736 862 dollars.

De plus petits objets, plus anecdotiques, étaient également en vente. La carte de visite de Steve Jobs a été vendue 4 800 dollars, et des disquettes dédicacées sont parties à 302 dollars. Mais notre objet préféré est indéniablement cette paire de lunettes multicolore, avec des verres en forme du logo Apple, et en magnifique condition. Elles ont été vendues à presque 19 000 dollars, un tantinet trop cher pour nous, malheureusement.

