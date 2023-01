Le lancement du HomePod de seconde génération s’accompagne d’une hausse de prix du mini. L’enceinte passe de 99 à 109 €.

Apple a décidé de redonner sa chance au HomePod, son enceinte connectée aux prestations acoustiques excellentes, mais au positionnement tarifaire discutable. Ce grand retour après des années de mise au placard a des répercussions sur l’ensemble de la gamme : quand on parcourt la boutique en ligne de la firme de Cupertino, on peut voir que le HomePod mini n’est plus vendu 99 €, mais 109 €.

Contrairement à d’autres produits, le HomePod mini avait échappé à l’inflation constatée après la diffusion de la conférence dédiée à la gamme iPhone 14. La petite enceinte subit à son tour une hausse de prix, laquelle soulève des questions sur la stratégie d’Apple en matière de maison connectée. Le HomePod mini représentait un point d’entrée idéal vers l’écosystème Apple, avec un rapport qualité/prix difficile à contester.

HomePod mini // Source : Apple

La barre psychologique des 100 € est passée pour le HomePod mini

On pourrait se dire qu’une augmentation de 10 € ne changera pas fondamentalement la santé de votre compte en banque à la fin du mois. Mais, rapportée au tarif de base, elle représente quand même une hausse de 10 %. Surtout, elle fait franchir au HomePod mini une barre psychologique : celle des 100 €. Dans la tête de certaines utilisatrices et certains utilisateurs, c’est un critère très important (il y a des études à ce sujet, et c’est un vrai enjeu marketing).

À 109 €, on continuera de conseiller le HomePod mini, car ses immenses qualités restent indéniables (le rendu sonore, notamment, est étonnant pour le format). Mais le produit perd quand même l’argument du prix, qui en faisait un incontournable. D’autant que le HomePod mini gagne à être couplé à d’autres HomePod mini, pour un usage en stéréo par exemple. Désormais, chaque pièce ajoutée à son intérieur coûtera 10 € de plus.

Apple estime sans doute que cette hausse tarifaire peut se justifier par rapport au prix du HomePod de seconde génération (qui passe de 329 à 349 €). À moins que ce ne soit l’inverse : la multinationale avait besoin d’augmenter le prix du HomePod mini pour justifier celui du HomePod, en évitant qu’il y ait un trop gros écart. En attendant, le résultat est le même.

Les différences entre le HomePod et le HomePod mini :

HomePod HomePod mini Audio spatial 🙂 ☹️ Analyse de l’espace 🙂 ☹️ Stéréo 🙂 🙂 Multiroom 🙂 🙂 Siri 🙂 🙂 Coloris 2 5 Prix 349 € 109 €

À noter, quand même, qu’Apple offre six mois d’abonnement à Apple Music pour toute acquisition d’un HomePod mini (pour les nouveaux clients seulement). Apple dit aussi qu’un capteur de température et d’humidité est présent dans le HomePod mini, ce qui n’était pas le cas avant. On imagine qu’une mise à jour va activer la fonction sur toutes les enceintes déjà en circulation.

