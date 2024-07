Lecture Zen Résumer l'article

[Deal du jour] Dans le monde des enceintes connectées, Apple ne règne pas en maître. Pourtant, sa petite enceinte connectée HomePod Mini est un modèle qui possède de nombreux arguments, surtout à moins de 100 €.

C’est quoi, la promotion sur cette enceinte Apple ?

Le HomePod Mini est vendu 109 € sur le site d’Apple. Il est proposé au prix de 89 € sur Boulanger.

Retrouvez d’autres modèles, plus nomades, dans notre guide des meilleures enceintes portables.

C’est quoi, cette enceinte connectée d’Apple ?

L’enceinte connectée HomePod mini possède un design original, tout en rondeurs. Ses courbes minimalistes et son revêtement en tissu en font de plus un objet élégant. Avec un rayon de 4,9 cm et 8,43 cm de hauteur, cet appareil en forme de boule se case aisément n’importe où dans votre intérieur, et se fait plutôt discret. Son poids de 345 g vous permet de le déplacer aisément d’une pièce à l’autre, afin d’avoir toujours votre musique avec vous. Notez toutefois que le HomePod Mini a besoin d’être branché à une prise secteur pour fonctionner.

Le cadre circulaire sur la partie supérieure abrite un pavé tactile en LED, avec des commandes basiques et deux uniques boutons « + » et « – ». D’un ou plusieurs appuis, vous pourrez régler le volume, mettre en lecture ou en pause votre musique, changer de piste, ou encore activer Siri. Quand ce dernier est sollicité, la surface émet un retour visuel lumineux. Bien que l’assistant vocal d’Apple soit réactive lorsqu’elle est sollicitée, il a du mal à comprendre certaines requêtes, même simples. Privilégiez donc de courtes phrases si vous souhaitez vous faire comprendre de l’assistant vocal.

Le HomePod mini tient dans le creux de la main // Source : Maxime Claudel pour Numerama

Est-ce que l’enceinte connectée d’Apple vaut le coup à ce prix ?

Moins de 90 €, c’est une bonne affaire pour un produit Apple de qualité. Niveau audio, le HomePod mini offre un son bluffant pour son petit gabarit, et permet de controler Apple Music et YouTube Music à la voix, mais aussi Spotify et d’autres services (si vous possédez un iPhone sous iOS 17) avec une bonne qualité sonore. Même à forte puissante, le son est de qualité et se diffuse à 360°, sans distorsion, grâce à la puce S5 qui fait un bon travail d’analyse de la position de l’enceinte. Les basses sont bien présentes et s’accompagnent de voix claires et d’instruments identifiables. Le HomePod Mini ne pourra certes pas remplir une pièce, mais peut être utilisé en paire stéréo grâce à un deuxième pour un son stéréo plus ample.

Enfin, sachez que le HomePod mini est capable de centraliser la gestion de vos objets connectés via HomeKit ou Matter. Vous pourrez paramétrer et commander vos ampoules connectées, vos aspirateurs robots, ou autres.

Pour aller plus loin

👉 Tout savoir sur le projet Matter qui simplifie la domotique ?

C'est sûr : vous payez votre forfait mobile trop cher Votre prochain forfait mobile 4G ou 5G sans engagement est dans ce guide Comparateur forfait mobile sans engagement

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+

Vous voulez tout savoir sur la mobilité de demain, des voitures électriques aux VAE ? Abonnez-vous dès maintenant à notre newsletter Watt Else !