Votre utilisation de Telegram est limitée, ou la majorité de vos amis et de votre entourage utilise simplement d’autres applications de messagerie ? Sachez que vous pouvez supprimer définitivement votre compte Telegram.

À l’instar de WhatsApp, Telegram est une application mobile de messagerie instantanée qui peut être utilisée sur iOS ou Android. Même si elle compte aujourd’hui plus de 500 millions d’utilisateurs actifs, celle-ci reste loin derrière les autres fournisseurs de service de messagerie sur Internet.

Si Telegram ne vous a pas convaincu comme alternative à WhatsApp ou à d’autres applications, et que vous souhaitez supprimer votre compte pour de bon, sachez que plusieurs options s’offrent à vous, que vous soyez sur Android ou iOS. À noter qu’une fois votre compte Telegram supprimé, tous vos contacts, vos messages, vos documents, vos liens et vos photos seront effacés de manière définitive et ne pourront pas être restaurés.

Le logo de Telegram. // Source : Nino Barbey pour Numerama

Supprimer définitivement Telegram depuis un navigateur

Pour supprimer Telegram depuis un navigateur, il existe une solution bien simple.

Copiez l’adresse suivante dans votre navigateur : https://my.telegram.org/delete.

Tapez le numéro de téléphone que vous utilisez avec Telegram dans le champ « Votre numéro de téléphone ».

Cliquez sur Suivant .

. Saisissez le code de confirmation envoyé depuis l’application Telegram.

Cliquez sur Se connecter .

. Enfin, appuyez sur « Supprimer mon compte ».

Supprimer Telegram depuis l’application mobile

Si vous souhaitez supprimer votre compte de Telegram depuis l’application mobile, sachez que désinstaller l’application ne suffit pas. Il vous faudra suivre ces étapes :

Ouvrez l’application Telegram depuis votre mobile.

Appuyez sur « Paramètres ».

Sélectionnez « FAQ Telegram ».

Une fois dans la FAQ de Telegram, cherchez la section intitulée « Votre compte » laquelle se trouve à peu près au milieu de la FAQ.

Dans « Comment supprimer mon compte ? », cliquez sur le lien du texte « page de désactivation ».

Vous serez ensuite dirigé vers le site web de Telegram, là où il vous sera demandé de saisir votre numéro de téléphone.

Étapes à suivre pour supprimer son compte. // Source : Captures d’écran Telegram sur iOS

Vous recevrez ensuite un code de confirmation par SMS. Il faut dès lors l’inscrire dans le nouveau champ qui s’ouvre.

Sélectionnez « Supprimer le compte ».

Sur la page suivante, veuillez confirmer que vous souhaitez supprimer votre compte. Votre compte sera alors supprimé définitivement.

Comme expliqué plus haut, la suppression d’un compte Telegram est définitive. Si vous vous réinscrivez, vous apparaîtrez comme un nouvel utilisateur et vous ne récupérerez ni vos messages ni vos contacts, vos fichiers ou vos photos.