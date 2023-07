Le service de presse du réseau social répondait depuis le début d’année 2023 aux questions des journalistes par le fameux émoji crotte. Il semble désormais avoir repris du service, et ne répond plus automatiquement par de la fange.

« 💩 ». Depuis le mois de mars 2023, c’était la réponse que tous les journalistes recevaient lorsqu’ils envoyaient un message au service de presse de Twitter. Elon Musk, le patron de Twitter, avait annoncé le 19 mars par message que désormais, le service presse du réseau social répondrait de manière automatique un émoji caca à toutes les demandes. Numerama, comme de nombreux autres médias, en avait fait les frais.

Le milliardaire, qui avait déjà employé une tactique similaire pour Tesla, semble pourtant avoir fait marche arrière. Le 31 juillet 2023, nous avons comme à notre habitude envoyé un message à l’équipe de presse de Twitter, persuadé d’avance que nous recevrions l’habituel petit étron. Et, à notre grande surprise, nous avons reçu une vraie réponse.

Le service presse de Twitter va-t-il reprendre du service ?

Interrogé par rapport au retour de Kanye West sur Twitter et par rapport à son nouveau badge doré — normalement réservé aux entreprises — le service de presse du réseau social nous a répondu. « We’ll get back to you soon », soit « nous reviendrons bientôt vers vous ». Une réponse lapidaire, certes, mais une réponse préférable à l’excrément habituel.

Ce petit changement n’est pas anodin. Déjà, parce que le service de presse semble être de retour, ce qui va grandement simplifier le travail des journalistes, et qui va peut-être permettre aux lecteurs d’avoir de vraies réponses. Mais ce retour est surtout indicatif de prochaines annonces à venir. Elon Musk ne semblant pas être fan des questions des journalistes sur ses entreprises, le fait qu’il ait à nouveau mis en place un système pour y répondre laisse penser que de grosses annonces sont à venir.

Au vu de l’actualité du réseau social, on peut se dire que tout cela est lié au changement d’identité de Twitter. Devenue officiellement « X » le 23 juillet 2023, la plateforme est en train de subir de nombreux changements, et elle doit devenir à terme une « super application », comme WeChat en Chine. Comme l’a précisé Linda Yaccarino, qui a remplacé Elon Musk au post de CEO du réseau social, X doit devenir un service bancaire, une messagerie, une plateforme de partage de vidéos et d’images, et bien d’autres choses encore. Plein de promesses qu’il va falloir expliquer au monde entier — par le biais d’un service de presse, qui devra utiliser d’autres arguments que « 💩 » pour convaincre.

