[Deal du jour] Avec sa capacité de 10 000 mAh, sa puissance de 20 W et sa compatibilité Qi2, cette batterie externe de Ugreen est taillée pour vous suivre pendant les vacances.

Les batteries externes sont essentielles lorsque vous vous déplacez, que ce soit pour le travail ou les voyages. Elles vous permettent de ne pas être pris de court lorsque vous tombez en panne de batterie. Il existe de nombreux modèles de batteries externes, avec des capacités et des puissances de charge différentes. Ce modèle Ugreen Nexode, compact et compatible Qi2, est en promotion pour les Prime Day.

La batterie externe Nexode Qi2 de Ugreen est vendue 59,99 € à sa sortie. Pour les Prime Day, elle est disponible sur Amazon au prix de 35,99 €.

C’est quoi, cette batterie externe ?

La batterie externe Ugreen Nexode est de forme rectangulaire et de dimensions 10,5 × 6,9 × 2 cm pour 218 g. L’accessoire se glisse donc facilement dans un sac ou une grande poche, ce qui la rend particulièrement pratique pour les déplacements au quotidien. En cas de panne de batterie, il suffit de la sortir de votre sac et de la fixer au dos de votre smartphone compatible, grâce à ses puissants aimants.

La norme Qi2, un standard basé sur la technologie MagSafe d’Apple, permet de poser la batterie non seulement sur les iPhone, mais aussi d’autres appareils, y compris Android. Cette batterie est dotée d’une capacité de 10 000 mAh, et peut, à titre d’exemple et selon le fabricant, recharger un iPhone 16 Pro jusqu’à 1,7 fois et de 0 à 54 % en 30 minutes, grâce à une puissance maximale filaire de 20 W et sans fil de 15W. La batterie peut aussi se recharger complètement en 2 h, via le port USB-C.

La batterie externe Nexode Qi2 // Source : Ugreen

À ce prix, cette batterie Ugreen est-elle une bonne affaire ?

C’est un très bon prix pour un accessoire indispensable à vos sorties. Cette batterie externe compatible MagSafe est à la fois fiable, rapide et sécurisée. Elle répond aux standards de sécurité actuels et intègre plusieurs couches de protection contre la surchauffe, les surtensions, les courts-circuits ainsi qu’une protection contre la surcharge.

Les points à retenir sur la Nexode Qi2 :

Une capacité de 10 000 mAh

Une puissance de charge filaire de 20 W

Compatible Qi2 avec charge sans fil 15 W

