Apple a profité de son keynote de rentrée pour annoncer deux nouvelles montres : l’Apple Watch Series 9 et l’Apple Watch Ultra 2. Elles viennent enfin introduire une nouvelle puce, une première depuis 2020.

Un keynote de rentrée d’Apple ne serait rien sans des nouvelles montres. L’Apple Watch est un carton pour la firme de Cupertino et vous avez dû en voir sur de nombreux poignets depuis la toute première génération. Le 12 septembre, on a pu découvrir l’Apple Watch Series 9 et l’Apple Watch Ultra 2 — aux côtés de la gamme iPhone 15.

Numerama est sur place, à l’Apple Park, et vous proposera dans les prochaines heures des prises en main détaillées des nouvelles Apple Watch. En attendant, voici ce qu’il faut retenir de la fiche technique de chacune d’entre elles. La principale évolution se trouve à l’intérieur, avec l’intégration d’une toute nouvelle puce pour l’Apple Watch Series 9 et l’Apple Watch Ultra 2, chose qui n’est plus arrivée depuis l’Apple Watch Series 6 en 2020.

Apple Watch Series 9 // Source : Capture d’écran Numerama

Apple Watch, une nouvelle puce pour une nouvelle autonomie ?

L’arrivée de la puce S9 permettra à l’Apple Watch Series 9 (boîtiers de 41 ou 45 mm) et à l’Apple Watch Ultra 2 (49 mm) d’avoir plus de puissance. Et, bien sûr, les ingénieurs d’Apple ont travaillé sur l’efficience pour améliorer l’autonomie, l’un des gros points faibles de la montre… Enfin, c’est ce qu’on croyait : l’Apple Watch Series 9 conserve ses 18 heures d’autonomie, tandis que l’Apple Watch Ultra reste à 36 heures. Cela n’a l’air de rien sur le papier, mais cela pourrait en réalité tout changer à l’usage.

On retrouvera tout ce qui a fait le succès de l’Apple Watch, avec un joli design bord à bord (écran bombé sur la Series 9), pléthore de capteurs pour la santé (rythme cardiaque, ECG, température, taux d’oxygène dans le sang…) ou certaines situations d’urgence, un large choix dans les bracelets, une intégration parfaite au sein de l’écosystème Apple… Surtout, on pourra profiter de toutes les nouveautés proposées par watchOS 10, avec une interface repensée. La vraie révolution sera surtout logicielle.

Apple Watch Ultra 2 // Source : Capture d’écran Numerama

Il y aura quand même une nouvelle manière d’interagir avec les Apple Watch : Double Tap, qui permet d’activer des fonctionnalités (exemple : répondre à un appel), avec deux petits claquements de doigts. C’est réservé à la puce S9 et cela permettra d’être encore plus rapide, avec un mouvement hyper naturel, plus en tout cas que d’appuyer sur un bouton ou un écran. Disponibilité prévue pour le mois d’octobre.

Apple Watch Series 9 // Source : Capture d’écran Numerama

Les autres nouveautés des Apple Watch de 2023 :

On passe à une puce U2 Ultra Wideband, qui améliorera la localisation et consommera moins d’énergie ;

Un nouveau coloris pour l’Apple Watch Series 9 : un joli rose ;

Des nouveaux bracelets en cuir vegan, y compris pour les modèles Hermès ;

Un écran de 3 000 nits pour l’Apple Watch Ultra ;

L’Apple Watch Series 9 sera disponible à partir du 22 septembre, à partir de 399 $ :

L’Apple Watch Ultra 2 sera disponible à partir du 22 septembre, à partir de 799 $.

