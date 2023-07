Le chanteur polémique est de retour sur X, nouveau nom de Twitter. Il avait été banni pour avoir publié des tweets antisémites — et il revient avec un compte officiel et un badge normalement réservé aux entreprises.

Il a fait son retour. À peine 8 mois après avoir été banni de Twitter, le compte de Kanye West est réapparu sur le réseau social le 29 juillet 2023 — mais pas de n’importe quelle manière. Le profil du chanteur aborde désormais un badge doré, normalement réservé aux entreprises. Pour l’instant, il n’a pas encore publié de message sur son compte, et les derniers messages visibles datent de décembre 2022.

Kanye West avait été suspendu le 2 décembre 2022, après avoir publié plusieurs messages antisémites, dont l’image d’une croix gammée dans une étoile de David. Même son amitié avec Elon Musk, le propriétaire du réseau social, ne l’avait pas empêché d’être banni de Twitter. Il a désormais fait son retour sur la plateforme.

Le compte Twitter de Kanye West est certifié comme celui d’une entreprise // Source : Capture d’écran Numerama

Kanye West est de retour avec un compte entreprise

Comment Kanye West a-t-il pu revenir sur Twitter — entre temps devenu X ? Surtout, pourquoi a-t-il un badge doré, normalement réservé aux entreprises et aux institutions, et auquel le chanteur ne devrait pas avoir droit ? Depuis l’arrivée de Twitter Blue, la formule d’abonnement payante du réseau social, il existe trois sortes de badges différents :

les badges bleus concernent les utilisateurs humains, qui doivent désormais payer pour avoir la coche sur leur profil, sans vérifications d’identité ;

les badges gris, qui sont destinés aux dirigeants politiques ;

et les badges dorés, pour les entreprises et les organisations.

Comme le précise encore Twitter sur son site, « le badge doré indique que le compte est une entreprise officielle », et qu’il a été certifié par Twitter Verified Organization. Il est de plus clairement indiqué que le compte qui demande un badge doré « doit être examiné », et que « seuls les comptes d’organisations (entreprises, organisations à but non lucratif, gouvernements et organisations multilatérales) sont autorisés sur Verified Organizations. Les comptes personnels ne sont pas autorisés sur Verified Organizations ».

Le dernier tweet de Kanye West avant exclusion. // Source : Capture Twitter

Kanye West ne remplit aucune de ces conditions, comment se fait-il alors qu’il ait accès au badge doré ? Il n’y a pour l’instant aucune explication. Le service presse de Twitter, contacté par Numerama, nous a répondu qu’il « reviendrait vers nous rapidement », mais ne nous a pas fourni plus d’information.

Pour l’instant, deux options semblent être les plus probables :

La première : Twitter a fait une simple erreur en réactivant son compte — qui avait un badge bleu avant d’être suspendu.

La deuxième : c’est qu’Elon Musk, patron de Twitter et ami de Kanye West, n’en a fait qu’à sa tête. Le milliardaire est en effet connu pour prendre des décisions de manière instinctive, parfois sans demander conseil à qui que ce soit. Se pourrait-il qu’il ait décidé d’accorder une faveur à Kanye West ?

Elon Musk n’a pour le moment pas fait de déclaration à ce sujet, même s’il a tweeté le 29 juillet que « quelque chose de spécial » allait bientôt arriver — mais le milliardaire faisait certainement référence au nouveau signe X installé sur les locaux de l’entreprise.

Vous voulez tout savoir sur la mobilité de demain, des voitures électriques aux VAE ? Abonnez-vous dès maintenant à notre newsletter Watt Else !