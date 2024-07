Lecture Zen Résumer l'article

[Deal du jour] Le P3 Plus de Crucial est un SSD NVMe M.2, PCIe Gen 4, qui délivre de bonnes performances, et avec de bons débits. Le modèle 4 To est actuellement moins cher.

C’est quoi, la promotion sur ce SSD de Crucial ?

Le SSD P3 Plus de Crucial, d’une capacité de stockage de 4 To, est habituellement vendu autour de 300 €. Il est en ce moment proposé au prix de 214,99 € sur Amazon.

C’est quoi, ce SSD interne de Crucial ?

Le P3 Plus est un SSD interne de dimensions 80 × 22 mm et d’une épaisseur de 2,4 mm. Sa taille convient donc pour une utilisation avec votre PC, mais aussi votre ordinateur portable compatible. Sans être le SSD le plus rapide du marché, il offre des débits confortables de 4 800 Mo/s en lecture et 4 100 Mo/s en écriture. Les vitesses de transferts et de téléchargements sont optimisés, et les débits sont de plus très stables.

Notez que les SSD NVMe M.2 sont relativement simples à installer, et il suffit de les glisser sur la carte-mère via un port PCI, ou de les placer dans un boîtier externe.

Crucial P3 Plus // Source : Crucial

Le P3 Plus est-il une bonne affaire à ce prix ?

C’est une très bonne affaire pour redonner un coup de jeune à votre machine. Avec une capacité de stockage de 4 To sous la main, vous pourrez stocker de nombreuses applications, programmes, ou l’ensemble de vos fichiers, documents, photos, vidéos et vos jeux. Les joueuses et les joueurs pourront sauvegarder une grande bibliothèque de jeux, et profiter d’une meilleure configuration pour jouer.

Sachez cependant que le Crucial P3 Plus n’est pas compatible avec la PS5. Pour un SSD compatible avec la console de Sony, vous pouvez vous orienter sur le 990 Pro de Samsung. La version 1 To est actuellement au prix de 94,91 €.

