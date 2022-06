Un nouveau MacBook Air ? Toutes les infos sur iOS 16 et iPadOS 16 ? D’autres surprises (comme… un casque de réalité virtuelle ?) ? Découvrez ici, avec nous, toutes les nouveautés présentées par Tim Cook et ses équipes au cours de la WWDC ce 6 juin. En bonus, notre journaliste tech est en direct de Cupertino.

L’heure des nouveautés a sonné ! Apple tient sa conférence Worldwide Developers Conference (WWDC) ce lundi 6 juin 2022. Au menu ? Une probable puce M2, des informations sur iOS 16, un éventuel nouveau MacBook Air… Bref, une soirée chargée, qui débutera à 19 heures, heure française.

19h40 — Un CarPlay pour les gouverner tous ?

La « nouvelle génération de CarPlay » est là. Apple est clair : il veut faire l’OS incontournable des futurs véhicules motorisés. « Il semble avoir été fait spécifiquement pour votre voiture », a insisté l’entreprise, qui insiste sur la modularité de cette nouvelle mouture de sa version embarquée d’iOS pour les voitures.

Apple se rapproche un peu plus de l’automobile. Le nouveau CarPlay contrôle toute votre voiture, y compris la Clim et le compteur de vitesse. Apple veut proposer un OS qui fait tout. #WWDC22 pic.twitter.com/5NHbV4mjfo — Numerama (@Numerama) June 6, 2022

19h30 — Toutes les nouveautés dans iOS 16

Les changements apportés par iOS 16 varient en fonction de leur importance : du Safety Check à l’écran verrouillé interactif, en passant par Family Sharing 2… toutes n’ont pas le même impact, mais elles sont nombreuses. Voici les six nouveautés les plus marquantes d’iOS 16.

Si tout se passe comme d’habitude, la version beta devrait être disponible rapidement après la fin de la conférence.

19h25 — Qu’est-ce que tu fais, Craig ?

Craig aime bien le basket.

19h18 — Éditer ses iMessages devient possible

Qui n’a jamais regretté un SMS envoyé trop vite ? Apple permettra désormais de modifier un iMessage une fois qu’il a été envoyé. La fonctionnalité sera-t-elle utile ? Pour sûr. Sera-t-elle détournée par des petits malins qui modifieront leurs messages une fois qu’ils ont été « likés » par leurs interlocuteurs, pour prendre des captures d’écran et les charrier ? Probablement.

Les nouveaux messages d’iMessage sur iOS 16 // Source : Capture d’écran Numerama

19h15 — L’écran verrouillé devient beaucoup plus interactif

Certains diraient qu’Apple se met à faire du Android… Et ils auraient sûrement raison. L’un des plus gros changements d’iOS 16 sera la manière dont l’écran verrouillé pourra afficher de nombreuses informations, en plus de l’heure — il sera possible d’y ajouter des widgets, comme la météo par exemple, ou l’état de la batterie de vos AirPods.

L’écran d’accueil verrouillé pourra ressembler à ça sur iOS 16 // Source : Capture d’écran Numerama

iOS 16 présenté à la WWDC // Source : Capture d’écran Numerama

iOS 16 présenté à la WWDC // Source : Capture d’écran Numerama

19h05 — iOS 16 présenté par Iron Man (ou presque)

Comme d’habitude, Craig Federighi fait le show. Le vice-président senior de l’ingénierie logicielle d’Apple y est mis en scène comme une sorte de Robert Downey Jr. qui se propulse dans le sous-sol d’Apple Park pour nous parler d’iOS 16. Ok, Craig.

Est-ce un cadre d’Apple ? Est-ce Iron Man ? Qui sait // Source : youtube/apple

19h — Ça commence !

Sur le live vidéo d’Apple, des images colorées s’animent sur un fond noir. De l’autre côté de l’Atlantique, Tim Cook est déjà monté sur scène !

La WWDC 2022 d’Apple // Source : Numerama/Nicolas Lellouche

18h45 — Plongée dans l’Apple Park

C’est la première fois qu’Apple ouvre son Apple Park aux journalistes pour une conférence WWDC : il s’agit de l’immense bâtiment que la firme a mis quatre années à construire à Cupertino, dans l’ouest des États-Unis. Connu pour sa forme ronde, il peut accueillir jusqu’à 12 000 employés de la multinationale à la pomme, dans un environnement pensé pour être le plus lumineux possible.

Cela fait trois ans qu’Apple n’a pas tenu une conférence devant du public, depuis la crise du covid.

Live from #WWDC22, avec plein de contenus dans les prochains jours sur Numerama ! pic.twitter.com/KpoapCGwYh — Numerama (@Numerama) June 6, 2022

