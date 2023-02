Écrans ultra lumineux, verre de nouvelle génération, appareil photo de 200 Mpix… Les Galaxy S23, S23+ et S23 Ultra, qui seront disponibles le 17 février, sont la nouvelle vitrine technologique de Samsung . Numerama les a brièvement essayés.

Un an après le Samsung Galaxy S22 Ultra, existe-t-il un appareil plus complet sur le marché du smartphone ? Certains peuvent préférer l’Oppo Find X5 Pro, l’iPhone 14 Pro Max ou le Google Pixel 7 Pro, mais, d’un point de vue purement matériel, aucune marque ne s’est mise au niveau de la polyvalence des terminaux de Samsung. Grâce à sa double casquette de constructeur et de fournisseur, le Coréen a la capacité inouïe de doter ses appareils des dernières technologies bien avant tout le monde.

Le 17 février, Samsung lancera les Galaxy S23, qui n’évoluent que très peu par rapport aux modèles de la génération précédente. Malgré ça, leurs fiches techniques ont de quoi faire saliver toutes les autres marques.

@numerama On a pu voir les Samsungs Galaxy S23, S23+ et S23 Ultra (et même les Galaxy Book 3 🤯) ♬ Blade Runner 2049 – Synthwave Goose

Samsung veut que les gens remarquent votre Galaxy S23

Le numéro 1 mondial du smartphone a un défaut : cela fait plusieurs années qu’il ne tente plus de se réinventer. Même si ses smartphones pliants lui permettent d’expérimenter de nouveaux formats, Samsung lance quasiment les mêmes Galaxy S tous les ans depuis 2021, un peu à la manière d’Apple qui semble enfermé dans une bulle. On retrouve donc en 2023 les mêmes formats que l’année dernière, à savoir 6,1 pouces (S23), 6,6 pouces (S23+) et 6,8 pouces (S23 Ultra).

Les S23, S23+ et S23 Ultra se ressemblent beaucoup plus que leurs prédécesseurs. // Source : Numerama

Esthétiquement, les Galaxy S23 inaugurent tout de même un changement intéressant. Si le modèle Ultra conserve le même look (mais perd un peu en incurvation), les S23 et S23+ abandonnent le module caméra et imitent la disposition des appareils photo du modèle le plus grand. Pourquoi ? Samsung tente de rendre sa gamme Galaxy S plus facile à reconnaître. Une stratégie maligne, qui pourrait permettre à Samsung de donner l’impression que tous ses Galaxy S se valent, alors que le modèle Ultra se distinguait clairement ces deux dernières années.

Autre idée avec le même but : ne plus rendre exclusives des couleurs à chaque modèle. Les S23, S23+ et S23 Ultra sont déclinés dans les quatre mêmes coloris : Noir, Crème, Vert et Lavande. D’autres sont aussi proposées exclusivement sur Samsung.com.

Le Galaxy S23 Ultra, en digne héritier du Galaxy Note, est le seul avec un stylet S-Pen. // Source : Numerama

Samsung donne une leçon de hardware

Comme tous les ans, les nouveaux Galaxy S ont de quoi faire saliver les fans de nouvelles technologies.

Les S23 sont les premiers smartphones de la planète à utiliser le nouveau verre Gorilla Glass Victus 2, que l’on annonce comme capable de résister à une chute sur du béton. Toute la gamme a aussi le droit à un écran OLED avec une luminosité record de 1 750 cd/m2, à de la 5G, du Wi-Fi 6E et, Samsung le met fièrement en avant, 12 composants recyclés. S’ajoutent à ça toutes les technologies sur lesquelles Samsung excellait déjà, comme le capteur d’empreintes ultrasonique sous l’écran, la recharge sans-fil dans les deux sens, les haut-parleurs stéréo, l’étanchéité IP68 ou le taux de rafraîchissement adaptatif de 1-120 Hz, malheureusement toujours réservé au modèle Ultra (les autres se contentent de 48-120 Hz). Difficile de faire plus complet.

L’écran des S23 est toujours aussi magnifique. Il est désormais partagé par toute la gamme. // Source : Numerama

En réalité, il manque tout de même aux Galaxy S23 une chose pour être « parfaits ». Une nouvelle fois, le Coréen semble battu par la recharge ultra-rapide de ses concurrents chinois. Pendant qu’Oppo teste des chargeurs de 240 W capables de recharger un smartphone en moins de 10 minutes, Samsung reste bloqué sur les mêmes chargeurs de 25 W (S23) et 45 W (S23+ et S23 Ultra), qui ne permettront pas de recharger les téléphones en un temps record. Des années après le début de la domination chinoise, il est étonnant de voir Samsung se contenter de regarder les autres.

À part ça, les Galaxy S23 semblent taillés pour dominer le marché des smartphones Android. Comme les rumeurs l’avaient prédit, il s’agit des premiers Galaxy S lancés en Europe, depuis le Galaxy S6, dotés d’une puce Qualcomm Snapdragon, en l’occurrence, la Snapdragon 8 Gen 2. Une excellente nouvelle si vous venez d’un précédent modèle avec une puce Exynos, puisque ces dernières étaient accusées de chauffer trop et de grignoter trop d’énergie. Avoir la puce haut de gamme de référence devrait améliorer drastiquement les performances des terminaux Samsung, tout comme leur compatibilité avec les différentes applications (Samsung promet d’ailleurs que les photos et vidéos seront bien meilleures dans Instagram, Snapchat et TikTok. Il s’agit justement de l’une des grosses faiblesses d’Android par rapport à iOS).

Le Galaxy S23 Ultra sera-t-il un aussi bon carnet de coloriage que le S22 Ultra ? La réponse dans le futur test de Numerama. // Source : Numerama

Enfin, comment conclure cette partie sur la domination matérielle de Samsung sans évoquer l’appareil photo ? Si les S23 et S23+ sont dans la continuité (capteur principal de 50 Mpix + ultra grand-angle + zoom x3), le S23 Ultra semble, comme ses prédécesseurs, bien parti pour devenir le meilleur photophone du marché. Il conserve évidemment l’incroyable zoom de la génération précédente (zoom périscopique x10, en plus d’un zoom X3), son ultra grand-angle et son autofocus laser, mais voit surtout son capteur principal passer de 108 Mpix à… 200 Mpix. Oui, 200 Mpix sur un smartphone. C’est complètement dingue, mais pas forcément inutile.

En effet, le capteur ISOCELL HP2 de Samsung pourrait s’avérer assez révolutionnaire pour les photos de nuit. Sa résolution de 200 Mpix est un détail, puisqu’il s’agit d’une option à activer (on peut choisir entre 12,5, 50 et 200 Mpix). Son vrai intérêt est de capter beaucoup plus d’informations que les smartphones concurrents, afin d’améliorer le traitement algorithmique. Au vu de la domination du modèle de l’année dernière, on a hâte d’essayer.

L’impressionnant module caméra du Galaxy S23 Ultra a déjà gagné la bataille de la polyvalence. Chaque module a son utilité. // Source : Numerama

Enfin, il y a aussi une petite nouveauté pour la vidéo. La 8K, disponible sur les trois modèles, se décline désormais en une option 30 fps. L’année dernière, il fallait se contenter de 24 images par seconde, ce qui avait énervé plusieurs créateurs.

Entre 959 euros et 1 899 euros

Combien coûtent les Galaxy S23, S23+ et S23 Ultra ? Malheureusement, Samsung suit la tendance inflationniste de ses rivaux, même s’il utilise habilement l’augmentation des capacités de stockage pour faire passer la pilule. En moyenne, tous les S23 coûtent 100 euros de plus que les S22. Mais les plus petites capacités ont disparu, ce qui rend la comparaison avec les prix d’appel de l’année dernière impossible.

Galaxy S23 Galaxy S23+ Galaxy S23 Ultra 128 Go 959 euros – – 256 Go 1 019 euros 1 219 euros 1 419 euros 512 Go – 1 339 euros 1 599 euros 1 To – 1 899 euros

Jusqu’au 16 février, veille du lancement des S23, Samsung propose des réductions intéressantes sur ses smartphones. Son offre est la suivante : obtenez 512 Go pour le prix du modèle 256 Go, ou 1 To pour le prix du modèle 512 Go. S’ajoute à ce doublage du stockage une offre de reprise majorée de 150 euros si vous ramenez un ancien smartphone. Numerama vous proposera prochainement ses tests des Galaxy S23.

