Apple a annoncé arrêter la production de ses enceintes HomePod. La firme va désormais se concentrer sur les HomePod mini.

Apple a arrêté la production des HomePod, a annoncé la firme à TechCrunch le 13 mars 2021. La marque à la pomme a l’intention de se concentrer sur les HomePod mini, une version plus petite et plus récente de ses enceintes. « Les HomePod mini ont été un succès depuis leur sortie l’automne dernier, et offrent à nos clients un son incroyable pour 99 dollars », peut-on lire dans un communiqué de presse envoyé au site. « Nous allons concentrer nos efforts sur eux. Nous arrêtons la production des HomePod originaux ».

Les HomePod toujours disponibles à la vente – pour l’instant

Apple ne délaisse cependant pas complètement le produit pour l’instant. Les HomePod sont toujours disponibles à la vente « sur le site d’Apple, dans les Apple Stores, et chez les revendeurs affiliés », précise le communiqué de presse. Il est également important de noter qu’Apple continuera de mettre à jour les logiciels des HomePod, et que le service Apple Care sera toujours disponible pour les propriétaires des enceintes. Néanmoins, on ne sait pas pour combien de temps la marque assurera ces services.

De plus, les HomePod ne seront pas toujours disponibles à la vente : The Verge a remarqué que certains modèles étaient d’ores et déjà sold out sur le site Apple. C’est notamment le cas des HomePod couleur Space Grey.

Numerama avait testé les HomePod lors de leur sortie, en 2018. Une « excellente enceinte » au son bluffant, qui accusait néanmoins d’un peu de retard au niveau de l’assistance intelligente. Le HomePod mini, que nous avons également testé, a réussi à améliorer les interactions avec Siri. Et malgré sa taille, le HomePod mini arrive à rendre un son d’une très bonne qualité.

La stratégie d’Apple, note TechCrunch, semble être de se concentrer sur une enceinte qui permet un « son agréable partout », grâce à la taille transportable du HomePod mini, plutôt qu’un « son incroyable » qui ne serait disponible que dans une seule pièce. Reste à voir si cette prime à la mobilité sera payante.

