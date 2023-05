Sony a officialisé une nouvelle console portable, dont la fonctionnalité première sera d’accéder à distance à ses jeux installés sur la PlayStation 5. Pour le moment, elle s’appelle Project Q.

Surprise (ou pas) : Sony a dévoilé une nouvelle console portable lors du PlayStation Showcase. Pour le moment, elle s’appelle simplement Project Q, et la firme nippone devrait en dire davantage dans les mois à venir. En attendant, on fait le point sur ce produit qui permettra de jouer à des jeux PS5 depuis n’importe où.

Qu’est-ce que Project Q de Sony ?

Project Q de Sony est la nouvelle console portable de Sony. Elle a été dévoilée le 24 mai, à l’occasion d’une conférence PlayStation Showcase. Il ne s’agit pas d’une console indépendante, comme l’étaient la PSP et la PSVita. Il faudra qu’elle soit associée à une PlayStation 5 pour fonctionner, via la fonctionnalité Remote Play (jeu à distance).

À quoi ressemble le Project Q ?

Prenez une tablette. Découpez une manette DualSense en deux. Collez les deux parties de chaque côté de l’écran. Et vous aurez une bonne idée du design du Project Q. Elle fait énormément penser au GamePad de la Wii U et, en termes d’ergonomie, on devrait retrouver un confort proche de la DualSense. C’est déjà une qualité à souligner.

Quelles sont les caractéristiques de Project Q ?

Le Project Q s’appuiera sur un écran LCD de 8 pouces en 1080p, avec un taux de rafraîchissement à 60 Hz. Il offrira par ailleurs toutes les fonctionnalités de la DualSense, notamment le retour haptique (vibrations plus fines), les gâchettes adaptatives (résistance variable quand on appuie dessus, en fonction des situations) et l’ensemble des boutons.

Pour la connexion à la PS5, le Project Q s’en remettra au Wi-Fi. Pour le son, Sony a également officialisé une paire d’écouteurs. Elle s’appuie sur une technologie de communication sans fil propriétaire, afin d’offrir la latence la plus faible possible.

Écouteurs Sony PlayStation // Source : Sony

Quelles sont les fonctionnalités de Project Q ?

« Nous lançons un appareil qui vous permettra de diffuser n’importe quel jeu compatible à partir de votre console PS5, en utilisant le Remote Play par Wi-Fi » : voilà la promesse de Sony concernant le Project Q.

Concrètement, l’idée est de pouvoir jouer à un jeu installé sur sa PS5, à distance, sur le Project Q. Trois scénarios principaux sont possibles : volonté de libérer la télévision sur laquelle est branchée la PS5, envie de jouer à un jeu quand on est en-dehors de chez soi et opportunité de jouer dans son lit avant de dormir. Project Q utilise le Remote Play, qui permet d’accéder à une PS5 en veille depuis n’importe où — si la connexion internet le permet.

Pour le moment, Project Q ne semble rien offrir de plus qu’un appareil compatible avec Remote Play (smartphone, tablette…). Il pourrait néanmoins faire la différence avec une intégration parfaite au sein de l’écosystème PlayStation (exemple : connexion immédiate), sans oublier les bénéfices sur le confort (nul besoin de relier une manette, puisqu’elle est déjà intégrée).

On espère que Project Q ira un peu plus loin que le Remote Play, par exemple en servant d’écran additionnel quand on joue à la PS5 (comme c’était le cas sur Wii U). La console portable pourrait aussi permettre d’accéder à des jeux en streaming, via un abonnement comme le PlayStation Plus.

Quels seront les jeux de Project Q ?

Sony précise que Project Q pourra faire tourner « tous les jeux compatibles » qui sont installés sur votre PS5 (ce qui veut dire aussi les jeux PS4). L’adjectif « compatible » sous-entend quand même qu’il pourrait y avoir des titres qui n’autoriseront pas le Remote Play. Mais, sur le papier, Project Q pourra lire tout ou partie du catalogue PS4 et PS5.

Bien sûr, Project Q ne pourra pas faire tourner les jeux du PlayStation VR et du PlayStation VR2.

Le Project Q de la PS5. // Source : Numerama

Quand sortira le Project Q ?

Sony n’a rien dit de précis sur la date de sortie de Project Q, qui n’a même pas encore de nom définitif. Mais la console est attendue pour cette année.

Quel sera le prix de Project Q ?

Aucune information sur le prix n’a été donnée. Mais on peut tabler sur un produit aux alentours des 200/300 €. À cette somme s’ajoute l’obligation d’avoir fait l’acquisition d’une PS5 au préalable — soit 450 € au minimum.

