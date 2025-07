Lecture Zen Résumer l'article

6 ans après le premier Galaxy Fold, les smartphones pliants de Samsung arrivent enfin à maturité. Les nouveaux Galaxy Z Fold 7, Galaxy Z Flip 7 et Galaxy Z Flip FE règlent les principaux problèmes de ces produits et ouvrent la porte à une transformation du marché.

Meilleures batteries, design plus fin, prise en main améliorée, pli au milieu de l’écran moins visible, appareils photo dignes des autres smartphones de gamme et poids enfin raisonnables… Sur le papier, la génération 2025 des Galaxy Z de Samsung est dorée.

Pour la première fois depuis 2020, date de la seconde génération des smartphones pliants coréens, Samsung semble avoir écouté les critiques. Ses produits s’améliorent enfin et ne vont que dans le bon sens, à une seule exception près : les prix. Si le nouveau Galaxy Z Flip FE (999 euros) rend la facture un peu moins salée, les nouveaux Z Flip 7 (1 199 euros) et Z Fold 7 (2 099 euros) restent des produits de luxe. Toujours est-il que Samsung semble enfin avoir compris ce qu’il fallait faire, alors que les rumeurs annoncent l’arrivée d’Apple sur ce marché en 2026.

La finesse du Galaxy Z Fold 7 est impressionnante, avec une réduction du pli sur l’écran

En 2025, la star est le Samsung Galaxy Z Fold 7. S’il ne s’agit pas du smartphone pliant le plus fin du marché (Oppo et Honor font mieux grâce à des batteries en silicium-carbone, ce que Samsung refuse de faire pour l’instant), sa nouvelle épaisseur de 4,2 millimètres une fois déplié est tout bonnement impressionnante. C’est encore plus fin que les 5,8 mm du Galaxy S25 Edge et, évidemment, que les 5,6 mm du Z Fold 6. L’épaisseur du Z Fold 7 correspond presque à celle de son port USB Type-C.

La finesse du Samsung Galaxy Z Fold 7 est vraiment impressionnante. L’affiner encore plus n’aurait plus beaucoup d’intérêt. // Source : Numerama

Refermé, le Galaxy Z Fold 7 ne fait plus que 8,9 mm d’épaisseur, soit à peine plus qu’un Galaxy S25 Ultra (8,2 mm) ou un iPhone 16 Pro Max (8,3 mm). On ne compte évidemment pas les appareils photo, mais ils ne devraient jamais toucher la paume de votre main. C’est simple : le Galaxy Z Fold 7 est tout simplement le premier Galaxy Z Fold de l’histoire qui ne donne pas l’impression de tenir une brique. Son design est enfin pensé pour une utilisation quotidienne.

Sous certains angles, on peut encore apercevoir le pli au milieu de l’écran. Mais il est beaucoup moins visible qu’autrefois. // Source : Numerama

Autre changement appréciable : le Galaxy Z Fold 7 abandonne son format télécommande pour quelque chose de plus classique. Adieu le format 22.1:9 de l’écran, place à du 21:9, comme sur les smartphones plats. L’appareil est un peu plus large (72,8 mm), ce qui rend sa prise en main plus naturelle. On passe à un écran fermé de 6,5 pouces et un écran déplié de 8 pouces. Les deux avec une luminosité de 2 600 nits.

Une des conséquences de ce changement est que Samsung a pu amincir la charnière du smartphone, avec de l’aluminium renforcé. Le verre ultra-fin par dessus l’écran en plastique est 50 % plus épais, ce qui rend le pli au milieu de l’écran invisible sous de nombreux angles (mais il reste visible quand il y a de la lumière). Faute de place avec cette ultra-finesse, Samsung a aussi décidé de supprimer l’affreuse caméra sous l’écran du Z Fold déplié, qui était trèx pixelisée. La marque revient à un capteur normal, de bonne qualité, avec un rond noir visible en permanence. Autrement dit : Samsung fait tout ce que les critiques lui disent de faire depuis trois ans.

Caractéristique Galaxy Z Fold 7 Galaxy Z Fold 6 Épaisseur déplié 4,2 mm 5,6 mm Épaisseur fermé 8,9 mm 12,1 mm Largeur fermé 72,8 mm 68,1 mm Poids 215 g 239 g Écran principal 8,0 pouces 7,6 pouces Écran externe 6,5 pouces / 21:9 6,3 pouces / 22.1:9 Processeur Snapdragon 8 Elite for Galaxy Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy RAM 12 ou 16 Go 12 Go Capacité batterie 4400 mAh 4400 mAh Verre écran externe Gorilla Glass Ceramic 2 Gorilla Glass Victus 2 Verre écran interne Ultra Thin Glass (50% plus épais) Ultra Thin Glass Appareils photo principaux Capteur 200 MP + ultra grand-angle + zoom x3 Capteur 50 MP + ultra grand-angle + zoom x3 Caméras frontales 12 Mpix fermé + 12 Mpix ouvert 12 Mpix fermé + 4 Mpix ouvert sous l’écran Certification IP IP48 IP48

Parmi les autres changements bienvenus : une batterie un peu plus endurante malgré la finesse (toujours 4 400 mAh, mais Samsung promet 1 heure de plus), un capteur principal de 200 Mpix à l’arrière (versus 50 Mpix l’année dernière) et du verre Gorilla Ceramic 2. De quoi enfin faire du Galaxy Z Fold 7 un smartphone de compétition : il ne lui manque qu’un super zoom optique et un prix agressif (entre 2 099 et 2 519 euros au lancement).

Des Galaxy Z Flip toujours plus cools, mais moins canons que les Z Fold

Cette année, les Samsung Galaxy Z Flip se déclinent en deux nouvelles versions :

Le Galaxy Z Flip 7 avec plus de finesse, un écran bord à bord lorsqu’il est refermé (qui rappelle Motorola), un écran plus grand déplié, une largeur similaire à celle d’un smartphone normal, une puce Exynos au lieu de Snapdragon et une batterie beaucoup plus grande.

avec plus de finesse, un écran bord à bord lorsqu’il est refermé (qui rappelle Motorola), un écran plus grand déplié, une largeur similaire à celle d’un smartphone normal, une puce Exynos au lieu de Snapdragon et une batterie beaucoup plus grande. Le Galaxy Z Flip FE avec un tarif plus compétitif, le design du Z Flip 6 de l’année dernière et une puce Exynos moins puissante.

Le Samsung Galaxy Z Flip 7 et son nouvel écran bord à bord. // Source : Numerama

À 999 euros, le Galaxy Z Flip FE est la déception du groupe. Décliné en deux coloris très fades (noir ou blanc), ce smartphone peine à séduire face aux Z Flip 7 ou Z Flip 6 de l’année dernière. Il est sans doute le modèle à oublier, à un moment où les autres smartphones pliants de Samsung deviennent coriaces.

Le Galaxy Z Flip 7, de son côté, dispose peut-être du meilleur design du marché sur cette catégorie de produits. Son écran bord à bord sur la partie couverture est somptueux, sa prise en main est meilleure et sa nouvelle batterie de 4 300 mAh laisse supposer qu’il tiendra enfin une journée entière.

Caractéristique Galaxy Z Flip 7 Galaxy Z Flip FE Galaxy Z Flip 6 Épaisseur déplié 6,5 mm 6,9 mm 6,9 mm Épaisseur fermé 13,7 mm 14,9 mm 14,9 mm Écran principal 6,9 pouces 6,7 pouces 6,7 pouces Écran externe 4,1 pouces bord à bord 3,4 pouces 3,4 pouces Processeur Exynos 2500 Exynos 2400 Snapdragon 8 Gen 3 RAM 12 Go 8 Go 12 Go Capacité batterie 4300 mAh 4000 mAh 4000 mAh Stockage 256/512 Go 128/256/512 Go 256/512 Go Verre écran externe Gorilla Glass Ceramic Gorilla Glass Victus 2 Gorilla Glass Victus 2 Appareils photo principaux 50 MP (large) + 12 MP (ultra grand angle) 50 MP (large) + 12 MP (ultra grand angle) 50 MP (large) + 12 MP (ultra grand angle) Caméra frontale 10 MP 10 MP 10 MP Certification IP IP48 IP48 IP48

La seule déception concerne la puce utilisée : les Exynos de Samsung n’ont jamais eu bonne réputation. Les tests de ces smartphones diront ce qu’il est vraiment, avec le risque de rendre les nouveaux Z Flip moins intéressants que le modèle de l’année dernière.

Z Fold 7 Z Flip 7 Z Flip FE 128 Go – – 999 euros 256 Go 2 099 euros 1 199 euros 1 059 euros 512 Go 2 219 euros 1 319 euros – 1 To 2 519 euros – –

2026 : l’année du pliant ?

Samsung tient-il de futurs cartons avec les Z Fold 7, Z Flip 7 et Z Flip FE ? Les prix restent un obstacle majeur, mais la plupart des défauts sont partis. La marque coréenne avance enfin sur cette catégorie si prometteuse qui peine à décoller depuis plusieurs années. Nul doute que le Z Fold 7 ne devrait pas laisser indifférent en magasin, maintenant que la technologie arrive à maturité. Autre effet ricochet : les anciens Samsung devraient coûter moins cher.

Autre paramètre à prendre en compte : si Apple dévoile bel et bien un iPhone 18 Fold en septembre 2026, alors la catégorie bénéficierait d’un vrai coup de boost. Il est probable que le Galaxy Z Fold 7, ainsi que le futur Galaxy Z Fold 8, servent d’inspiration au Californien (Samsung fournira Apple en composants). Autrement dit : le Z Fold 7 est un avant-goût du futur du smartphone. Pour de bon cette fois-ci !

