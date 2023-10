Extrêmement bien équipé sur le papier, le Samsung Galaxy S23 FE ne sera pas commercialisé en France avant début 2024. Un choix d’autant plus étonnant que le reste de la gamme (Tab S9 FE, Tab S9 FE+ et Buds FE) est lancé aujourd’hui.

Dans sa nouvelle gamme, Samsung présente le Galaxy S23 FE comme son « photophone le plus abordable ». Une proposition très alléchante, car l’excellence photographique est habituellement réservée à ses appareils les plus chers. Encore mieux, ce nouveau terminal est le successeur des Galaxy S20 FE et Galaxy S21 FE, qui s’étaient tous deux illustrés par leur incroyable rapport qualité prix. Bref, tous les signaux sont au vert pour faire du Galaxy S23 FE le nouveau roi des smartphones qui ne coûtent pas un SMIC, en concurrence directe avec le Pixel 8 qui sera, hasard du calendrier, annoncé quelques heures après lui.

Malheureusement, il y a un hic. Le Samsung Galaxy S23 FE est lancé aujourd’hui sur plusieurs marchés, dont les États-Unis, mais la France n’en fait pas partie. Samsung commercialisera cet appareil chez nous début 2024… ce qui n’a pas beaucoup de sens, commercialement partant.

Le Galaxy S23 FE a tout pour défier l’iPhone 15

Dans un monde où le Galaxy S23 FE aurait été commercialisé en France le 4 octobre 2023, comme dans les autres marchés, on ne voit pas trop comment ce smartphone n’aurait pas tout raflé à Noël. À part les iPhone 15, que le logo en forme de pomme destine à un grand succès, aucun appareil ne semble aussi bien positionné sur le marché.

Le Galaxy S23 FE, qui porte l’appellation « FE » pour « Fan Edition » (un terme utilisé par Samsung pour désigner des évolutions choisies par ses fans, qui lui ont dit ce qu’ils voulaient garder et retirer), est une sorte de Galaxy S23+ allégé. Son tarif de départ de 599 dollars aux États-Unis, là où un Galaxy S23+ démarre officiellement à 1 179 euros, en fait un produit beaucoup extrêmement compétitif. On aurait adoré pouvoir le recommander à Noël.

Comme ses prédécesseurs, le Galaxy S23 FE est un smartphone haut de gamme qui fait quelques concessions pour baisser les prix. Il propose cette année un dos en verre et un cadre en aluminium (les précédents modèles étaient en plastique), un écran 60-120 Hz de 6,4 pouces, une batterie de 4 500 mAh, de la recharge sans-fil, du Wi-Fi 6E, de la 5G et, au dos, un triple module caméra avec un capteur principal de 50 Mpix (le même que le S23), un ultra grand-angle rattaché à un capteur de 12 Mpix et un téléobjectif avec un zoom x3 rattaché à un capteur de 8 Mpix).

Où sont les concessions ? Il utilise le processeur Exynos 2200 conçu par Samsung et utilisé dans les Galaxy S22, plutôt que le Snapdragon 8 Gen 2 (il faudra voir l’impact sur la batterie et sur la chauffe), dispose d’un capteur différent pour les selfies et préfère du verre Gorilla Glass 5 au Gorilla Glass Victus. Sa taille est aussi intermédiaire entre le S23 (6,3 pouces) et le S23+ (6,6 pouces). Pas de quoi s’affoler.

Le Galaxy S23 Ultra est assurément le meilleur smartphone du marché, mais son prix ne le rend pas compétitif. // Source : Thomas Ancelle / Numerama

Face au rouleau compresseur qu’est l’iPhone 15, Samsung alignera une attaque S23, S23 Ultra et Z Flip 5 à Noël. Efficace sur le papier, mais gare aux déséquilibres au milieu. Le Galaxy S23 FE aurait été parfait dans ce rôle.

À titre anecdotique, le Galaxy S20 FE avait été un immense succès à Noël 2020. En revanche, à cause de la pénurie des composants, le Galaxy S21 FE avait raté Noël 2021.

Deux tablettes et une paire d’écouteurs pour compenser

En attendant le Galaxy S23 FE, Samsung commercialise dès aujourd’hui (le 4 octobre) trois nouveaux appareils en France.

Du côté des tablettes, le Coréen lance les Galaxy Tab S9 FE (10,9 pouces) et Galaxy Tab S9 FE+ (12,4 pouces), sous Android. Leur principale concession « FE » est l’utilisation d’écrans LCD, alors que les Tab S9 et Tab S9+ ont le droit à des écrans OLED. Toutes deux sont livrées avec un stylet S-Pen, mais sans fonctions Bluetooth. Elles ont les mêmes capacités que les autres tablettes Galaxy Tab S, dont le mode DeX pour simuler un environnement PC, avec des fenêtres. Leurs prix : 529 euros au minimum pour le petit modèle, 699 euros pour le grand. Le stockage peut être étendu par Micro SD mais commence à 128 Go.

On lance le débat : pourquoi parler de Tab S9 FE+, et pas de Tab S9+ FE ? // Source : Numerama

Enfin, Samsung lance aussi les premiers écouteurs sans-fil « abordables » de son histoire. À 109 euros, les Galaxy Buds FE reprennent le design des Galaxy Buds+ (avec une surface tactile plus grande), proposent de la réduction active de bruit et une autonomie de 6h sur une seule charge avec ANC active (14h avec le boîtier, 30h sans réduction).

Ici, Samsung fait des concessions en ne proposant pas d’audio 360, de lossless ou de recharge sans-fil.

Les écouteurs Galaxy Buds FE existent en deux coloris. // Source : Numerama

Avec sa nouvelle gamme FE, Samsung a sans doute de quoi faire de milliers de ventes, d’ici la fin d’année, alors que son image de marque lui procure déjà un bel avantage sur la concurrence. Il manque un smartphone à notre goût, mais c’est la vie.