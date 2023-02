En plus de ses ambitieux smartphones Galaxy S23, Samsung annonce cinq nouveaux ordinateurs portables, déclinés eux-mêmes en plusieurs versions. Ils seront vendus entre 1 299 et 3 899 euros.

Après 8 ans d’absence sur le marché des ordinateurs portables, Samsung avait annoncé en 2022 son intention de redevenir un acteur majeur du secteur. Les Galaxy Book 2, commercialisés à partir de 799 euros, avaient pour mission d’aider la marque coréenne à compléter son écosystème d’appareils connectés. Puisque le Covid-19 et le télétravail ont remis les PC au centre des foyers des Français, pourquoi laisser Asus, Lenovo ou Apple seuls sur le marché alors que des millions de personnes possèdent des smartphones et des tablettes Galaxy à la maison ?

Un an après son retour, Samsung change déjà de stratégie. Les nouveaux Galaxy Book 3 abandonnent leurs prix abordables et se recentrent sur les performances, quitte à faire monter drastiquement les prix. Étonnant.

Samsung veut chasser Apple, mais est-ce une bonne idée ?

La gamme de Galaxy Book 3 annoncée par Samsung le 1er février, en même temps que les Galaxy S23, est assez surprenante. Historiquement, la stratégie de Samsung a toujours été de proposer des produits d’entrée de gamme pour gagner en parts de marché, tout en proposant des appareils haut de gamme en guise de vitrine technologique. Pourtant, seulement un an après son retour avec un PC à 799 euros, le Coréen ne propose plus que des ordinateurs vendus au minimum 1 299 euros. De quoi laisser une grande partie du marché aux autres constructeurs de PC Windows, alors que sa réputation aurait pu rassurer de nombreux débutants. Samsung a expliqué à Numerama qu’il s’agit d’un choix basé sur ses ventes, puisque les PC les plus performants étaient les plus demandés.

Avec sa carte graphique dédiée, le Galaxy Book 3 Ultra vise les monteurs et les joueurs. // Source : Samsung

Quoiqu’il en soit, on ne peut que regretter de voir Samsung renoncer aussi vite au marché des ordinateurs abordables, alors que ses smartphones et tablettes les moins chères sont extrêmement populaires.

Désormais, la gamme des Galaxy Book se compose des cinq appareils suivants :

Galaxy Book 3 : le nouvel entrée de gamme, à partir de 1 299 euros. Malgré ce prix, il n’y a pas d’écran OLED. Il s’agit d’un ordinateur très classique dédié à la bureautique, avec un écran LCD de 15,6 pouces non tactile.

le nouvel entrée de gamme, à partir de 1 299 euros. Malgré ce prix, il n’y a pas d’écran OLED. Il s’agit d’un ordinateur très classique dédié à la bureautique, avec un écran LCD de 15,6 pouces non tactile. Galaxy Book 3 360 : on passe cette fois-ci à de l’OLED, qui plus est tactile. Le stylet S-Pen est fourni avec le PC qui peut se tordre pour devenir une tablette. À partir de 1 399 euros (13,3 pouces) ou 1 799 euros (15,6 pouces).

: on passe cette fois-ci à de l’OLED, qui plus est tactile. Le stylet S-Pen est fourni avec le PC qui peut se tordre pour devenir une tablette. À partir de 1 399 euros (13,3 pouces) ou 1 799 euros (15,6 pouces). Galaxy Book 3 Pro : avec un écran OLED non tactile de 16 pouces, mais capable de monter jusqu’à 120 Hz. Samsung promet jusqu’à 18 heures d’autonomie sur une seule charge. Il a aussi un trackpad plus grand que son prédécesseur. Son prix : 2 099 euros.

avec un écran OLED non tactile de 16 pouces, mais capable de monter jusqu’à 120 Hz. Samsung promet jusqu’à 18 heures d’autonomie sur une seule charge. Il a aussi un trackpad plus grand que son prédécesseur. Son prix : 2 099 euros. Galaxy Book 3 Pro 360 : en 14 ou 16 pouces, avec des écrans OLED tactiles. Configuration proche du Galaxy Book 3 Pro, mais avec la possibilité de se tordre. À partir de 1 999 euros (14 pouces) ou 2 199 euros (16 pouces).

en 14 ou 16 pouces, avec des écrans OLED tactiles. Configuration proche du Galaxy Book 3 Pro, mais avec la possibilité de se tordre. À partir de 1 999 euros (14 pouces) ou 2 199 euros (16 pouces). Galaxy Book 3 Ultra : nouveauté 2023, un modèle Ultra fait son apparition. Il s’agit d’un Galaxy Book 3 Pro (non tactile) avec un écran de 16 pouces, une puce Intel Core i7 ou Core i9 et une carte graphique dédiée (RTX 4050 ou 4070). Sa cible est la même que celle du MacBook Pro, à savoir les monteurs vidéo ou les créatifs. Entre 3 499 euros et 3 899 euros.

Samsung peut-il réussir à devenir une référence sur le marché des PC haut de gamme ? Au vu de sa notoriété et de son savoir-faire, sa stratégie pourrait s’avérer payante.

La gamme des Galaxy Book en résumé

Modèle Prix Écran OLED Galaxy Book 3 1 299 € non Galaxy Book 3 360 1 399 € (13,3″) ou 1 799 € (15,6″) oui Galaxy Book 3 Pro 2 099 € oui Galaxy Book 3 Pro 360 1 999 € (14″) ou 2 199 € (16″) oui Galaxy Book 3 Ultra entre 3 499 € et 3 899 € oui

