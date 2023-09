Sommaire iPhone 15 et iPhone 15 Plus

Comme chaque année, Apple lance la rentrée des nouvelles technologies en annonçant sa nouvelle gamme d’iPhone. Quatre modèles sont au programme : l’iPhone 15 bien sûr, mais aussi l’iPhone 15 Plus, l’iPhone 15 Pro et l’iPhone 15 Pro Max.

Voilà l’iPhone 15. Mardi 12 septembre, Apple a organisé une grande conférence de rentrée pour lever le voile sur sa nouvelle génération de téléphones. Numerama est sur place, à l’Apple Park, et vous proposera dans les prochaines heures des prises en main détaillées des nouveaux iPhone. En attendant, voici un résumé des faits marquants de cette nouvelle génération, dans la continuité pour les 15 et 15 Plus, dans la montée en puissance pour les 15 Pro et 15 Pro Max. Ils seront tous disponibles le 22 septembre.

Tout ce qu’il faut savoir sur l’iPhone 15 et l’iPhone 15 Plus

Sans surprise, ce sont les iPhone 15 et iPhone 15 Plus qu’Apple a dévoilé en premier. Il s’agit des deux modèles les « moins chers » de cette cuvée 2023, sans évolution esthétique majeure.

Après un iPhone 14 avare en nouveautés (il s’agissait d’un iPhone 13 en un tout petit peu mieux), l’iPhone 15 apporte au grand public plusieurs fonctionnalités autrefois réservées aux iPhone 14 Pro. Dynamic Island au lieu de l’encoche, processeur A16 Bionic plus puissant (mais qui chauffe aussi un peu plus), capteur principal de 48 Mpix à l’arrière (au lieu de 12…), l’iPhone 15 s’annonce bien plus intéressant que son prédécesseur. Voici ses principales caractéristiques et nouveautés :

Il y a toujours deux modèles. L’iPhone 15 embarque un écran OLED de 6,1 pouces et iPhone 15 Plus dispose d’un grand écran de 6,7 pouces, qui peuvent monter à 2 000 nits et avec une protection Ceramic Shield. Sans surprise, le format Mini ne fait pas de retour, un an après son abandon.

Adieu l’encoche, place à la Dynamic Island pour tous. La zone « dynamique » introduite sur l’iPhone 14 Pro et l’iPhone 14 Pro Max est désormais intégrée aux iPhone 15 et iPhone 15 Plus. En revanche, il n’y a toujours pas de ProMotion, on reste sur une dalle rafraîchie en 60 Hz, sans always-on display non plus.

Le design n’évolue pas. On reste sur des bordures d’écran équivalentes, un contour en aluminium recyclé à 75 % et un dos en verre brillant.

Les iPhone 15 adoptent la puce A16 Bionic des iPhone 14 Pro, alors que le précédent modèle n’avait pas eu droit à une nouvelle puce.

Comme les nouvelles Apple Watch, les iPhone 15 passent à la puce U2 Ultra Wideband, qui améliorera la localisation et consommera moins d’énergie.

Comme attendu, l’iPhone 15 passe à l’USB-C, en lieu et place du port Lightning (qui pourra d’ailleurs recharger les AirPods).

Adieu le capteur de 12 Mpix. Le grand capteur de 48 Mpix (f/1.6), qui permet de zoomer dans l’image et de capter plus de lumière, arrive sur les iPhone 15. Leur deuxième appareil photo est toujours un ultra grand-angle (12 Mpix).

Cinq couleurs : noir, vert, bleu, rose et jaune. Elles sont moins vives que les années précédentes.

Des nouveaux accessoires en cuir vegan.

L’iPhone 15 (969 €) et l’iPhone 15 Plus (1 119 €) démarreront en 128 Go. C’est moins cher que l’année dernière !

Sortie le 22 septembre.

Tout ce qu’il faut savoir sur l’iPhone 15 Pro et l’iPhone 15 Pro Max

Une fois n’est pas coutume, la gamme « Pro » est la plus intéressante. Ce n’est pas vraiment une surprise, Apple a tout intérêt à vous inciter d’aller vers ses iPhone les plus chers, dotés de technologies exclusives. Voilà tout ce que l’on a appris sur les iPhone 15 Pro et iPhone 15 Pro Max :

Là-encore, il y a deux modèles. L’iPhone 15 Pro avec un écran OLED de 6,1 pouces et l’iPhone 15 Pro Max avec un écran de 6,7 pouces. En revanche, si la taille des écrans ne bouge pas sur le papier, les bordures sont plus fines. À encombrement égal, l’écran est donc un peu plus grand. C’est aussi plus joli.

L’écran des iPhone 15 Pro est ultra lumineux, embarque une Dynamic Island, la technologie ProMotion (un écran LTPO 1-120 Hz) et propose de l’always-on-display.

Adieu l’acier inoxydable, place au titane ! Comme l’Apple Watch Ultra, l’iPhone 15 Pro dispose d’un contour mat, qui ne marque pas les traces de doigts. Le titane étant plus léger, il perd plusieurs grammes. Pour l’anecdote, c’est le meilleur titane que le rover de Mars.

Quatre couleurs : noir sidéral, blanc titane, gris titane et bleu sombre.

L’interrupteur pour passer en mode silencieux disparaît. Il est remplacé par un bouton « Action » qui, comme sur l’Apple Watch Ultra, permet de paramétrer un raccourci (lampe torche, dictaphone, appareil photo…).

C’est une première mondiale, l’iPhone 15 Pro embarque une puce gravée en 3 nm, avec d’immenses promesses sur l’autonomie. L’A17 Pro devrait battre des records à bien des niveaux.

Le port Lightning disparaît, remplacé par un port USB-C, qui offre une vitesse de transfert jusqu’à 10 Gbit/s.

Côté photo, les iPhone 15 Pro et 15 Pro Max partagent un capteur principal de 48 mégapixels (f/1.78) et un ultra grand-angle de 12 Mpix (f/2.2). Ils seront capables de capturer des vidéos spatiales, pour l’Apple Vision Pro.

Côté photo toujours, l’iPhone 15 Pro Max dispose en exclusivité d’un zoom optique x5, grâce à un module périscopique (équivalent 120 mm). Il remplace le téléobjectif x3,5 présent sur le 15 Pro.

Prix à partir de 1 229 € et 1 479 €

Sortie le 22 septembre.

Les iPhone 15 Pro et iPhone 15 Pro Max deviendront-ils les meilleurs smartphones du marché dans les prochains jours ? Les iPhone 15 et iPhone 15 Plus vont-ils séduire encore plus que les iPhone 14, grâce à leurs vraies nouveautés ? En attendant les tests complets, Numerama vous donne rendez-vous dans les prochaines heures pour une prise en main exclusive des nouveaux smartphones d’Apple, à l’écrit et en vidéo.

