Fraîchement annoncés, les nouveaux smartphones haut de gamme de Samsung sortiront le 17 février prochain. Pour être sûr d’avoir le vôtre, et de profiter d’une offre de lancement intéressante, Numerama vous indique où précommander les Galaxy S23, S23 Plus et Galaxy S23 Ultra.

Nouvelle puce Snapdraggon 8 Gen 2, luminosité inédite, écran robuste avec la nouvelle qualité de verre Gorilla Glass Victus 2, Wi Fi 6E et 5G. Avec les Galaxy S23, Samsung tire habilement parti de son statut de fournisseur et de constructeur pour offrir un condensé de technologie, sans pour autant fondamentalement changer la formule de ses smartphones haut de gamme.

À l’aube de la sortie de ces derniers smartphones de la gamme Galaxy S, la plus onéreuse de la marque, Samsung offre la possibilité de précommander son S23, S23+ou S23 Ultra. Le géant de la tech accompagne la sortie de ses nouveaux modèles d’une offre de lancement intéressante permettant d’obtenir un téléphone de plus grande capacité, au même prix qu’un stockage moindre. On vous explique tout.

Où pré-commander les Samsung Galaxy S23 et S23+ au meilleur prix ?

Les Galaxy S23 et S23+ bénéficient d’un redesign au niveau du module caméra. Samsung harmonise sa gamme et désolidarise les modules photo de leur bloc, pour en faire des capteurs alignés indépendants, semblables à ce que proposait déjà la marque dans la version Ultra de la gamme S22.

Samsung ne modifie en rien le fonctionnement de sa gamme Galaxy S. Le S23 constitue l’entrée de gamme avec un écran de 6,1 pouces. Le modèle avec 128 Go de stockage est commercialisé à 959 € quand la version avec 256 Go affiche un prix de lancement de 1 019 €.

Samsung Galaxy S23+

Le S23+, modèle milieu de gamme, arbore un écran plus grand de 6,6 pouces. Sa batterie est un peu plus performante avec une capacité totale de 4 700 mAh. Il est disponible à partir de 1 219 € pour 256 Go de stockage et coûte 1 339 € dans sa version avec 512 Go.

Où pré-commander le Galaxy Samsung S23 Ultra au meilleur prix ?

Le plus sophistiqué des smartphones de Samsung, le Galaxy S23 Ultra, dispose d’un large écran de 6,8 pouces (OLED). Vous profiterez d’un taux de rafraîchissement adaptatif de 1 à 120 Hz. Autre spécificité bien connue des Ultra, la présence d’un stylet et de son petit compartiment de rangement discret et bien pensé par Samsung.

Le Galaxy S23 Ultra, en digne héritier du Galaxy Note, est le seul avec un stylet S-Pen. // Source : Numerama

La grande nouveauté attendue sur ce Galaxy S23 ultra réside dans son module photo. Avec son capteur principal de 200 Mpx, le S23 Ultra s’érige comme un véritable photophone à la pointe de la performance. Pour compléter la panoplie de lentilles et d’objectifs, on peut compter sur un zoom périscopique x10, et un zoom x3, en plus de l’ultra grand angle et de l’auto-focus laser.

Côté prix, Samsung ne fait pas dans la dentelle avec une entrée de gamme à 1 419 € avec 256 Go de stockage. La déclinaison avec 1 To coûte, quant à elle, 1 899 €

L’offre de lancement Samsung sur ces derniers smartphones Galaxy S23, S23 Plus et Ultra

Pour accompagner le lancement de ces nouveaux bijoux technologiques, Samsung organise une opération spéciale visant à doubler la capacité de stockage pour le même prix. Vous avez jusqu’au 16 février pour en profiter. Par exemple, si vous commandez le Galaxy S23 avec 256 Go de stockage, vous ne paierez que le prix de la version 128 Go, soit 959 € au lieu de 1 019 €. Alors certes, cela reste très onéreux, mais aligné avec les prix du marché et le contexte d’inflation actuelle.

Sur les versions avec 512 Go, l’offre commence cependant à se révéler bien plus intéressante, faisant passer le Galaxy S23 Ultra 512 Go à 1 419 € au lieu de 1 599 €, vous faisant économiser 180 €.

Pour la reprise de votre ancien téléphone, Samsung rajoute un rabais de 150 € supplémentaire.



