Lecture Zen RĂ©sumer l'article

[Deal du jour] Le Galaxy S23 FE est un smartphone sorti en 2023, qui offre de bonnes performances dans un prix contenu. Il est en promotion pour les soldes et s’accompagne d’un chargeur secteur offert.

👉 Retrouvez toutes les meilleures offres des soldes d’été 2024

C’est quoi, la promotion sur ce smartphone de Samsung ?

Le Samsung Galaxy S23 FE 128 Go est commercialisé à 699 € à sa sortie en 2023, et 549 € actuellement sur le site de Samsung. Pour les soldes, il est proposé au prix de 499,99 € sur Amazon. Un chargeur secteur rapide Samsung 25W, habituellement vendu 24,99 €, est inclus.

Vous pouvez consulter notre guide des meilleurs smartphones en 2024 pour le situer parmi d’autres modèles.

C’est quoi, ce smartphone de Samsung ?

Le design du Samsung Galaxy S23 FE ressemble Ă d’autres smartphones de Samsung, notamment les S23 et S23+, des modèles plus haut de gamme. Avec des dimensions de 158 Ă— 76,5 Ă— 8,2 mm et un poids de 209 g, le S23 FE est un smartphone Ă la taille un peu grande, mais Ă la bonne prise en main. Ses dimensions lui permettent d’accueillir un Ă©cran Amoled Full HD+ de 6,4 pouces Ă la dĂ©finition de 1 080 Ă— 2 340 pixels.

La luminositĂ© et le contraste sont excellents et la dalle est parfaitement lisible mĂŞme en plein soleil. Dommage que les couleurs soient un peu trop saturĂ©es par moments. Heureusement, les rĂ©glages vous permettent de mieux calibrer l’écran. Le taux de rafraĂ®chissement entre 60 et 120 Hz offre une très bonne fluiditĂ©. Le smartphone tourne sous Android 14 et dispose de l’interface Samsung One UI 6 est très agrĂ©able.

Le Samsung Galaxy S23 FE // Source : Nino Barbey / Numerama

Est-ce que ce smartphone de Samsung vaut le coup pour les soldes ?

Le S23 FE est un smartphone fiable et performant. Ă€ moins de 500 €, avec le chargeur rapide, c’est une très bonne affaire pour ces soldes. Il embarque la puce Exynos 2200 qui fait un super travail avec la grande majoritĂ© des tâches. Vous pourrez mĂŞme lancer des jeux vidĂ©o sans problème, sans toutefois pousser les graphismes Ă fond.

CĂ´tĂ© photo, le S23 FE est dotĂ© d’un capteur grand-angle de 50 Mpx, d’un ultra-grand-angle de 12 Mpx et d’un tĂ©lĂ©objectif x3. Comme d’habitude avec Samsung, le volet photo est rĂ©ussi, avec des clichĂ©s de qualitĂ© de jour comme de nuit. Le smartphone peut aussi filmer en 8K Ă 24 i/s. Niveau autonomie, comptez une bonne journĂ©e d’utilisation avec une seule charge et 1 h pour retrouver 100 % de batterie, grâce au chargeur mural 25 W inclus.

Pour aller plus loin

👉 Notre test du Galaxy S23 FE

👉 Retrouvez notre sélection des meilleurs smartphones à moins de 300 €

C'est sûr : vous payez votre forfait mobile trop cher Votre prochain forfait mobile 4G ou 5G sans engagement est dans ce guide Comparateur forfait mobile sans engagement

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner Ă Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert Ă tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+

Abonnez-vous gratuitement Ă Artificielles, notre newsletter sur l’IA, conçue par des IA, vĂ©rifiĂ©e par Numerama !