Le choix d’une souris gamer digne de ce nom devient primordiale pour grimper dans le classement, ou tout simplement gagner en confort de jeu. Sur le marché, vous trouverez les modèles sans fil qui tendent à remplacer les anciens modèles filaires. Mais au-delà de ce critère, bien d’autres caractéristiques entrent en jeu : ergonomie, conception pour les droitiers uniquement, taux de polling élevé… Voici les meilleures souris en 2025.

Au-delà des performances de la carte graphique et du processeur de votre PC gaming, la qualité des périphériques comme le clavier et la souris est tout aussi importante. Joueuses et joueurs occasionnels ou e-sportifs, une souris réactive et précise est indispensable pour s’assurer de bonnes sessions de jeux. Si pour les jeux de courses et de tirs à la 3ᵉ personne, une bonne manette PC reste le meilleur choix, pour les FPS, RTS, MMORPG et autres MOBA, mieux vaut s’équiper d’un bon vieux combo clavier souris.

Les meilleures souris gamer en 2025, notre sélection :

Numerama vous propose ce guide pour que vous puissiez choisir votre souris en fonction de vos jeux préférés (avec des options pour les gaucher ou des modèles ergonomiques) :

Pulsar Xlite v4 : la souris la plus ergonomique

Pulsar est une jeune marque sur le marché des souris. Lancée en 2020 en Corée du Sud, elle s’est rapidement imposée dans l’esport, notamment sur des jeux comme Counter-Strike 2 ou Valorant. Leur force : proposer des souris ergonomiques, déclinées en trois tailles pour une prise en main ultra optimisée, le tout en étant bien évidemment légères — un critère essentiel pour toute souris compétitive.

La Xlite V4 est la dernière itération de leur modèle phare. Elle conserve l’ADN qui a fait le succès de la gamme : une forme ergonomique pour droitier, pensée avant tout pour le palm grip, avec cette fameuse bosse sur le clic gauche pour s’adapter à la forme de la main — et éviter les problèmes tendineux. Déclinée en trois tailles (Mini, Medium, Large), elle s’adapte à toutes les mains tout en affichant un poids plume entre 52 et 58 grammes. Malgré sa légèreté, la structure interne a été entièrement revue pour offrir plus de solidité et de durabilité.

Pulsar Xlite v4 // Source : Pulsar

Par rapport à la V3 — qui reste à ce jour la souris de prédilection de ZywOo, l’un des meilleurs joueurs de CS2 — cette V4 apporte des améliorations minimes. On y retrouve un nouveau capteur Pulsar XS-1 très précis (jusqu’à 32 000 DPI), un scroll plus fluide grâce à l’encodeur Pulsar Blue, et des patins redessinés pour une meilleure glisse sur le tapis.

La Xlite V4 ne cherche pas à tout révolutionner, mais à peaufiner une formule déjà très appréciée. Elle reste l’une des rares souris à proposer autant de déclinaisons sur un seul modèle. Bien sûr, quelques petits défauts subsistent : un revêtement un peu glissant et la nécessité d’acheter un dongle 8K à part (environ 21 €) pour profiter pleinement du polling rate de 8000 Hz et d’une meilleure fluidité. Mais dans l’ensemble, c’est une rééussite.

Poids Mini : 52g

Medium : 54-55g

Large : 58g Dimensions (L×l×H) Mini : 115,6 × 63,4 × 40,7 mm

Medium : 122 × 66 × 43 mm

Large : 126,6 × 69,5 × 44,5 mm DPI max 32 000 Boutons 5 Ergonomie Droitier Taux de polling 1000 Hz (jusqu’à 8000 Hz avec le dongle à acheter séparément*) Autonomie Jusqu’à 100 heures

À noter que la Xlite V4 existe également en version eS (139 €), pensée spécifiquement pour l’eSport. Cette déclinaison embarque un écran OLED situé directement sous la souris, permettant de régler tous les paramètres directement depuis le périphérique, sans avoir besoin d’installer de logiciel. Elle intègre aussi une molette en aluminium, plus robuste ainsi que le dongle 8K d’office. Ces ajouts ont un impact sur le poids, qui passe à 65 grammes, ce qui reste très raisonnable. Cette version s’adresse avant tout aux joueurs de LAN, qui n’ont pas toujours la possibilité d’installer un logiciel sur les PC mis à disposition.



Razer Viper V3 Pro : une option sûre

La Razer Viper V3 Pro est la souris gaming sans fil la plus polyvalente et légère. Elle réalise cette prouesse sans arborer de coque structurée en « nid d’abeille » qui permet d’économiser quelques grammes au détriment d’une esthétique pas toujours convaincante. Avec seulement 54 g sur la balance, la Viper V3 Pro gagne 4 grammes par rapport à l’ancienne génération.

Le design est simple et la souris ne s’encombre pas d’éclairage RGB. Le modèle va à l’essentiel tout en conservant une allure gaming sobre et épurée. La Viper V3 Pro est estampillée d’une mention ambidextre, mais force est de constater que le modèle présente les raccourcis sous le pouce droit, ce qui en fait un choix peu adapté pour les gauchers.

Razer Viper V3 Pro // Source : Razer

Elle dispose de 6 boutons programmables : les deux clics bien séparés par la molette, elle-même actionnable et programmable, ainsi que deux touches supplémentaires situées sur la tranche gauche de la souris. Le nouveau bouton se situe quant à lui au-dessus de la molette. Des grips adhésifs à appliquer au niveau des clics et le long du profil de la souris permettent d’améliorer la prise en main à votre convenance.

Poids 54 g (Noir) Dimensions (L×l×H) 127,1 × 63,9 × 39,9 mm DPI max 35 000 Boutons 6 Ergonomie Droitier, symétrique Taux de polling 1 000 Hz (jusqu’à 8 000 Hz avec le dongle fourni) Autonomie Jusqu’à 95 heures à 1 000 Hz

Logitech G PRO X SUPERLIGHT 2 : la plus rependue sur la scène compétitive

La Logitech G PRO X SUPERLIGHT 2 n’est pas une souris spectaculaire en apparence, mais c’est justement ce qui fait sa force. Avec son design sobre et son poids plume de 60 grammes, elle s’est imposée sans effort au point d’être, selon prosettings.net, l’une des souris la plus utilisée en 2025 par les joueurs professionnels sur des FPS comme VALORANT, CS2 ou Fortnite, au coude à coude avec la Razer Viper V3 Pro (présentée plus haut).

Cette seconde génération intègre une série d’améliorations minimes, presque invisibles, mais qui font la différence en pratique. On retrouve un capteur extrêmement précis (le HERO 2), une latence réduite à son minimum grâce à la technologie sans fil LIGHTSPEED, et des switchs hybrides fiables, qui corrigent les problèmes de double-clics de la génération précédente. La prise en main est toujours aussi simple et universelle, c’est ce qui avait fait le succès de la première SUPERLIGHT. La forme ne force aucun style de grip, et c’est probablement ce qui explique qu’elle convienne à autant de joueurs. Le modèle existe aussi en version ergonomique (asymétrique) pour une meilleure prise en main.

G PRO X SUPERLIGHT 2 // Source : Logitech

Cependant, tout n’est pas parfait. Le clic est un peu plus ferme que sur la version précédente, ce qui pourra surprendre ceux qui viennent de la première génération. Il n’y a toujours pas de bouton pour changer les DPI directement sur la souris, ce qui oblige à passer par le logiciel.

Poids 60 g Dimensions (L×l×H) 125,0 × 63,5 × 40,0 mm DPI max 44 000 Boutons 5 Ergonomie Droitier, symétrique ou asymétrique Taux de polling jusqu’à 8 000 Hz Autonomie 95 heures à 1 000 Hz

Pulsar X3 LHD : une souris ergonomique pour les gauchers

Avec la X3 LHD, Pulsar s’attaque à un problème encore trop courant en 2025 : l’absence de vraies souris ergonomiques pensées pour les gauchers. Là où la plupart des fabricants se contentent de modèles ambidextres souvent peu convaincants, Pulsar a conçu une forme asymétrique en miroir, inspirée de son modèle droitier, pour offrir aux gauchers une prise en main naturelle. On retrouve la philosophie « RelaxClaw » propre à la marque : une forme hybride entre palm et claw grip.

Disponible en deux tailles (Standard et Mini), la X3 LHD pèse entre 50 et 55 g, avec une structure interne solide malgré sa légèreté. Côté technique, elle n’a rien à envier aux modèles pour droitiers : capteur XS-1 maison, jusqu’à 32 000 DPI, switches optiques Kailh, encodeur molette Pulsar Blue, et un polling rate natif de 1000 Hz, extensible à 8000 Hz avec un dongle optionnel (toujours un point négatif selon nous). Elle se connecte sans fil via un récepteur USB, mais peut aussi être utilisée en filaire via son câble USB-C Paracord. Tout est personnalisable dans le logiciel Fusion2 : sensibilité, LOD, fonctions des boutons, macros… Bref, il s’agit d’un modèle gaucher qui coche de nombreuses cases, nottamment pour les joueurs exigeants.

Poids Mini : 52g

Medium : 54-55g Dimensions (L×l×H) Mini : 115,6 × 63,4 × 40,7 mm

Medium : 122 × 66 × 43 mm DPI max 32 000 Boutons 5 Ergonomie Droitier Taux de polling 1000 Hz (jusqu’à 8000 Hz avec le dongle à acheter séparément*) Autonomie Jusqu’à 100 heures

VXE R1 Pro : l’option la plus abordable

Dans la catégorie des souris gaming abordables, on s’attend souvent à faire des compromis : un capteur moyen, un design un peu daté, ou des matériaux bas de gamme. La VXE R1 Pro esquive pas mal de ces pièges. Elle embarque un excellent capteur (le Pixart PAW 3395), une forme symétrique très passe-partout, et un poids plume de 48 g qui plaira aux amateurs de FPS nerveux — surtout ceux en claw ou fingertip grip.

VXE R1 Pro VXE R1 Pro 49,90 € sur MaxEsport Points forts Son prix

Bonne autonomie

Seulement 48g Points faibles Pas de 8K Hz

Dongle 4K à acheter séparément

Côté sensation, les switches Huano Pink Dot offrent un clic net et agréable, et l’autonomie d’environ 75 h reste plus que suffisante pour jouer plusieurs jours sans se soucier de la recharge. Le taux de polling grimpe jusqu’à 4000 Hz si on investit dans le dongle 4K (vendu à part), mais même en 1000 Hz, les performances sont largement suiffisantes. Ce n’est pas une souris qui révolutionne quoi que ce soit, mais à ce prix-là, c’est difficile de trouver mieux sans faire de vraies concessions. Elle est bien pensée et c’est un choix très honnête pour qui cherche une souris performante sans tomber dans les périphériques à plus 3 chiffres.

Poids 48 g Dimensions (L×l×H) 120,6 × 64 × 37,8 mm DPI max 26 000 Boutons 6 Ergonomie Droitier Taux de polling 1000 Hz (jusqu’à 4000 Hz avec dongle optionnel) Autonomie Jusqu’à 75 heures (1000 Hz)

Razer Naga V2 Pro : la meilleure souris pour les MMORPG

À presque 200 €, la Razer Naga V2 Pro est la souris la plus onéreuse de ce guide. Elle est aussi la seule capable de s’adapter parfaitement à tous styles de jeu. La particularité de la gamme Naga ? Ses tranches gauches interchangeables aimantées permettant de disposer de 2 à 12 boutons supplémentaires.

Du farming au headshot, la Naga V2 Pro ne vous laissera pas tomber. Plus volumineuse et plus lourde que les souris classiques, elle ne conviendra pas aux plus petites morphologies et sa prise en main en « palm grip » peut demander un certain temps d’adaptation. C’est en partie pour ses multiples boutons programmables qu’on la recommande aux joueuses et aux joueurs de MOBA, MMORPG et autre RTS. Sorts, macro, popos : configurez les raccourcis claviers qui vous arrangent pour gagner agilité et fluidité en jeu.

La molette de la souris gaming Razer Naga Trinity V2 Pro

La face disposant d’un pavé numérique de 12 touches, disposées en quatre rangées de trois boutons, s’avère redoutablement efficace pour les MMO, les jeux de stratégies en temps réel et pourquoi pas Diablo IV. La gestion des spells et d’inventaires s’en retrouve facilitée et les nombreuses touches laissent la place à des raccourcis qui peuvent faire la différence en donjon. La tranche avec deux rangées de trois boutons est plus approprié aux arènes de bataille type League of Legends. La disposition et le nombre des touches ont été étudiés pour gagner en réactivité lorsqu’il s’agit d’activer rapidement une compétence, de lancer des sorts ou se servir d’items actionnables. La dernière coque arborant un grip surmonté de deux boutons en ligne est tout indiqué à la nervosité et à la précision du gameplay exigé par les FPS.

Cette nouvelle mouture reprend en tous points le design du modèle précédent et l’agrémente d’une molette ultra-personnalisable. Le constructeur de renom l’équipe du tout dernier capteur optique Focus Pro 30K. La sensibilité est réglable jusqu’à 30 000 PPP et la souris encaisse des accélérations atteignant les 70 G. De base, le polling rate est fixé à 1 000 Hz. En rajoutant à votre setup le Mouse Dock Pro d’une centaine d’euros, vous augmenterez la fréquence à 4 000 Hz. Si vous n’avez rien compris à ce paragraphe, on explique ces termes plus bas.

Côté autonomie, Razer promet 150 heures de jeu en connectant votre souris avec le dongle de 2,4 GHz fournit, et le double en Bluetooth, moins stable et moins précis. Robustesse, précision, réactivité, multiples configurations, la souris Naga V2 Pro de Razer remplies toutes les promesses d’une souris gamer très haut de gamme. On regrette simplement qu’elle n’existe pas en version adaptée aux joueuses et joueurs gauchers. On aimerait aussi la voir un peu moins chère : surveillez les promos !

Poids 134 g Dimensions (L×l×H) 119,5 × 75,5 × 43,5 mm DPI max 30 000 Boutons 20 (avec panneaux latéraux interchangeables) Ergonomie Droitier Taux de polling 1000 Hz Autonomie Jusqu’à 150 h (HyperSpeed 2,4 GHz) / 300 h (Bluetooth)

Quelle souris gamer choisir ?

Latence, poids, grip, polling rate… Choisir sa souris gamer peut se révéler plus compliqué qu’il n’y paraît. Certains détails ne doivent pas être laissés au hasard, tandis que d’autres caractéristiques, parfois mises en avant par les marques, ne sont pas nécessairement utiles.

Une souris avec ou sans fil ?

On attend d’une souris qu’elle suive de près vos mouvements, sans décalage dans le temps ni à l’écran. Globalement, on vous dira qu’une souris filaire est plus fiable avec une latence quasi inexistante. C’est probablement vrai pour des souris sans fil pas cher entré de gamme. Si vous n’êtes pas prêts à investir une petite centaine d’euros dans une souris gamer sans fil, privilégiez les modèles filaires souvent moins chers. Assurez-vous de disposer d’une longueur de câble assez confortable et de la connectique compatible avec votre PC.

Pour des souris haut de gamme plus aboutit, l’accent est mis par les constructeurs sur la fiabilité de la connexion avec votre ordinateur. Souvent, les marques fournissent un dongle assurant une connexion stable et fiable. Certaines d’entre elles laissent même le choix et fournissent un câble USB, en plus du dongle.

Le Bluetooth reste la connexion la moins fiable, même si elle prolonge l’autonomie de votre souris sans fil.

C’est quoi le polling rate d’une souris ?

Exprimé en Hertz, le polling rate définit la fréquence avec laquelle l’ordinateur va interroger la souris. On parle plus souvent de réactivité, affichée en nombre de millisecondes (ms), correspondant au temps séparant chaque interrogation de la souris par l’ordinateur. Plus la fréquence d’interrogation, et donc le polling rate, est élevé, plus le temps entre deux rapports est réduits. Il en résulte une précision accrue et une meilleure réactivité de la souris.

En pratique, si les jeux demandent une réactivité minimum, seuls les joueuses et les joueurs pros verront une différence significative avec un polling rate très élevé. Les souris gamer proposent des taux de rapports de 1 000 Hz, soit une réactivité de 1 ms, déjà amplement suffisant pour jouer sérieusement. En principe, la plupart des jeux sont jouables à partir de 2 ms, soit une fréquence de 500 Hz.

De nos jours, les modèles haut de gamme proposent un taux de rafraîchissement de 8 000 Hz, souvent accompagné de dongles spécifiques. Sur le papier, cela améliore la fluidité, mais la différence reste à peine perceptible pour la majorité des joueurs. Il s’agit d’un détail technique qui nécessite généralement un PC suffisamment puissant pour exploiter pleinement le 8 000 Hz, avec un impact notable sur l’autonomie de la souris.

Les points par pouces ou DPI

Autre considération importante, le nombre de DPI ou PPP. Acronyme anglais signifiant « Dot Per Inch », il se traduit en français par « point par pouce » abrégé PPP. C’est la sensibilité de la souris.

Depuis longtemps, les souris mécaniques ont abandonné leur boule au profit de capteurs optiques ou laser plus stables et de plus en plus réactifs. Vos mouvements de souris sont retranscrits à l’écran avec plus ou moins de sensibilité. En fonction du nombre de DPI, le mouvement permettant de déplacer le curseur d’un point A vers un point B de votre écran, ne demandera pas la même amplitude dans le geste. Plus le nombre de points parcourus sur un pouce par votre souris est élevé, plus votre souris sera sensible et moins grands seront vos gestes.

Concrètement, si vous avez besoin de parcourir une map de bout en bout de l’écran avec votre souris, un nombre de DPI élevé vous sera très utile. Au contraire, si l’action reste concentrée sur un même endroit du moniteur et demande très peu de bouger la souris, nul besoin de partir à la course aux nombres de PPP.

Capteur laser ou optique ?

Il s’agit globalement de la même technologie de suivi des mouvements. Dans le cas d’une souris à capteur optique, l’enregistrement des mouvements est assuré par le faisceau lumineux d’une diode. Dans le cas d’une souris laser, comme son nom l’indique, c’est un laser, plus précis que la LED, qui s’occupe de suivre les déplacements de la souris. À noter qu’une souris laser fonctionnera moins bien sur une surface en verre.

Quelle forme de souris choisir ?

Le choix de la forme d’une souris dépend avant tout de la manière dont vous la tenez et de la taille de votre main. Il existe trois principales prises en main :

Fingertip grip (prise du bout des doigts) : la main ne touche presque pas la souris, seuls les doigts la manipulent. Elle permet des mouvements très rapides, mais demande une souris plus compacte et très légère.

: la main ne touche presque pas la souris, seuls les doigts la manipulent. Elle permet des mouvements très rapides, mais demande une souris plus compacte et très légère. Palm grip (prise en paume) : la paume repose complètement sur la souris. C’est la position la plus naturelle et confortable pour beaucoup d’utilisateurs. Si vous utilisez ce type de prise, privilégiez une souris de taille moyenne à grande, avec une forme bombée qui soutient bien la main.

: la paume repose complètement sur la souris. C’est la position la plus naturelle et confortable pour beaucoup d’utilisateurs. Si vous utilisez ce type de prise, privilégiez une souris de taille moyenne à grande, avec une forme bombée qui soutient bien la main. Claw grip (prise en griffe) : seuls le bout des doigts et la base de la paume touchent la souris. Cette prise offre plus de réactivité, idéale pour les joueurs. Les souris plus courtes et plus légères conviennent souvent mieux à ce style.

