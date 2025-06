Lecture Zen Résumer l'article

Une version préliminaire de Windows 11 permet de mettre la main sur la nouvelle version du menu Démarrer de Windows 11. Cette mise à jour entraine une refonte notable de l’interface.

Il y a du changement qui arrive pour Windows 11. Prochainement, le système d’exploitation de Microsoft recevra une mise à jour visuelle qui transformera l’interface du menu Démarrer. L’entreprise américaine, qui a commencé à en parler ce printemps, a finalement commencé à mettre à disposition ce nouveau menu Démarrer pour les early adopters.

En effet, cette évolution notable du design du menu peut d’ores et déjà être testée par les internautes ayant accès au canal Dev de Windows 100, via le programme Windows Insider, indique le géant des logiciels dans un billet de blog paru le 9 juin 2025. Celui-ci sert à obtenir des versions anticipées de Windows avant le déploiement général.

Deux possibilités d’organisation des applications : en grilles thématiques ou un classement alphabétique. // Source : Capture d’écran

Pourquoi un nouveau menu Démarrer pour Windows 11 ?

Objectif de cette refonte : proposer un menu Démarrer plus grand, avec une interface défilante, des dimensions adaptatives selon la taille de l’écran, et enfin des options de personnalisation supplémentaires. En somme, selon la firme de Redmond, « nous vous facilitons le lancement de vos applications grâce à notre mise à jour. »

Le menu Démarrer va désormais mieux utiliser les dimensions de l’écran de manière à utiliser plus ou moins d’espace. Si la diagonale est importante, alors le menu aura tendance à montrer 8 colonnes d’applications épinglées, 6 recommandations et 4 colonnes de catégories. Sinon, ce sera 6 colonnes d’applis épinglées, 4 de recommandations et 3 de catégories.

Le menu latéral dédié au téléphone. // Source : Capture d’écran

Les sections épinglées et recommandées sont elles-mêmes adaptatives et peuvent être ajustées via les paramètres, selon ses préférences. La section recommandation peut d’ailleurs être désactivée. Par ailleurs, la manière de représenter les applications installées peut être en liste simple (avec un ordre alphabétique) ou bien en grille, par catégorie.

Enfin, Microsoft a aussi intégré un petit pictogramme affichant un téléphone, afin de proposer un encart dédié à son smartphone, lorsqu’il est lié à son compte Windows. Celui-ci s’affiche sur le côté, à droite du menu, et inclut l’historique récent et des boutons d’action vers les SMS ainsi que les appels, ainsi que l’état de la batterie.

