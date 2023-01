Fidèle à ses habitudes, Samsung sera le premier à initier l’année des smartphones avec sa conférence « Unpacked » le 1er février 2023. Les Galaxy S23, S23+ et S23 Ultra, dans l’évolution plutôt que la révolution, s’annoncent innovants sur quelques aspects.

Sur le marché des mobiles haut de gamme, Apple n’a qu’un seul vrai concurrent. Samsung, le numéro 1 mondial des smartphones, est le seul constructeur Android en mesure de vendre des millions d’appareils au-dessus de 1 000 euros. Une question d’image ? Oui, mais pas seulement. La gamme Galaxy S a prouvé à de nombreuses reprises qu’elle était technologiquement irréprochable. À vrai dire, au niveau de la qualité de l’écran, de la polyvalence de l’appareil photo et des fonctionnalités logicielles, Samsung propose sans doute les meilleurs terminaux de la planète.

Le 1er février 2023, Samsung organise son traditionnel événement Unpacked de début d’année. En plus de nouveaux ordinateurs portables et accessoires, les vraies stars de l’événement seront les Galaxy S23, ses « flagships » pour l’année 2023. En attendant leur annonce, Numerama fait un point sur les rumeurs.

Galaxy S23, S23+ et S23 Ultra : encore trois formats

Les Galaxy S de 2023 devraient ressembler à ceux de 2022. Il devrait y avoir de légers changements esthétiques (comme leur module caméra qui ne serait plus un bloc, mais juste trois appareils photo en légère protubérance), mais l’essentiel devrait être conservé. La logique voudrait que Samsung propose :

Un Galaxy S23 avec un écran de 6,1 pouces.

avec un écran de 6,1 pouces. Un Galaxy S23+ avec un écran de 6,6 pouces.

avec un écran de 6,6 pouces. Un Galaxy S23 Ultra avec un écran de 6,8 pouces, mais aussi plusieurs caractéristiques exclusives (écran LTPO, stylet S-Pen, zoom périscopique…)

Les coloris supposés des Galaxy S23 et S23+. // Source : WinFuture

Grâce à des images officielles obtenues par le site WinFuture, on connaît le design des Galaxy S23 et leurs 4 coloris. Le look très sobre de ces appareils devrait réussir à séduire la majorité des utilisateurs.

La puce Snapdragon 8 Gen 2 en France, enfin

Pour autant, les Galaxy S23 pourraient être des terminaux Android bien plus intéressants que leurs prédécesseurs. Pourquoi ? Parce que Samsung pourrait mettre de côté ses puces Exynos pour la première fois, au profit des puces de Qualcomm. Vous ne comprenez rien à cette phrase ? Laissez-nous vous l’expliquer.

Dans l’univers Android haut de gamme, les puces Snapdragon de Qualcomm sont les plus populaires. Oppo, Xiaomi… Tous utilisent les puces de l’Américain, réputées pour leurs performances et leur bonne consommation énergétique. Samsung, lui, fait figure d’exception.

Visuellement, le Galaxy S23 Ultra devrait reprendre le look du S22 Ultra. // Source : OnLeaks

Depuis plusieurs années, Samsung lance deux versions de ses smartphones haut de gamme :

L’une avec un processeur Snapdragon , normalement réservé au marché nord-américain (ces modèles se sont étendus à l’Asie récemment).

, normalement réservé au marché nord-américain (ces modèles se sont étendus à l’Asie récemment). L’une avec un processeur Exynos, une gamme développée directement par Samsung, historiquement toujours lancée en Europe.

Problème, depuis 2-3 ans, les puces Exynos sont très critiquées. Moins performantes que les Snapdragon, elles ont pour principal défaut de faire fondre l’autonomie rapidement. Conscient de cette situation, Samsung a décidé de ne pas lancer de versions Exynos de certains de ses mobiles phares, comme le S21 FE ou le Z Fold 4. Mais, les Galaxy S22 haut de gamme utilisent encore des puces Exynos, ce qui les rend moins recommandables que des concurrents comme le Oppo Find X5 Pro. Sauf immense retournement de situation, cette problématique va s’arrêter en 2023.

Le bloc caméra du Galaxy S22 ne serait plus là avec les Galaxy S23. Les appareisl photo seraient séparés. // Source : WinFuture

Selon les rumeurs (et les prédictions économiques de Qualcomm), Samsung va utiliser des puces Snapdragon sur tous les marchés avec sa gamme Galaxy S23. De quoi anticiper une hausse d’autonomie et de meilleures performances.

200 Mpix, une première pour un smartphone haut de gamme

Photographiquement parlant (voilà un début de phrase compliqué), les Galaxy S23 et S23+ ne devraient pas évoluer. Samsung devrait continuer de proposer un triple module caméra avec un ultra grand-angle (12 Mpix), un capteur principal de 50 Mpix et un zoom optique x3 (capteur de 10 Mpix). Attendez-vous cependant à des améliorations algorithmiques, un point sur lequel Samsung excelle déjà.

En juin 2022, Samsung avait annoncé un capteur pour smartphones de 200 Mpix. // Source : Samsung

En revanche, le Galaxy S23 Ultra pourrait monter en puissance. Si la partie ultra grand-angle et zoom ne devrait pas être chamboulée (il devrait toujours y avoir du x3 et du x10), le capteur principal du « flagship » de Samsung devrait monter en qualité. On parle d’un passage d’un capteur de 108 Mpix à un capteur de 200 Mpix, une technologie annoncée par Samsung il y a plusieurs mois.

Quel est l’intérêt d’un capteur du 200 Mpix sur un smartphone ? Selon les rumeurs, la taille du capteur évoluerait peu (les pixels seraient donc plus petits). Il faut donc s’attendre à une évolution légère, surtout dédiée à des améliorations d’algorithme (plus d’informations captées = un meilleur traitement). Le zoom dans l’image devrait aussi être meilleur. Enfin, la vidéo 8K pourrait profiter de ce changement.

Samsung, roi des caractéristiques

Si les Galaxy S23 ne devraient pas être des smartphones révolutionnaires, la logique voudrait qu’ils soient malgré tout parmi les meilleurs appareils du marché. On parle notamment d’écrans OLED ultra-lumineux (c’est normal, Samsung fabrique les meilleurs écrans de l’industrie). Mais, aussi, d’un verre Gorilla Glass Victus 2 jamais utilisé jusqu’à aujourd’hui, d’un capteur d’empreintes ultrasonique sous l’écran, d’un stockage UFS 4.0 plus rapide, de 256 Go à 1 To de stockage… Comme d’habitude, le Coréen ne devrait pas lésiner sur le matériel. Le S23 Ultra devrait conserver quelques avantages comme le support du stylet S-Pen et une dalle LTPO avec un écran au taux de rafraîchissement adaptatif de 1-120 Hz.

Ces rendus 3D montrent à quoi devraient ressembler les trois Galaxy S23. // Source : Phone Arena

Au niveau de l’autonomie, Samsung ferait aussi quelques efforts. On parle de batteries avec des capacités de 3900 mAh pour le S23 (contre 3700 sur le S22) et de 4700 mAh pour le S23+ (4500 sur le S22+). Le S23 Ultra devrait conserver la très grande batterie de 5000 mAh de son prédécesseur. Sur le papier, Samsung n’a aucun concurrent sérieux.

Quels prix et quelle date de sortie pour les Galaxy S23 ?

Dévoilée le 1er février 2023 à 19 heures, la gamme Galaxy S23 devrait être commercialisée dans les jours qui suivent. Concernant les prix, la France peut s’inquiéter. L’inflation et le taux de conversion euro/dollar pourraient jouer des tours aux consommateurs français, d’autant plus que le stockage minimal passerait de 128 à 256 Go. Mieux vaut donc se préparer à des tarifs supérieurs aux 859, 1 059 et 1 259 euros des modèles de l’année dernière, ce qui pourrait piquer.